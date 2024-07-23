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и удивительных открытий. Ваша влюбленность в ЮАР и ваше глубокое знание о ее красотах и истории сделали путешествие по-настоящему уникальным. Спасибо за Вашу заботу, внимание к деталям и теплую атмосферу, которую Вы создали для нас в течение всего дня. Это было не только путешествие, но и настоящее приключение, которое мы запомним. Отдельна благодарность за то, что Вы могли с такой легкостью переключаться между русским и английским языком. Пожалуй, не было вопроса, на который бы Елена не ответила, всё было очень профессионально, заботливо, с душой! Благодарю также всю команду за креативность и возможность безопасно побывать в небезопасных местах, увидеть жизнь не из окна туристического автобуса! Дальнейших вам успехов! С наилучшими пожеланиями, Ксения