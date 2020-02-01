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Узнать и полюбить Кейптаун

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

222 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Олег
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Олег – Гид в Кейптауне
Солнечный и яркий Кейптаун, с его колоритным и оптимистичным населением, фантастическими пейзажами Столовой Горы ⛰️ и многоликой архитектурой не раз признавался «Лучшим городом на планете».

Я искренне влюблен в этот город 🏙️ и готов вас познакомить с его лучшими сторонами: потрясающей природой, своеобразной архитектурой, многонациональной культурой и богатой историей 📖, о которой обязательно стоит узнать! Приезжайте, чтобы ощутить свежий бриз океанского прибоя и насладиться лучами щедрого африканского солнца сквозь шум портового города и грохот уличных барабанов...
Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун

Что вас ожидает

Первые шаги в Кейптауне
На улицах «Таверны тысячи морей» — именно так раньше называли южноафриканский город — вы встретите многонациональную толпу местных жителей, увидите христианские храмы и мусульманские мечети. Познакомитесь с колониальной архитектурой голландских и английских кварталов, побываете в Крепости Доброй Надежды, прогуляетесь по разноцветному малайскому кварталу Бо-Каап и тенистым дорожкам сада. По пути вы узнаете о том, какие исторические этапы прошел город, чем живут его люди, какова роль драгоценных камней в развитии страны и почему, однажды приехав сюда, можно влюбиться в неповторимую атмосферу Кейптауна на всю жизнь.

Седьмое Чудо Природы
Если позволит погода, вы подниметесь на фуникулёре на Столовую Гору, откуда вам откроется потрсающий панорманый вид на окрестности. В качестве альтернативы я вам предложу поехать на дегустацию вин на старейшие в ЮАР винные фермы в горной долине в предместьях Кейптауна. Также можно будет заглянуть на бриллиантовую фабрику и в сувенирный магазин.

Взгляд на историю Южной Африки
Вы узнаете о голландских владениях, племенах бушменов, капских цветных, зулусских войнах, великом исходе буров, золотой и алмазной лихорадке, англо-бурской войне, временах апартеида и Нельсоне Манделе — и некоторые факты позволят вам с интересом взглянуть на исторические события африканского государства.

Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун
Узнать и полюбить Кейптаун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Я живу в Кейптауне 14 лет, из них 9 лет работаю в туристической сфере. По образованию я юрист (закончил юридический факультет МГУ), поддерживаю Русский Клуб в Кейптауне, координирую ряд программ. С удовольствием поддержу беседу по: истории (особенно, конечно, России и ЮАР любого периода), литературе, философии и социологии, юриспруденции, мифологии, астрономии, религии, мореплаванию, кинематографии, искусству и архитектуре. Помимо стандартных программ могу предложить пешие прогулки по горам (актуально в пик сезона при огромном скоплении туристов, иногда - единственная возможность посетить Table Mountain  -  80 мин. туда, 50 мин. - обратно). Профессионально разбираюсь в бриллиантах и золотых изделиях (имел ювелирный магазин в Кейптауне в течение 10 лет).
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3 отзыва оставили туристы

1 февраля 2020
Добрый день всем! Экскурсия очень интересная. Олег замечательный рассказчик. Многие факты стали для нас большим открытием. Рекомендую брать экскурсию в первый день нахождения в Кейптауне. Потому как Олег сможет помочь грамотно организовать ваше время, чтобы как можно больше увидеть и узнать об этом прекрасном городе и стране.
Александр
10 июня 2019
Олег продемонстрировал глубочайшие знания о городе и показал даже больше, чем планировали в программе.
23 ноября 2018
Всем доброго времени суток. Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Это было превосходно, великолепно, потрясающе, безукоризненно и еще много, много прилагательных в том же духе. Наверное много факторов повлияло на оценку данной прогулки. Необычность и удаленность (от России) места, выраженные в воздухе, пейзажах, архитектуре, говоре... Но, самое главное - это Олег. Его и гидом то грешно назвать. Он был просто старинным другом, которого очень давно не видели. А так, как давно не виделись, он пытался в короткий срок донести до нас что происходило, что произошло, что могло бы произойти. А рассказывает он неимоверно ИНТЕРЕСНО, потому что знает неимоверно МНОГО! Прекрасно поставленная речь и выражение мысли (факультет журналистики МГУ дает о себе знать) И самое главное, он не равнодушен ни к городу (стране) в котором сейчас живет, ни к тому месту, где раньше жил, ни к травинке, ни к птахе, ни к политической обстановке, ни к СОБЕСЕДНИКУ! А неравнодушие это ВАЖНО!!

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