1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Отдохнуть в окрестностях Кейптауна - среди дзен-садов, фермерских хозяйств и долин с видом на озеро
Начало: От вашего отеля в пределах города
«Но кроме изумительных вин местные поместья прекрасны для отдыха всей семьёй»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур Стелленбош и Франчхук
Начало: Cape Town
«Прославленный «Винный путь» начинается, как правило, с ближайшего к столице города Стелленбош и второго по старшенству после Кейптауна»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $450 за человека
Индивидуальная
9 часов
Пейте вино - экономьте воду
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
«Маршрут: Начинаем обычно с Паарл (Paarl) с дегустации сыров и вин на ферме Fairview»
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
«Вы узнаете об истории виноделия в этом регионе, ключевых сортах винограда, особенностях терруара и технологий производства, а также насладитесь дегустацией изысканных вин»
Завтра в 08:30
11 июня в 16:30
350€245 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman14 января 2024Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Винные туры»
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