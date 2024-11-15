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1 чел. По популярности Пешая 20% скидка 3.5 часа Мини-группа до 4 чел. Голова льва: покорить гору на рассвете или закате Подняться на одну из самых красивых вершин Кейптауна и насладиться незабываемыми видами Начало: У горы Голова Льва «В какой бы его точке вы ни оказались, перед вами предстанет причудливая гора» Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00 65 $ 52 за человека Пешая 20% скидка 4 часа Мини-группа до 4 чел. Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору Заберитесь на вершину Столовой горы и насладитесь невероятными видами на Кейптаун и океан. Идеально для утренних и вечерних походов! (150 symbols) Начало: Рядом со Столовой горой «Главный символ Кейптауна — Столовая гора» Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00 65 $ 52 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Столовая гора и центр Кейптауна Поднимитесь на Столовую гору, прогуляйтесь по историческим местам и окунитесь в атмосферу Кейптауна. Узнайте о культуре и традициях города Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне «Начните день с подъёма на Столовую гору» $ 320 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Горы»

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