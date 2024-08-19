Путешествие по Кейптауну и его окрестностям - это уникальная возможность увидеть самые красивые места региона.Вы посетите фотогеничный пляж Мейзенберг, прогуляетесь по старинным улочкам Калк-Бея, узнаете секреты Саймонс-Тауна и понаблюдаете за

африканскими пингвинами на Боулдерс-Бич. Мыс Доброй Надежды и живописная дорога Чапмэнс-Пик-Драйв оставят незабываемые впечатления. В программе также предусмотрен обед из свежих морепродуктов. Это путешествие подарит вам множество ярких эмоций и красивых фотографий

Описание экскурсии

Мейзенберг — один из самых фотогеничных пляжей Кейптауна

Я расскажу о разноцветных пляжных домиках и о том, как они стали туристической звездой. А ещё это мекка для серфингистов — возможно, вы увидите, как ребята катаются.

Калк-Бей — рыбацкий городок с богатой историей

Очень колоритное, красочное и романтичное место. Прогуляемся по его старым улочкам, зайдём в антикварные магазины. А в аутентичном стритфуд-кафе вы отведаете блюда из свежих морепродуктов, приготовленных по старинным местным рецептам. Сочные креветки, лобстеры, фирменный фиш&чипс — вы попробуете на вкус богатства океана и познакомитесь с кулинарными традициями региона.

Секреты Саймонс-Тауна

Здесь вас ждёт небольшой сюрприз. Я покажу водопад, о котором многие не знают. Прогулка лёгкая, а вид открывается замечательный.

Боулдерс-Бич — колония пингвинов

Главная изюминка программы! Вы вблизи понаблюдаете за птицами, живущими прямо среди валунов на пляже. Я расскажу увлекательные факты об африканских пингвинах, о том, почему их еще называют «ослиными», а также о проектах по сохранению их популяции. Приготовьтесь сделать селфи с этими милашками.

Мыс Доброй Надежды — самый знаменитый мыс Африки

Место потрясающей красоты и энергетики, окутанное легендами и историями. Точка, где можно поистине ощутить себя на краю света. Перенесёмся в эпоху ВГО — вы узнаете об экспедиции Бартоломео Диаша, значении открытия этого мыса и других интересных темах. Здесь можно встретить антилоп, бабуинов и даже страусов.

Чапмэнс-Пик-Драйв — одна из самых живописных дорог в мире

И напоследок моя любимая часть маршрута: дорога, вокруг которой — только горы и океан. Мы остановимся на нескольких смотровых площадках, чтобы рассмотреть знаменитый горный хребет Двенадцать апостолов, сделать фотографии и полюбоваться закатом.

В результате вы не только получите эстетическое удовольствие от видов, но и узнаете много нового о природном и историческом наследии Западного Кейпа.

Организационные детали