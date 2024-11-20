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интересной и познавательной, Юлия рассказала обо всех важных событиях и датах, а также о жизни в Южной Африке сейчас. Помимо основной программы, мы останавливались несколько раз, чтобы увидеть китов или сфотографироваться со страусами, что добавило нашей поездке еще больше эмоций. К сожалению, мы были ограничены во времени в Кейптауне, и столовая гора была закрыта, поэтому приятным дополнением стал небольшой 30 минутный поход до водопада. Место точно не туристическое, было приятно побыть наедине с природой. В общем, если хочется красиво, и немножко «не как у всех», то очень советую посмотреть Кейптаун с Юлией, все было четко по плану, но все наши пожелания были учтены 🥰