Мои заказы

Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света

Исследовать побережье Атлантики: океан, горы, пингвины и легенды мореплавателей
Я приглашаю вас в насыщенное однодневное путешествие вдоль Атлантического побережья ЮАР.

Вы увидите красивейшие места Кейптауна, проедете по одной из самых живописных дорог мира, побываете на мысе Доброй Надежды и встретите пингвинов в их естественной среде.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • «Миля миллиардеров» и рассказ о жизни и истории Кейптауна.
  • Смотровая площадка с видом на горный массив «12 апостолов».
  • Живописная дорога вдоль океана с белоснежными пляжами и зелёными горами.
  • Хаут-Бэй и прогулка по портовому городку.
  • Морские котики — водная прогулка на катере к их лежбищу (по желанию).
  • Легендарная дорога Чапманс-Пик с фотостопами.
  • Пляж Нордхук.
  • The Scone.
Shack с чаем и домашними десертами (в выходные и по пятницам)
  • Мыс Доброй Надежды: подъём к обзорным площадкам с видами двух океанов
  • Мыс Кейп-Пойнт: обсудим разницу между двумя мысами
  • Пингвины на пляже Болдерс-Бич

    • Темы, которые мы обсудим

    • История основания Кейптауна и его роль в мореплавании.
    • Атлантическое и Индийское океаны: где теплее и почему.
    • Легенды мыса Доброй Надежды и Летучего голландца.
    • Почему африканских пингвинов называют «ослиными».
    • Как морские котики и пингвины оказались в Африке.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером и бутилированной водой.
    • Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям.
    • Дорожная ситуация в Кейптауне очень непредсказуема, поэтому я не даю гарантий по времени. Город расположен среди гор, и в течение дня нам часто приходится менять маршрут и планы. Иногда дорога между локакциями занимает 10 мин, а иногда — до 2 ч. Программа будет выполнена полностью в любом случае!

    В стоимость не включено

    • Билеты на Мыс Доброй Надежды — 455 рэндов за чел. (≈ $27).
    • Билеты на Болдерс-Бич — 215 рэндов за чел. (≈ $13).
    • Катер к острову морских котиков (по желанию) — 160 рэндов за чел. (≈ $9,5).
    • Обед и личные расходы.

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Оксана
    Оксана — ваш гид в Кейптауне
    Я гид, живу в прекрасном Кейптауне с 1999 года. Я действительно «местная» и горжусь тем, что могу делиться своей любовью к этой уникальной стране с путешественниками со всего мира. Мой
    читать дальше

    разнообразный профессиональный опыт, включая многие годы работы в качестве парамедика, помогает мне обеспечивать комфорт и безопасность моих гостей во время экскурсий. Моя любовь к культуре и истории ЮАР дала мне толчёк стать гидом, я стремлюсь предоставить незабываемые впечатления для всех, кто присоединяется ко мне. C нетерпением жду возможности показать вам самые удивительные уголки Кейптауна!

    Входит в следующие категории Кейптауна

    Похожие экскурсии из Кейптауна

    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    На машине
    9 часов
    8 отзывов
    Индивидуальная
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
    Завтра в 08:00
    21 дек в 08:00
    от $504 за человека
    Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    На машине
    8 часов
    9 отзывов
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
    Начало: Фойе отеля
    Сегодня в 08:00
    11 янв в 08:00
    $500 за всё до 3 чел.
    Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
    На машине
    8 часов
    8 отзывов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
    Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
    Начало: По договорённости с гидом
    19 янв в 09:00
    20 янв в 09:00
    $395 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Кейптауне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Кейптауне