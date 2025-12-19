Через горные массивы и виноградные долины мы поедем к источникам, где вы наполнитесь силой природы.
По пути заедем в два небольших города с викторианской архитектурой и посетим магазины при местных фабриках. А уже на месте — только релакс и неспешность.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Кейптауна
Едем по трассе и через перевал Хекс-Ривер — дорога очень живописна.
11:30–12:30 — посещение заповедника в городе Робертсон
Это небольшой и уютный заповедник на берегу реки Брид. Вы увидите попугаев, фламинго, нильских крокодилов и некоторые виды приматов.
12:30–13:00 — переезд в Монтегю
13:00–13:30 — посещение фабрики сухофруктов
В Монтегю находится фабрика по переработке местных фруктов — можно купить сушёные груши, нектарины, персики, манго.
13:30–14:30 — обед в Монтегю (по желанию)
14:30–17:00 — расслабление в горячих источниках «Авалон Спрингс»
Вы насладитесь релаксом в термальной горной воде, температура которой — +43°С. Искупаетесь в открытых и закрытых бассейнах, позагораете на шезлонгах и дадите себе как следует отдохнуть
17:15–19:45 — обратная дорога в Кейптаун
Что оплачивается отдельно
Входной билет на горячие источники «Авалон Спрингс»
- Для взрослых и детей от 4 лет: в будние дни — $7 за чел., выходные — $9 за чел., праздничные — $10 за чел.
- Дети до 4 лет проходят бесплатно
Обед
Средний чек — $11–17 за чел.
Организационные детали
- Едем на Toyota Corolla Quest
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные средства
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид в Кейптауне
Впервые познакомился с Южной Африкой в 2000 году, когда учился в языковой школе для иностранцев в Кейптауне. Теперь эта страна — мой дом, где я живу, встречаюсь с друзьями и путешествую. С удовольствием разделю мой энтузиазм и истории моих африканских друзей с вами, путешественниками.
