Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, ЮАР: Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Погрузитесь в удивительный мир ЮАР: живописные бухты, колонии пингвинов и легендарные пляжи ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Погрузитесь в мир южноафриканского виноделия с гидом-сомелье. Дегустации, арт-галереи, сыроварни и уникальные винные фермы ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
