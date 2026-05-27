Мы хотим показать вам Кейптаун таким, каким его видят немногие — как цельную картину.
С высоты становится понятно, почему он считается одним из самых красивых городов мира: здесь Атлантика вплотную подходит к горам, пляжи переходят в скалы, а мегаполис будто встраивается в дикую природу.
Описание экскурсии
Мы встретимся на вертолётной площадке. Перед вылетом:
- вы посмотрите короткий (2 минуты) видео-инструктаж
- укажете ваши данные: ФИО, вес (важно для баланса вертолёта) и контакты
- при необходимости оставите личные вещи в индивидуальных шкафчиках
Когда вертолёт будет готов, вас проводят к борту, помогут удобно разместиться, пристегнут ремни безопасности и выдадут наушники — чтобы вы могли комфортно общаться с пилотом во время полёта.
И вот — взлетаем!
За 12 минут полёта вы увидите:
- исторический центр города
- порт и Атлантическое побережье
- силуэт гор, обрамляющих город
- впечатляющий вид на Столовую гору — визитную карточку Кейптауна
- белоснежные пляжи Клифтона и бирюзовые воды Атлантики
- курортный район Кампс-Бэй: белый песок, пальмы, океан и горы создают один из самых фотогеничных видов в Южной Африке
- величественную горную гряду 12 Апостолов — часть массива Столовой горы. С воздуха особенно хорошо видно, как скалы буквально уходят в океан
Затем вертолёт мягко возвратится на площадку. Команда поможет вам покинуть борт. При желании поможем сделать фото на ваш телефон на фоне вертолёта.
Организационные детали
- В стоимость входит: вертолётный полёт 12 минут по маршруту, услуги пилота, все аэропортовые и топливные сборы
- За доплату можно полетать 18, 20, 24, 42 и 50 мин — детали в переписке
- При желании за доплату можем организовать трансфер до вертолётной площадки
- С вами будет пилот из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$248
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 164 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.
