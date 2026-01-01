Описание тура
Пришло время отправиться в Африку, чтобы увидеть все своими глазами!
Предлагаем Вам удивительное путешествие в Юар - одну из самых красивых стран африканского континента!
Увидим самый богатый город Африки Кейптаун глазами местного жителя, откупорим бутылочку игристого на краю Земли - Мысе Доброй Надежды и загадаем желание, сделаем селфи с африканскими пингвинами, проедем по знаменитому Винному пути и конечно, будем дегустировать местные вина на лучших винодельнях африканского Прованса.
Поучаствуете в настоящем Африканском сафари - соберем свою Большую пятерку: львов, леопардов, носорогов, буйволов и слонов.
Побываем в Херманусе, китовой столице Юар. Здесь за горбатыми китами можно наблюдать даже с берега с сентября по ноябрь. Мы выйдем в открытое море на захватывающее китовое сафари (в указанные месяцы).
И это еще не все приключения, которые Вас ждут в нашем авторском туре в невероятной Южной Африке.
Программа тура по дням
Привет, солнечный Кейптаун
Встречаем участников в аэропорту Кейптауна и отвозим в отель, чтобы немного отдохнуть от перелета и привести себя в порядок.
Затем все вместе мы отправляемся на знакомство с этим удивительным городом.
Кейптаун раскинулся на берегу Атлантического океана в окружении горных вершин. Здесь обязательно нужно побывать хотя бы раз в жизни, так как красоту этого города трудно передать словами!
Заглянем в район с разноцветными домиками Бо-Каап, настоящий музей под открытым небом. Главной изюминкой этого исторического квартала являются низкие старинные домики, фасады которых были раскрашены во все цвета радуги.
Поднимемся на фуникулере на Столовую гору, откуда вы насладитесь роскошными видами на Атлантический океан и гряду Двенадцать Апостолов с высоты птичьего полета.
Прогуляемся по набережной Виктории и Альфреда и поужинаем в одном из портовых ресторанчиков.
У нас сегодня был насыщенный день, отправляемся в отель отдыхать.
Кейптаун - самый богатый город Африки
Мы прекрасно выспались и готовы к новым приключениям. Вкусно завтракаем в отеле и отправляемся в сити тур по Кейптауну.
Кейптаун называют Матерью африканских городов. Именно здесь начиналась колониальная история Южной Африки.
Утром отправляемся на старый рынок, чтобы погрузиться в африканский колорит и может быть прикупить себе милых безделушек и сувениров.
Узнаем о истории Южной Африки, о традициях и особенностях страны и местных жителях. Прогуляемся по туристическим улочкам, заглянем в исторический район Сады Компании, где возник город на мысе.
Пообедаем в красивом месте. И отправимся в африканский Прованс.
На колоритной исторической винодельне с чудесным видом на виноградники и горы мы проведем 2 ночи, чтобы вдоволь насладиться спокойствием и умиротворенной атмосферой колониальной Африки. Как будто вернулись в прошлое столетие.
Мыс Доброй Надежды. В гости к пингвинам
Сегодня нас ждет нереальной красоты путешествие вдоль побережья бескрайнего Атлантического океана. Прибываем в рыбацкую деревню, откуда отправляемся на морскую прогулку на встречу с очаровательными обитателями океана морскими котиками.
Они облюбовали маленький остров Диккерс, мы поплывем к ним на катере. Их там более 5000 особей: лежат на скалах, ныряют, играются в волнах, выпрыгивают из воды они очень любопытные и совсем не боятся людей.
Едем дальше по самой красивой дороге Chapmans Peak Road дорога вырублена прямо в скалах над океаном впечатлящее зрелище.
Остановимся на панорамной площадке, чтобы сделать классные фото.
Далее попадаем в заповедник Кейп-Пойнт, от местных видов захватывают дух и хочется остановить этот момент. Здесь с двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, загадаем желание на легендарном Мысе Доброй Надежды.
А после обеда мы заглянем в гости к пингвинам. На пляже вы сможете искупаться и сделать с ними селфи.
Херманус. Киты. Мыс Игольный
После вкусного завтрака мы покидаем Стеленбош и направляемся на югпо одной из красивейших дорог в мире Garden Route.
Виды открываются просто восхитительные, мы проедем колоритные городки и остановимся в китовой столице Херманус, он славится тем, что с июня по ноябрь сюда приплывают киты, чтобы произвести потомство.
Наблюдать за этими млекопитающими можно с берега или с борта катера.
Ежегодно в бухту Уокера приплывают сотни этих огромных млекопитающих. Киты подходят очень близко к берегу (не доплывая всего 15-20 метров). Херманус считается одним из 12 лучших мест в мире для наблюдения за китами.
В указанные месяцы выходим на судне на китовое сафари в океан для наблюдения за китами. А после морской прогулки нас ждет обед на берегу с красивым видом.
Далее отправляемся в самую южную точку Африку на мыс Игольный (Cape Agulhas), именно здесь часто корабли разбивались о скалы, узнаем почему он получил свое название.
Здесь соединяются два океана - Атлантический и Индийский. Невероятное по энергетике место.
Здесь находится второй по возрасту маяк в Юар, построенный в 1848 году, заглянем в музей маяка.
Обязательно зачекинимся, что мы побывали на самом краю Земли в самой южной точке Африки, ведь за ней только бескрайний океан и Антарктида.
Встретим закат на Игольном и заселимся в отель. Сегодня был очень насыщенный день.
