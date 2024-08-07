П Павел

Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога и рассказы про Гарден Срут. Очень увлекательно и комфортно, и мега весело получилось, жаль пингвина не поймали😉.)))