Мои заказы

Конный тур в ЮАР по дороге садов. Индивидуальный тур

Конное путешествие по дороге садов (Garden Route)
Конный тур в ЮАР по дороге садов. Индивидуальный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Конный тур в ЮАР по дороге садов. Индивидуальный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Конный тур в ЮАР по дороге садов. Индивидуальный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Конное Путешествие по Дороге Садов (Garden Route): Сквозь Райские Пейзажи

Дорога Садов (Garden Route) — это одно из самых потрясающих мест на планете, и мы предлагаем исследовать его самым романтичным и захватывающим способом: верхом. Этот тур станет настоящей конной одиссеей, которая проведет вас через сменяющие друг друга ландшафты, от диких пляжей и морских заповедников до густых реликтовых лесов.

Вас ждут размеренные конные прогулки по лесной чаще, где можно встретить редких птиц и мелких млекопитающих, а также захватывающие заезды на закате. Мы остановимся в уютных гостевых домах и домиках, насладимся свежими морепродуктами и погрузимся в неспешный ритм жизни небольших прибрежных городков. Это путешествие, где каждый день дарит новую картину: от бирюзовых лагун Плеттенберг-Бей до таинственных лесов Найсны. Вас ждет глубокое, восстанавливающее силы знакомство с самым зеленым уголком Южной Африки.

Продолжительность: 11 дней

Стиль: Глубокое погружение, приключение, экологический туризм

  • Конная одиссея по райским ландшафтам: Треккинг верхом через реликтовые леса, морские заповедники и дикие побережья самой зеленой части Юар.
  • Глубокое погружение в природу.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Кейптаун

Ночь в винном регионе

Ваше путешествие начинается с тёплой встречи в аэропорту Кейптауна. После знакомства и трансфера вы окажетесь в окружении живописных виноградников, где проведете первую ночь. Если время позволит, мы отправимся на закатный конный райд по виноградникам, чтобы вы смогли ощутить атмосферу этого удивительного места и насладиться закатным солнцем, окрашивающим лозы в золотистые тона.

  • Время верхом на лошади: 90 минут Или день без прогулки, если не успеем в день прилета 0 часов

Прилёт в Кейптаун
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Путешествие в мир пещер

Утро второго дня начнется с бодрящей конной прогулки по живописным окрестностям (если не успели сделать в день прилёта). После завтрака мы отправимся в увлекательное путешествие в регион Малое Кару, где нас ждёт знакомство с удивительными пещерами. Эти природные шедевры поразят вас своей красотой и величием.

  • Время верхом на лошади: 90 минут Или без райда, если успеем в день прилёта 0 часов

Путешествие в мир пещерПутешествие в мир пещер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Встреча с гепардами

Сегодня вы сможете познакомиться поближе с грациозными гепардами и, если не успели в предыдущий день, продолжить исследование таинственных пещер. После обеда мы отправимся на ферму, где проведём следующие два дня, погружаясь в безмятежность сельской жизни и любуясь величественными горами. Вечером, после конной прогулки, вас ждёт уютный костёр и настольные игры под бескрайним звёздным небом.

  • Время верхом на лошади: +/- 1,5 - 2 часа верхом

Встреча с гепардамиВстреча с гепардамиВстреча с гепардами
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Конные приключения в горах

Этот день будет посвящен исследованию окрестностей верхом на лошади. Вас ждут два захватывающих маршрута: по горным тропам и живописной сельской местности. Вечером, по традиции, мы соберёмся у костра, чтобы поделиться впечатлениями, полюбоваться звёздами и насладиться теплой атмосферой.

  • Время верхом на лошади: +/- 4 часа

Конные приключения в горахКонные приключения в горахКонные приключения в горах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Полёт над Уилдернессом

Утренний конный райд зарядит вас энергией перед переездом в Уилдернесс, где вы проведете следующие четыре ночи. Разместившись в уютном отеле и насладившись вкусным обедом, вы отправитесь в захватывающий полёт на параплане, чтобы увидеть всю красоту этого региона с высоты птичьего полета.

  • Время верхом на лошади: +/- 90 минут

Полёт над УилдернессомПолёт над УилдернессомПолёт над Уилдернессом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Лесная прогулка

Сегодня вас ждёт неспешный трёхчасовой конный райд по живописным лесным тропам. Остаток дня вы сможете провести по своему усмотрению: прогуляться вдоль побережья Индийского океана, понаблюдать за игривыми чайками или просто расслабиться и насладиться атмосферой этого райского уголка.

  • Время верхом на лошади: +/- 3 часа

Лесная прогулкаЛесная прогулка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Тситсикамма

Приготовьтесь к насыщенному дню, полному приключений! Мы отправимся в национальный парк Тситсикамма, где вы сможете увидеть разнообразных мелких животных и птиц в их естественной среде обитания. Вечером вас ждёт незабываемая встреча заката в заповеднике Робберг, где вы сможете насладиться потрясающими видами на океан и скалистые утёсы.

  • Время верхом на лошади: день отдыха

ТситсикаммаТситсикамма
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Лесная прогулка и свободное время

Сегодня у вас будет возможность отдохнуть и самостоятельно исследовать окрестности Уилдернесса или присоединиться к ещё одной конной прогулке по лесу. Вечером поделимся впечатлениями и отдохнём перед новым днём приключений.

