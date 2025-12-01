Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Кейптауне на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 17 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Узнать и полюбить Кейптаун Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города $390 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 18 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Знакомьтесь, ЮАР: Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики Погрузитесь в удивительный мир ЮАР: живописные бухты, колонии пингвинов и легендарные пляжи ждут вас на этой незабываемой экскурсии Начало: Ваш отель $400 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье Погрузитесь в мир южноафриканского виноделия с гидом-сомелье. Дегустации, арт-галереи, сыроварни и уникальные винные фермы ждут вас Начало: У вашего отеля $400 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

