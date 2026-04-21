Вас встретит водитель с именной табличкой, поможет с багажом и обеспечит комфортную поездку.
А если предстоит поездка в аэропорт, мы будем ждать вас у отеля и доставим в зону вылета к указанному времени.
А если предстоит поездка в аэропорт, мы будем ждать вас у отеля и доставим в зону вылета к указанному времени.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
- Пожалуйста, сообщите нам после бронирования: детали вашего рейса, название отеля и ваше полное имя для подготовки таблички встречи
- Ночной тариф: за трансфер после 21:00 взимается дополнительная плата (€9)
- Дополнительные услуги: мы поможем с получением SIM-карты и обменом валюты (подробности уточняйте при бронировании)
- С вами будет англоговорящий водитель из нашей команды. Есть возможность получить поддержку на русском языке
Транспорт
- Легковая (стандартная) машина комфорт-класса (1–3 чел. с небольшим багажом): Mercedes, BMW — $62
- Минивэн (до 7 чел.): Hyundai Staria, Mercedes Vito, VW Transporter) — $78
- Минибус (до 13 чел.): Mercedes Benz Sprinter и другие — $154
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 429 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Добрый день!!! У нас 16 апреля 2026 был заказан трансфер из аэропорта Кейптаун до отеля в центре города. Выражаем благодарность за добросовестное выполнение своих обязанностей. Все было быстро, четко, как говорится с ветерком. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кейптауна
Похожие экскурсии на «Трансфер из аэропорта Кейптауна»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Проехать по серпантину Чапменс-Пик и увидеть легендарное место, где встречаются два океана
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света
Один день, чтобы увидеть главное и прочувствовать характер Капского полуострова
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мягкая посадка в Кейптауне: ваш персональный гид
Провести первый день в ЮАР максимально комфортно, продуктивно и приятно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $360 за всё до 4 чел.
от $55 за экскурсию