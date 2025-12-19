Оксана — ваш гид в Кейптауне

разнообразный профессиональный опыт, включая многие годы работы в качестве парамедика, помогает мне обеспечивать комфорт и безопасность моих гостей во время экскурсий. Моя любовь к культуре и истории ЮАР дала мне толчёк стать гидом, я стремлюсь предоставить незабываемые впечатления для всех, кто присоединяется ко мне. C нетерпением жду возможности показать вам самые удивительные уголки Кейптауна!

Я гид, живу в прекрасном Кейптауне с 1999 года. Я действительно «местная» и горжусь тем, что могу делиться своей любовью к этой уникальной стране с путешественниками со всего мира. Мой