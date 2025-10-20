-
15%
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
20 окт в 15:00
15 ноя в 15:00
$1889
$2222 за человека
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку Африки и в сезон - китов
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
«На открытом джипе мы проедем, слушая интересные рассказы о флоре и фауне, и, конечно, встретим множество животных»
8 ноя в 15:00
15 фев в 15:00
$2150 за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
«После — заселение в лодж и сафари на джипах в одном из частных заповедников»
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
205 734 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Джиппинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Кейптауне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кейптауне в сентябре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 1889 до 205 734 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Джиппинг», 3 ⭐ отзыва, цены от $1889. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь