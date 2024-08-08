Столовая гора – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Столовая гора» в Кейптауне на русском языке, цены от $52, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору
Пешая
скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору
Совершить несложный хайкинг на закате или рассвете и отдать своё сердце южноафриканским красотам
Начало: Рядом со Столовой горой
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
Кейптаун: город между небом и землёй
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$368 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Столько прошло времени, а впечатления не отпускают! Благодаря Олегу влюбились в Кейптаун! 3 дня пролетели не заметно, эмоции уже полгода
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    не отпускают. Все было прекрасно, автомобиль, маршруты, еда. И конечно, прекрасный рассказчик и интересный собеседник! Олег, привет от всей нашей группы, вы теперь часть нашей семьи путешественников!

    Столько прошло времени, а впечатления не отпускают! Благодаря Олегу влюбились в Кейптаун! 3 дня пролетели не
  • B
    Berta
    4 мая 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Провели отличный день с Олегом. Прекрасный рассказчик. Очень много увидели. Рекомендуем всем отличного гида!
  • Е
    Екатерина
    4 марта 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    От всей своей семьи выражаю огромную благодарность Олегу за прекрасный день и отличную экскурсию! Сильно углубиться в историю страны и
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    города у нас не было задачи, мы хотели легкую прогулку в компании с интересным рассказчиком - и не ошиблись с выбором. В самом начале поездки выяснилось, что мы еще и коллеги по университету, и как-то сразу само собой наладилось непринужденное общение в дружеской обстановке. Конечно, мы незаметно в процессе переключились с исторической составляющей на повседневную жизнь, национальные и культурные особенности, характерные для города и людей на сегодняшний день, но это и к лучшему, получилось колоритно, познавательно и очень интересно и нам с мужем, и 14-летней дочери! В целом же, осталось впечатление, что теперь в Кейптауне у нас есть прекрасный друг

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Столовая гора»

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Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в ноябре 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Столовая гора" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 390 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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