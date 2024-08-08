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города у нас не было задачи, мы хотели легкую прогулку в компании с интересным рассказчиком - и не ошиблись с выбором. В самом начале поездки выяснилось, что мы еще и коллеги по университету, и как-то сразу само собой наладилось непринужденное общение в дружеской обстановке. Конечно, мы незаметно в процессе переключились с исторической составляющей на повседневную жизнь, национальные и культурные особенности, характерные для города и людей на сегодняшний день, но это и к лучшему, получилось колоритно, познавательно и очень интересно и нам с мужем, и 14-летней дочери! В целом же, осталось впечатление, что теперь в Кейптауне у нас есть прекрасный друг