  • Время верхом на лошади: 90 минут или день отдыха на выбор

Лесная прогулка и свободное времяЛесная прогулка и свободное время
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Конное сафари и ночь в лодже

Сегодня мы переезжаем в сафари-лодж, где проведём незабываемую ночь в окружении дикой природы. Вас ждёт уникальное конное сафари, во время которого вы сможете увидеть носорогов и жирафов совсем близко.

  • Время верхом на лошади: 90 минут

Конное сафари и ночь в лоджеКонное сафари и ночь в лоджеКонное сафари и ночь в лодже
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Бонусный день в подарок

Утреннее сафари на джипе позволит вам увидеть ещё больше животных и птиц, обитающих в этом удивительном регионе. По завершении сафари перемещение на Мыс Игольный - регион, где два огромных океана соединяются, и самая южная точка континента Африка. Ночуем и на следующий день направляемся обратно в Кейптаун.

Бонусный день в подарокБонусный день в подарок
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Возвращение домой

После завтрака настанет время прощаться, но это не прощание, а до новых встреч! Трансфер доставит вас в аэропорт, а в вашем сердце навсегда останутся воспоминания о незабываемом путешествии по Кейптауну и его окрестностям.

До новых встреч!

Возвращение домойВозвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и трансфер из аэропорта в гостиницу в день прилёта
  • Знакомство с гепардом или африканским слоном
  • 5 - 7 конных райдов в разных локациях: Лесной Горный Конное сафари
  • Комфортные отели и гостевые дома, тщательно отобранные для вашего удобства, включая настоящую сельскую ферму
  • Half board: завтраки и обеды
  • Обратите внимание, что в стоимость обедов не входят напитки и десерты
  • Сафари в парке с дикими животными
  • Все необходимые билеты в национальные парки
  • Конное сафари с возможностью увидеть носорога и жирафа в 5 метрах от тебя
  • Полёт на параплане
  • Индивидуальное комфортабельное авто для группы
  • Моё сопровождение русскоговорящего гида
  • Сюрприз:
  • Трансфер в аэропорт в день вылета
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины, десерты, напитки и чаевые
  • Медицинская страховка
  • Виза (для гражданам Украины, Казахстана и Беларуси)
Визы

Для Граждан России виза в Юар не требуется. 90 дней по прилёту.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Anna
Anna — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Дорогой путешественник! Меня зовут Анна Я живу в ЮАР с 2010 года и с 2020 создаю путешествия, которые меняют сердца. Я лицензированный гид в Кейптауне и туроператор в Южной Африке. Организовала и провела более
читать дальшеуменьшить

70 индивидуальных и групповых туров, и вот что вам нужно знать: Где я и почему? Моя стихия — это Кейптаун и его ветер. Здесь, вы чувствуете, как история и дикая природа сливаются в мощный поток энергии. Я также организую маршруты с сафари в Ботсване и на Водопад Виктории. Чем мои туры отличаются? Я не иду в объём и не занимаюсь "фабричной штамповкой" групп. Мой путь — эксклюзив и глубина. 1. Индивидуальный код: Я не даю рекламу, потому что МОИ клиенты всегда меня находят. Они приходят за уникальностью и тем, что стоит за кадром. 2. Соединение с природой и трансформация: Мои путешествия — это про соприкосновение с собой и Африкой. Я использу уникальные конные маршруты (вдоль пляжей, среди виноградников) как инструмент для глубинных трансформаций и перезагрузки. 3. Забота и внимание: Я лично контролирую каждый аспект поездки, от комфортного и безопасного транспорта до выбора атмосферных бутик-отелей. Я снимаю с вас всю организационную нагрузку, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на своих впечатлениях. Что важно? Важна экология впечатлений: глубокий отдых, а не гонка. Я создаю идеальный фон для ваших лучших воспоминаний и внутреннего роста. Для кого? Для тех, кто ценит качество, безопасность и индивидуальный подход. Если вы ищете не просто поездку, а путешествие для соединения с природой и обретения новых смыслов — нам по пути!

Тур входит в следующие категории Кейптауна

Похожие туры на «Конный тур в ЮАР по дороге садов. Индивидуальный тур»

Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Джиппинг
На машине
9 дней
5 отзывов
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку и других обитателей Африки
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
24 мар в 15:00
$2300 за человека
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
11 дней
6 отзывов
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
12 окт в 08:00
23 окт в 08:00
220 000 ₽ за человека
Увлекательный тур в ЮАР: прогулки по Кейптауну, развлечения на природе и погружение в культуру
На машине
11 дней
4 отзыва
Увлекательный тур в ЮАР: прогулки по Кейптауну, развлечения на природе и погружение в культуру
Заглянуть в пещеру, посмотреть на страусов и Большую пятёрку и отведать барбекю в компании местных
Начало: Кейптаун, аэропорт, 12:00 (возможна индивидуальная...
12 сен в 12:00
$3920 за человека
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
11 дней
1 отзыв
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари в мини-группе
Увидеть водопад Виктория и мыс Доброй Надежды, познакомиться с пингвинами и погулять вдоль океана
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
17 окт в 15:00
9 ноя в 15:00
$3160 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кейптауне
Все туры из Кейптауна
от 501 835 ₽ за человека