Винная дорога Юар или Африканский Прованс
Завтрак. Сегодня нас ждет путешествие по винному региону Стелленбош.
Знаменитый Винный путь проходит среди долин, покрытых зеленью виноградников, вековых дубов и пушистых капских сосен.
Стелленбош- это самый старый город Южной Африки после Кейптауна. Прогуляемся по колоритным старинным улочкам.
Мы побываем на винодельне с живописными видами на виноградники и горные пейзажи, спустимся в винные подвалы и конечно, нас ждет дегустация великолепных южно-африканских вин. Пообедаем на винодельне. И если останется время заедем в живописную деревню Франшук.
Возвращение в отель.
Едем на Сафари
Рано утром выезжаем с виллы на встречу самому долгожданному африканскому приключению в заповедник, где вас ждет Сафари. Дорога займет чуть более 3 часов, но красивые виды по Садовому пути не дадут вам скучать.
Садимся в джип и едем в саванну на поиски Большой Африканской пятёрки: слон, буйвол, лев, носорог, леопард. На сафари можно увидеть также жирафов, зебр и антилоп. Возьмите с собой теплые вещи, может быть прохладно и фотоаппарат.
После обеда вас ждет захватывающее конное сафари.
Это любимая часть сафари наших участников. И эксклюзивный опыт, но не стоит волноваться, ведь конное сафари проходит в зоне свободной от хищников и подходит даже для неопытных наездников благодаря специально обученным лошадям. Верхом на лошадях вы сможете близко подойти к травоядным животным, таким как зебры, жирафы, антилопы и даже носороги.
После обеда мы направляемся в очаровательную Найзну на берегу Индийского океана. Заселяемся на виллу или в отель.
Оудсхорн. Страусы и древняя пещера Канго
Утром выезжаем с виллы и отправимся в великолепный Оудсхорн.
Нас ждет посещение страусиной фермы. Вы сможете покормить с рук этих огромных птиц с длинными ногами и поддержать в руках страусиное яйцо.
Следующим пунктом будут знаменитые пещеры Канго. Cango Cave это целый комплекс гротов. Настоящая подземная страна с причудливыми залами и дворцами,
украшенными цветными сталагмитами и сталактитами. На дороге Садов это одна из самых значимых точек маршрута, которую нельзя пропустить.
Возвращение в Кейптаун. Дорога займет примерно 4.5 часа но красивые виды и панорамы гор не дадут вам скучать в пути.
К вечеру прибудем в Кейптаун. Заселимся в отель рядом с набережной.
Финальный ужин в Кейптауне, где обсудим наши приключения и поделимся своими впечатлениями.
До Свидания, Африка
Завтрак в отеле. Свободное время.
Дорога в аэропорт, и нам уже пора прощаться с Африкой.
За эти 10 дней ярких и наполненных эмоциями и приключениями дней, мы стали не просто попутчиками, а хорошими друзьями!
Вылет в Москву.
По дороге Садов
Утром позавтракаем на нашей вилле.
Держим путь по живописной Дороге Садов в национальный парк Парк Garden Route, где нас ждет захватывающая прогулка по окрестностям и подвесному мосту с захватывающими видами.
Для любителей адреналина будет возможность совершить прыжок Bungee Jumping с тарзанки самого высокого моста в Африке в ущелье 215 м!
Оплачивается дополнительно.
Территория морского заповедника Тситсикамма раскинулась на 80 км, она покрыта вечнозелёными растениями, в кронах деревьев летают тропические птицы Лури, между холмами протекают реки, шумят водопады. Здесь непременно возникает ощущение, что вы попали в райские сады. Лианы, орхидеи, лилии, знаменитый лес Желтых деревьев, даманы и великое множество птиц! Песчаные пляжи и скалистое побережье фантастической красоты.
Здесь нас ждет не сложный треккинг, пройдемся по подвесному мосту над Штормовой рекой. Нужна удобная спортивная обувь и удобная одежда, головной убор и вода.
Вечером прогуляемся в Найсне - это мировая устричная столица. Здесь непременно нужно попробовать местных устриц в одном из прибрежных ресторанчиков.
И наша последняя ночь на вилле.
Серфинг в Индийском океане
Проснулись и бежим на океан. После завтрака едем cпот, чтобы взять первый урок серфинга. Попробуем встать на доску и поймать волну) А для тех, кто уже катается отличная возможность провести день на споте.
Остаток дня посветим релаксу и отдыху на Индиийском океане.
Вечером ужин вилле, винишко, душевные разговоры и обмен впечатлениями.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Проживание в хороших отелях 4 и на вилле на Индийском океане (2-х местное размещение)
- Завтраки в отелях, на вилле самообслуживание (4 дня)
- Все экскурсии и активности по программе с русскоязычным гидом
- 2 Сафари (на джипе и на лошадях) в заповеднике с англоговорящим гидом - рейджером
- Входные билеты в заповедники и нац. парки
- Винные дегустации в Стелленбоше
- Информационная поддержка организатора
Что не входит в цену
- Авиаперелет в Кейптаун 800 - 1000 долл
- Питание (обеды и ужины) около 40-50 долл. в день
- Мед. страховка на 10 дней
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Российским гражданам для поездки в Юар виза не нужна, если срок пребывания не продлится более 90 дней.
Для въезда в Юар требуется паспорт длительностью не менее 30 дней с даты выезда и 2 чистые страницы. Пцр-тест и справки не требуются.