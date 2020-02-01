Солнечный и яркий Кейптаун, с его колоритным и оптимистичным населением, фантастическими пейзажами Столовой Горы ⛰️ и многоликой архитектурой не раз признавался «Лучшим городом на планете». Я искренне влюблен в этот город 🏙️ и готов вас познакомить с его лучшими сторонами: потрясающей природой, своеобразной архитектурой, многонациональной культурой и богатой историей 📖, о которой обязательно стоит узнать! Приезжайте, чтобы ощутить свежий бриз океанского прибоя и насладиться лучами щедрого африканского солнца сквозь шум портового города и грохот уличных барабанов...

Что вас ожидает

Первые шаги в Кейптауне

На улицах «Таверны тысячи морей» — именно так раньше называли южноафриканский город — вы встретите многонациональную толпу местных жителей, увидите христианские храмы и мусульманские мечети. Познакомитесь с колониальной архитектурой голландских и английских кварталов, побываете в Крепости Доброй Надежды, прогуляетесь по разноцветному малайскому кварталу Бо-Каап и тенистым дорожкам сада. По пути вы узнаете о том, какие исторические этапы прошел город, чем живут его люди, какова роль драгоценных камней в развитии страны и почему, однажды приехав сюда, можно влюбиться в неповторимую атмосферу Кейптауна на всю жизнь.

Седьмое Чудо Природы

Если позволит погода, вы подниметесь на фуникулёре на Столовую Гору, откуда вам откроется потрсающий панорманый вид на окрестности. В качестве альтернативы я вам предложу поехать на дегустацию вин на старейшие в ЮАР винные фермы в горной долине в предместьях Кейптауна. Также можно будет заглянуть на бриллиантовую фабрику и в сувенирный магазин.

Взгляд на историю Южной Африки

Вы узнаете о голландских владениях, племенах бушменов, капских цветных, зулусских войнах, великом исходе буров, золотой и алмазной лихорадке, англо-бурской войне, временах апартеида и Нельсоне Манделе — и некоторые факты позволят вам с интересом взглянуть на исторические события африканского государства.