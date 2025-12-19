Я приглашаю вас в насыщенное однодневное путешествие вдоль Атлантического побережья ЮАР.
Вы увидите красивейшие места Кейптауна, проедете по одной из самых живописных дорог мира, побываете на мысе Доброй Надежды и встретите пингвинов в их естественной среде.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- «Миля миллиардеров» и рассказ о жизни и истории Кейптауна.
- Смотровая площадка с видом на горный массив «12 апостолов».
- Живописная дорога вдоль океана с белоснежными пляжами и зелёными горами.
- Хаут-Бэй и прогулка по портовому городку.
- Морские котики — водная прогулка на катере к их лежбищу (по желанию).
- Легендарная дорога Чапманс-Пик с фотостопами.
- Пляж Нордхук.
- The Scone.
Shack с чаем и домашними десертами (в выходные и по пятницам)
Мыс Доброй Надежды: подъём к обзорным площадкам с видами двух океанов Мыс Кейп-Пойнт: обсудим разницу между двумя мысами Пингвины на пляже Болдерс-Бич
Темы, которые мы обсудим
- История основания Кейптауна и его роль в мореплавании.
- Атлантическое и Индийское океаны: где теплее и почему.
- Легенды мыса Доброй Надежды и Летучего голландца.
- Почему африканских пингвинов называют «ослиными».
- Как морские котики и пингвины оказались в Африке.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером и бутилированной водой.
- Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям.
- Дорожная ситуация в Кейптауне очень непредсказуема, поэтому я не даю гарантий по времени. Город расположен среди гор, и в течение дня нам часто приходится менять маршрут и планы. Иногда дорога между локакциями занимает 10 мин, а иногда — до 2 ч. Программа будет выполнена полностью в любом случае!
В стоимость не включено
- Билеты на Мыс Доброй Надежды — 455 рэндов за чел. (≈ $27).
- Билеты на Болдерс-Бич — 215 рэндов за чел. (≈ $13).
- Катер к острову морских котиков (по желанию) — 160 рэндов за чел. (≈ $9,5).
- Обед и личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Кейптауне
Я гид, живу в прекрасном Кейптауне с 1999 года. Я действительно «местная» и горжусь тем, что могу делиться своей любовью к этой уникальной стране с путешественниками со всего мира. Мой
