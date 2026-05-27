Представьте: с одной стороны — крутые обрывы над Атлантикой, с другой — силуэты Капских гор, а на горизонте солнце медленно опускается в океан. Вы в салоне винтажного авто, ветер играет в волосах, рёв мотора становится всё увереннее.
Скорость и просторы обостряют чувство свободы, каждый поворот открывает ещё более невероятный кадр — магия момента в чистом виде!
Скорость и просторы обостряют чувство свободы, каждый поворот открывает ещё более невероятный кадр — магия момента в чистом виде!
Описание экскурсии
У вас — полная свобода в выборе маршрута: вы сами решаете, куда ехать, когда останавливаться и сколько времени проводить в каждом месте. Самые популярные направления из столицы:
- вдоль океана через Кэмпс-Бэй и Хаут-Бэй, далее — по легендарному серпантину Чепмен-Пик
- к панорамной площадке на вершине холма Сигнал-Хилл, затем — вдоль побережья в пригороде Кэмпс-Бэй
- в долину Констанция с историческими винодельнями и усадьбами, ухоженными виноградниками и дубовыми аллеями
Организационные детали
- Авто — отреставрированный спорткар Cobra 1960-х годов, руль справа, 2 двери, 2 сиденья, коробка-автомат, двигатель V8
- В стоимость включены 2-часовая самостоятельная аренда (без водителя и гида), 35 км пробега, заправленный бак
- Вам понадобятся: международное водительское удостоверение, кредитная карта или наличные для оплаты залога, бензина, платных дорог
- Залог, внесённый наличными, вернётся только после 8:30 следующего дня
- Прокат возможен с 23 лет
- Машина рассчитана на двоих — водителя и пассажира. Если вас больше — можно взять несколько авто
- Возможна аренда на 8 часов (110 км) и 24 часа (130 км), подробности уточняйте в переписке
- Проезд через Чепмен-Пик между Нордхуком и Хаут-Бэй невозможен — действуют ограничения и требования безопасности
Дополнительные расходы
- Каждый километр сверх включённого пробега — 20 рэндов ($2)
- Залог — 20 000 рэндов наличными ($1190) / 15 000 рэндов картой ($895)
- Второй водитель — 500 рэндов ($30)
- Заправка машины после проката
- Платные дороги
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В салоне проката
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 164 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.
Входит в следующие категории Кейптауна
Похожие экскурсии на «Золотой час Кейптауна: закатный роуд-трип на ретрокабриолете»
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Проехать по серпантину Чапменс-Пик и увидеть легендарное место, где встречаются два океана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$398 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Путешествие по винодельческим маршрутам Кейптауна. Дегустации, Столовая гора и Сигнальный холм - все это в одном дне! Подходит для ценителей вина и природы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
от $199 за экскурсию