8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Кейптауну: киты, вино и пингвины
Проведите незабываемый день в ЮАР: дегустация вин, китовое сафари, наблюдение за пингвинами и живописные виды на Кларенс-Драйв
Начало: От места вашего проживания
«Проедете по одной из самых живописных дорог мира — Кларенс-Драйв, и насладитесь потрясающими видами в лучах заката»
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
скидка
20%
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Голова льва: покорить гору на рассвете или закате
Подняться на одну из самых красивых вершин Кейптауна и насладиться незабываемыми видами
Начало: У горы Голова Льва
«Вместе с вами мы встретим рассвет и полюбуемся просыпающимся солнцем — или проводим закат под бескрайним звёздным небом ЮАР»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору
Заберитесь на вершину Столовой горы и насладитесь невероятными видами на Кейптаун и океан. Идеально для утренних и вечерних походов! (150 symbols)
Начало: Рядом со Столовой горой
«Именно походы ранним утром и вечером откроют вам всю красоту Кейптауна»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел7 августа 2024Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога и рассказы про Гарден Срут. Очень увлекательно и комфортно, и мега весело получилось, жаль пингвина не поймали😉.)))
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Вечерние»
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