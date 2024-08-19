Вы посетите фотогеничный пляж Мейзенберг, прогуляетесь по старинным улочкам Калк-Бея, узнаете секреты Саймонс-Тауна и понаблюдаете за
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Мейзенберг — один из самых фотогеничных пляжей Кейптауна
Я расскажу о разноцветных пляжных домиках и о том, как они стали туристической звездой. А ещё это мекка для серфингистов — возможно, вы увидите, как ребята катаются.
Калк-Бей — рыбацкий городок с богатой историей
Очень колоритное, красочное и романтичное место. Прогуляемся по его старым улочкам, зайдём в антикварные магазины. А в аутентичном стритфуд-кафе вы отведаете блюда из свежих морепродуктов, приготовленных по старинным местным рецептам. Сочные креветки, лобстеры, фирменный фиш&чипс — вы попробуете на вкус богатства океана и познакомитесь с кулинарными традициями региона.
Секреты Саймонс-Тауна
Здесь вас ждёт небольшой сюрприз. Я покажу водопад, о котором многие не знают. Прогулка лёгкая, а вид открывается замечательный.
Боулдерс-Бич — колония пингвинов
Главная изюминка программы! Вы вблизи понаблюдаете за птицами, живущими прямо среди валунов на пляже. Я расскажу увлекательные факты об африканских пингвинах, о том, почему их еще называют «ослиными», а также о проектах по сохранению их популяции. Приготовьтесь сделать селфи с этими милашками.
Мыс Доброй Надежды — самый знаменитый мыс Африки
Место потрясающей красоты и энергетики, окутанное легендами и историями. Точка, где можно поистине ощутить себя на краю света. Перенесёмся в эпоху ВГО — вы узнаете об экспедиции Бартоломео Диаша, значении открытия этого мыса и других интересных темах. Здесь можно встретить антилоп, бабуинов и даже страусов.
Чапмэнс-Пик-Драйв — одна из самых живописных дорог в мире
И напоследок моя любимая часть маршрута: дорога, вокруг которой — только горы и океан. Мы остановимся на нескольких смотровых площадках, чтобы рассмотреть знаменитый горный хребет Двенадцать апостолов, сделать фотографии и полюбоваться закатом.
В результате вы не только получите эстетическое удовольствие от видов, но и узнаете много нового о природном и историческом наследии Западного Кейпа.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Volvo V40
- Дополнительные расходы:
— обед в ресторане — 250-300 рэндов за человека (€15-20)
— колония пингвинов — 200 рэндов за человека (~€10)
— мыс Доброй Надежды — 400 рэндов за человека (~€25) + билет для гида
— дорога Чапменс-Пик-Драйв — 61 рэнд (~€4)
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия очень насыщена на события и места. За день успели объехать все главные достопримечательности города.
Сама поездка была очень интересной и познавательной, Юлия рассказала обо всех важных событиях и