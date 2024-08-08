8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору
Совершить несложный хайкинг на закате или рассвете и отдать своё сердце южноафриканским красотам
Начало: Рядом со Столовой горой
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$368 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 августа 2024Столько прошло времени, а впечатления не отпускают! Благодаря Олегу влюбились в Кейптаун! 3 дня пролетели не заметно, эмоции уже полгода
- BBerta4 мая 2024Провели отличный день с Олегом. Прекрасный рассказчик. Очень много увидели. Рекомендуем всем отличного гида!
- ЕЕкатерина4 марта 2024От всей своей семьи выражаю огромную благодарность Олегу за прекрасный день и отличную экскурсию! Сильно углубиться в историю страны и
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Столовая гора»
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