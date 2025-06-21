Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к винам, альпакам и пейзажам
Путешествие от Кейптауна к альпакам и виноградникам: дегустации, история и редкие авто ждут вас в этой уникальной экскурсии
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа
Насладитесь конным сафари, посетите винодельню и альпаковую ферму, отправьтесь на сафари в заповеднике. Захватывающее путешествие по живописным местам
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
$400 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
$333
$370 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Романтические»
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