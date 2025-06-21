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1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Кейптауна - к винам, альпакам и пейзажам Путешествие от Кейптауна к альпакам и виноградникам: дегустации, история и редкие авто ждут вас в этой уникальной экскурсии $400 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа Насладитесь конным сафари, посетите винодельню и альпаковую ферму, отправьтесь на сафари в заповеднике. Захватывающее путешествие по живописным местам $400 за человека На машине 8 часов 10% Индивидуальная до 4 чел. Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом $333 $370 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Романтические»

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