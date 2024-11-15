скидка
20%
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Голова льва: покорить гору на рассвете или закате
Подняться на одну из самых красивых вершин Кейптауна и насладиться незабываемыми видами
Начало: У горы Голова Льва
«В какой бы его точке вы ни оказались, перед вами предстанет причудливая гора»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору
Заберитесь на вершину Столовой горы и насладитесь невероятными видами на Кейптаун и океан. Идеально для утренних и вечерних походов! (150 symbols)
Начало: Рядом со Столовой горой
«Главный символ Кейптауна — Столовая гора»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна
Поднимитесь на Столовую гору, прогуляйтесь по историческим местам и окунитесь в атмосферу Кейптауна. Узнайте о культуре и традициях города
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
«Начните день с подъёма на Столовую гору»
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Горы»
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