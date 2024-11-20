8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Кейптауну: киты, вино и пингвины
Проведите незабываемый день в ЮАР: дегустация вин, китовое сафари, наблюдение за пингвинами и живописные виды на Кларенс-Драйв
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Приглашаю вас в путешествие по самым красивым местам вокруг Кейптауна. Пляжи, горы, океан и дикая природа ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
$357 за всё до 4 чел.
9 часов
Водная прогулка
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
$430 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина20 ноября 2024Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей, увидели пингвинов, прокатились по безумно красивой дороге на закате ✨
- ААлександр2 октября 2024Елена - настоящий мастер своего дела, все организовано на высшем уровне. Мы с женой очень хорошо и душевно отдохнули! Рекомендасьён! 🫶
- ААнастасия1 октября 2024Экскурсия оказалась выше всяких похвал! Но в начале сразу должна предупредить, киты очень сильно зависят от погоды. В наш день погода
- ААлена19 августа 2024Юлия прекрасный гид! Экскурсия очень насыщена на события и места. За день успели объехать все главные достопримечательности города. Сама поездка была очень
- ППавел7 августа 2024Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога и рассказы про Гарден Срут. Очень увлекательно и комфортно, и мега весело получилось, жаль пингвина не поймали😉.)))
- ААнастасия23 июля 2024Это была моя лучшая поездка в Кейптауне и вообще за последнее время. Увидеть столько замечательных и восхитительных мест за один
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Пингвины»
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Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2024
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