Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды

Приглашаю вас в путешествие по самым красивым местам вокруг Кейптауна. Пляжи, горы, океан и дикая природа ждут вас
Путешествие по Кейптауну и его окрестностям - это уникальная возможность увидеть самые красивые места региона.

Вы посетите фотогеничный пляж Мейзенберг, прогуляетесь по старинным улочкам Калк-Бея, узнаете секреты Саймонс-Тауна и понаблюдаете за
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африканскими пингвинами на Боулдерс-Бич. Мыс Доброй Надежды и живописная дорога Чапмэнс-Пик-Драйв оставят незабываемые впечатления. В программе также предусмотрен обед из свежих морепродуктов. Это путешествие подарит вам множество ярких эмоций и красивых фотографий

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Пляжи с белым песком
  • 🐧 Африканские пингвины
  • 🍤 Морепродукты по старинным рецептам
  • 🏞️ Потрясающие горные пейзажи
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
    • Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
    Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
    Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Мейзенберг
  • Калк-Бей
  • Саймонс-Таун
  • Боулдерс-Бич
  • Мыс Доброй Надежды
  • Чапмэнс-Пик-Драйв

    • Описание экскурсии

    Мейзенберг — один из самых фотогеничных пляжей Кейптауна

    Я расскажу о разноцветных пляжных домиках и о том, как они стали туристической звездой. А ещё это мекка для серфингистов — возможно, вы увидите, как ребята катаются.

    Калк-Бей — рыбацкий городок с богатой историей

    Очень колоритное, красочное и романтичное место. Прогуляемся по его старым улочкам, зайдём в антикварные магазины. А в аутентичном стритфуд-кафе вы отведаете блюда из свежих морепродуктов, приготовленных по старинным местным рецептам. Сочные креветки, лобстеры, фирменный фиш&чипс — вы попробуете на вкус богатства океана и познакомитесь с кулинарными традициями региона.

    Секреты Саймонс-Тауна

    Здесь вас ждёт небольшой сюрприз. Я покажу водопад, о котором многие не знают. Прогулка лёгкая, а вид открывается замечательный.

    Боулдерс-Бич — колония пингвинов

    Главная изюминка программы! Вы вблизи понаблюдаете за птицами, живущими прямо среди валунов на пляже. Я расскажу увлекательные факты об африканских пингвинах, о том, почему их еще называют «ослиными», а также о проектах по сохранению их популяции. Приготовьтесь сделать селфи с этими милашками.

    Мыс Доброй Надежды — самый знаменитый мыс Африки

    Место потрясающей красоты и энергетики, окутанное легендами и историями. Точка, где можно поистине ощутить себя на краю света. Перенесёмся в эпоху ВГО — вы узнаете об экспедиции Бартоломео Диаша, значении открытия этого мыса и других интересных темах. Здесь можно встретить антилоп, бабуинов и даже страусов.

    Чапмэнс-Пик-Драйв — одна из самых живописных дорог в мире

    И напоследок моя любимая часть маршрута: дорога, вокруг которой — только горы и океан. Мы остановимся на нескольких смотровых площадках, чтобы рассмотреть знаменитый горный хребет Двенадцать апостолов, сделать фотографии и полюбоваться закатом.

    В результате вы не только получите эстетическое удовольствие от видов, но и узнаете много нового о природном и историческом наследии Западного Кейпа.

    Организационные детали

    • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Volvo V40
    • Дополнительные расходы:
      — обед в ресторане — 250-300 рэндов за человека (€15-20)
      — колония пингвинов — 200 рэндов за человека (~€10)
      — мыс Доброй Надежды — 400 рэндов за человека (~€25) + билет для гида
      — дорога Чапменс-Пик-Драйв — 61 рэнд (~€4)

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По договорённости с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    А
    19 авг 2024
    Юлия прекрасный гид!
    Экскурсия очень насыщена на события и места. За день успели объехать все главные достопримечательности города.
    Сама поездка была очень интересной и познавательной, Юлия рассказала обо всех важных событиях и
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    датах, а также о жизни в Южной Африке сейчас.
    Помимо основной программы, мы останавливались несколько раз, чтобы увидеть китов или сфотографироваться со страусами, что добавило нашей поездке еще больше эмоций.

    К сожалению, мы были ограничены во времени в Кейптауне, и столовая гора была закрыта, поэтому приятным дополнением стал небольшой 30 минутный поход до водопада. Место точно не туристическое, было приятно побыть наедине с природой.

    В общем, если хочется красиво, и немножко «не как у всех», то очень советую посмотреть Кейптаун с Юлией, все было четко по плану, но все наши пожелания были учтены 🥰

    Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!Юлия прекрасный гид!
    А
    23 июл 2024
    Это была моя лучшая поездка в Кейптауне и вообще за последнее время. Увидеть столько замечательных и восхитительных мест за один день - это просто чудо. Маршрут разработан идеально для того
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    чтобы влюбиться в Южную Африку. Впечатлений у меня теперь на год вперед точно есть!
    Юлия замечательный гид и человек, очень приятная девушка, которая любит место, в котором живет и готова поделиться местами, которые известны не всем. Например, мы посетили водопад, с которого открывается невероятный вид и там было всего пару человек, а не толпа туристов. В общем, я прекрасно провела день, в замечательной компании Юлии и насладилась красотой Южной Африки

    Входит в следующие категории Кейптауна

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