Пингвины – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Пингвины» в Кейптауне на русском языке, цены от $357. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
На машине
2 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Кейптауну: киты, вино и пингвины
Проведите незабываемый день в ЮАР: дегустация вин, китовое сафари, наблюдение за пингвинами и живописные виды на Кларенс-Драйв
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Приглашаю вас в путешествие по самым красивым местам вокруг Кейптауна. Пляжи, горы, океан и дикая природа ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
$357 за всё до 4 чел.
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
На машине
2 отзыва
9 часов
Водная прогулка
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
$430 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    20 ноября 2024
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей, увидели пингвинов, прокатились по безумно красивой дороге на закате ✨
    Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителейОчень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителейОчень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителейОчень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителейОчень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей
  • А
    Александр
    2 октября 2024
    Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
    Елена - настоящий мастер своего дела, все организовано на высшем уровне. Мы с женой очень хорошо и душевно отдохнули! Рекомендасьён! 🫶
  • А
    Анастасия
    1 октября 2024
    Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
    Экскурсия оказалась выше всяких похвал! Но в начале сразу должна предупредить, киты очень сильно зависят от погоды. В наш день погода
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    была не очень, поэтому китов отменили. Но команда помогла нам организовать трансфер до Хермануса на другой день, когда погода позволила выйти в море. Поэтому будьте готовы к отменам Гепарды были восхитительные, мы их погладили, нам много про животных рассказали. Ну и просто время на прогулку было. Плюс до начала дня мы заехали в очаровательную кофейню за булочками, так что это скрасило холодный день

  • А
    Алена
    19 августа 2024
    Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
    Юлия прекрасный гид! Экскурсия очень насыщена на события и места. За день успели объехать все главные достопримечательности города. Сама поездка была очень
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    интересной и познавательной, Юлия рассказала обо всех важных событиях и датах, а также о жизни в Южной Африке сейчас. Помимо основной программы, мы останавливались несколько раз, чтобы увидеть китов или сфотографироваться со страусами, что добавило нашей поездке еще больше эмоций. К сожалению, мы были ограничены во времени в Кейптауне, и столовая гора была закрыта, поэтому приятным дополнением стал небольшой 30 минутный поход до водопада. Место точно не туристическое, было приятно побыть наедине с природой. В общем, если хочется красиво, и немножко «не как у всех», то очень советую посмотреть Кейптаун с Юлией, все было четко по плану, но все наши пожелания были учтены 🥰

    Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!
  • П
    Павел
    7 августа 2024
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога и рассказы про Гарден Срут. Очень увлекательно и комфортно, и мега весело получилось, жаль пингвина не поймали😉.)))
    Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорогаИгорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорогаИгорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога
  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
    Это была моя лучшая поездка в Кейптауне и вообще за последнее время. Увидеть столько замечательных и восхитительных мест за один
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    день - это просто чудо. Маршрут разработан идеально для того чтобы влюбиться в Южную Африку. Впечатлений у меня теперь на год вперед точно есть! Юлия замечательный гид и человек, очень приятная девушка, которая любит место, в котором живет и готова поделиться местами, которые известны не всем. Например, мы посетили водопад, с которого открывается невероятный вид и там было всего пару человек, а не толпа туристов. В общем, я прекрасно провела день, в замечательной компании Юлии и насладилась красотой Южной Африки

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Пингвины»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
  2. Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
  3. Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
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  1. Самое главное
  2. Столовая гора
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Пингвины" можно забронировать 3 экскурсии от 357 до 430. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пингвины», 6 ⭐ отзывов, цены от $357. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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