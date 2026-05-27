Мы хотим показать вам Кейптаун таким, каким его видят немногие — как цельную картину. С высоты становится понятно, почему он считается одним из самых красивых городов мира: здесь Атлантика вплотную подходит к горам, пляжи переходят в скалы, а мегаполис будто встраивается в дикую природу.

Описание экскурсии

Мы встретимся на вертолётной площадке. Перед вылетом:

вы посмотрите короткий (2 минуты) видео-инструктаж

укажете ваши данные: ФИО, вес (важно для баланса вертолёта) и контакты

при необходимости оставите личные вещи в индивидуальных шкафчиках

Когда вертолёт будет готов, вас проводят к борту, помогут удобно разместиться, пристегнут ремни безопасности и выдадут наушники — чтобы вы могли комфортно общаться с пилотом во время полёта.

И вот — взлетаем!

За 12 минут полёта вы увидите:

исторический центр города

порт и Атлантическое побережье

силуэт гор, обрамляющих город

впечатляющий вид на Столовую гору — визитную карточку Кейптауна

белоснежные пляжи Клифтона и бирюзовые воды Атлантики

курортный район Кампс-Бэй: белый песок, пальмы, океан и горы создают один из самых фотогеничных видов в Южной Африке

величественную горную гряду 12 Апостолов — часть массива Столовой горы. С воздуха особенно хорошо видно, как скалы буквально уходят в океан

Затем вертолёт мягко возвратится на площадку. Команда поможет вам покинуть борт. При желании поможем сделать фото на ваш телефон на фоне вертолёта.

Организационные детали