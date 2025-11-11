ЮАР: ритмы Африки - пингвины, сафари, киты, винодельни
Сделаем селфи с пингвинами, достигнем края света. Исследуем самые удивительные уголки Южной Африки
«Cентября - ноябрь - в программу туров включен круиз к китам»
11 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 218 810 ₽ за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
«Отправитесь в морскую экспедицию навстречу китам, испытаете азарт сёрфинга в океане, попробуете изысканные вина в исторических винодельнях Стелленбоша и Франсхука»
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
197 000 ₽ за человека
Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
Понаблюдать за пингвинами, увидеть подводный водопад и побывать на мысе Доброй Надежды
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
«На острове Маврикий поплаваем с горбатыми китами и полетаем на гидросамолёте, чтобы увидеть удивительный подводный водопад»
29 авг в 08:00
$4200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Киты»
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