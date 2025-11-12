Описание тура
Конное Путешествие по Дороге Садов (Garden Route): Сквозь Райские Пейзажи
Дорога Садов (Garden Route) — это одно из самых потрясающих мест на планете, и мы предлагаем исследовать его самым романтичным и захватывающим способом: верхом. Этот тур станет настоящей конной одиссеей, которая проведет вас через сменяющие друг друга ландшафты, от диких пляжей и морских заповедников до густых реликтовых лесов.
Вас ждут размеренные конные прогулки по лесной чаще, где можно встретить редких птиц и мелких млекопитающих, а также захватывающие заезды на закате. Мы остановимся в уютных гостевых домах и домиках, насладимся свежими морепродуктами и погрузимся в неспешный ритм жизни небольших прибрежных городков. Это путешествие, где каждый день дарит новую картину: от бирюзовых лагун Плеттенберг-Бей до таинственных лесов Найсны. Вас ждет глубокое, восстанавливающее силы знакомство с самым зеленым уголком Южной Африки.
Продолжительность: 11 дней
Стиль: Глубокое погружение, приключение, экологический туризм
- Конная одиссея по райским ландшафтам: Треккинг верхом через реликтовые леса, морские заповедники и дикие побережья самой зеленой части Юар.
- Глубокое погружение в природу.
Программа тура по дням
Прилёт в Кейптаун
Ночь в винном регионе
Ваше путешествие начинается с тёплой встречи в аэропорту Кейптауна. После знакомства и трансфера вы окажетесь в окружении живописных виноградников, где проведете первую ночь. Если время позволит, мы отправимся на закатный конный райд по виноградникам, чтобы вы смогли ощутить атмосферу этого удивительного места и насладиться закатным солнцем, окрашивающим лозы в золотистые тона.
Время верхом на лошади: 90 минут Или день без прогулки, если не успеем в день прилета 0 часов
Путешествие в мир пещер
Утро второго дня начнется с бодрящей конной прогулки по живописным окрестностям (если не успели сделать в день прилёта). После завтрака мы отправимся в увлекательное путешествие в регион Малое Кару, где нас ждёт знакомство с удивительными пещерами. Эти природные шедевры поразят вас своей красотой и величием.
Время верхом на лошади: 90 минут Или без райда, если успеем в день прилёта 0 часов
Встреча с гепардами
Сегодня вы сможете познакомиться поближе с грациозными гепардами и, если не успели в предыдущий день, продолжить исследование таинственных пещер. После обеда мы отправимся на ферму, где проведём следующие два дня, погружаясь в безмятежность сельской жизни и любуясь величественными горами. Вечером, после конной прогулки, вас ждёт уютный костёр и настольные игры под бескрайним звёздным небом.
Время верхом на лошади: +/- 1,5 - 2 часа верхом
Конные приключения в горах
Этот день будет посвящен исследованию окрестностей верхом на лошади. Вас ждут два захватывающих маршрута: по горным тропам и живописной сельской местности. Вечером, по традиции, мы соберёмся у костра, чтобы поделиться впечатлениями, полюбоваться звёздами и насладиться теплой атмосферой.
Время верхом на лошади: +/- 4 часа
Полёт над Уилдернессом
Утренний конный райд зарядит вас энергией перед переездом в Уилдернесс, где вы проведете следующие четыре ночи. Разместившись в уютном отеле и насладившись вкусным обедом, вы отправитесь в захватывающий полёт на параплане, чтобы увидеть всю красоту этого региона с высоты птичьего полета.
Время верхом на лошади: +/- 90 минут
Лесная прогулка
Сегодня вас ждёт неспешный трёхчасовой конный райд по живописным лесным тропам. Остаток дня вы сможете провести по своему усмотрению: прогуляться вдоль побережья Индийского океана, понаблюдать за игривыми чайками или просто расслабиться и насладиться атмосферой этого райского уголка.
Время верхом на лошади: +/- 3 часа
Тситсикамма
Приготовьтесь к насыщенному дню, полному приключений! Мы отправимся в национальный парк Тситсикамма, где вы сможете увидеть разнообразных мелких животных и птиц в их естественной среде обитания. Вечером вас ждёт незабываемая встреча заката в заповеднике Робберг, где вы сможете насладиться потрясающими видами на океан и скалистые утёсы.
Время верхом на лошади: день отдыха
Лесная прогулка и свободное время
Сегодня у вас будет возможность отдохнуть и самостоятельно исследовать окрестности Уилдернесса или присоединиться к ещё одной конной прогулке по лесу. Вечером поделимся впечатлениями и отдохнём перед новым днём приключений.
Время верхом на лошади: 90 минут или день отдыха на выбор
Конное сафари и ночь в лодже
Сегодня мы переезжаем в сафари-лодж, где проведём незабываемую ночь в окружении дикой природы. Вас ждёт уникальное конное сафари, во время которого вы сможете увидеть носорогов и жирафов совсем близко.
Время верхом на лошади: 90 минут
Бонусный день в подарок
Утреннее сафари на джипе позволит вам увидеть ещё больше животных и птиц, обитающих в этом удивительном регионе. По завершении сафари перемещение на Мыс Игольный - регион, где два огромных океана соединяются, и самая южная точка континента Африка. Ночуем и на следующий день направляемся обратно в Кейптаун.
Возвращение домой
После завтрака настанет время прощаться, но это не прощание, а до новых встреч! Трансфер доставит вас в аэропорт, а в вашем сердце навсегда останутся воспоминания о незабываемом путешествии по Кейптауну и его окрестностям.
До новых встреч!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и трансфер из аэропорта в гостиницу в день прилёта
- Знакомство с гепардом или африканским слоном
- 5 - 7 конных райдов в разных локациях: Лесной Горный Конное сафари
- Комфортные отели и гостевые дома, тщательно отобранные для вашего удобства, включая настоящую сельскую ферму
- Half board: завтраки и обеды
- Обратите внимание, что в стоимость обедов не входят напитки и десерты
- Сафари в парке с дикими животными
- Все необходимые билеты в национальные парки
- Конное сафари с возможностью увидеть носорога и жирафа в 5 метрах от тебя
- Полёт на параплане
- Индивидуальное комфортабельное авто для группы
- Моё сопровождение русскоговорящего гида
- Сюрприз:
- Трансфер в аэропорт в день вылета
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины, десерты, напитки и чаевые
- Медицинская страховка
- Виза (для гражданам Украины, Казахстана и Беларуси)
Визы
Для Граждан России виза в Юар не требуется. 90 дней по прилёту.