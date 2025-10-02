Кейптаун и окрестности: в Южную Африку за сафари, вином и океаном - в отеле 4
Увидеть легендарный мыс Доброй Надежды и диких животных, посетить 2 винодельни и главные места
Начало: Кейптаун, аэропорт, с 9:00 до 18:00 (по договорённ...
«Необходимое личное снаряжение:Днём до +24-28°С, но по маршруту местами будет очень ветрено (Мыс Доброй Надежды, прогулка на яхте и т»
18 окт в 08:00
5 дек в 08:00
$3215 за человека
ЮАР: ритмы Африки - пингвины, сафари, киты, винодельни
Сделаем селфи с пингвинами, достигнем края света. Исследуем самые удивительные уголки Южной Африки
«Здесь, у подножия Столовой горы, жизнь кипит с утра до вечера: звучит живая музыка, мелькают белые паруса яхт, а в воздухе витает аромат свежих морепродуктов и кофе»
3 дек в 10:00
1 ноя в 10:00
от 224 857 ₽ за человека
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Кейптаун на яхте: уникальный и единственный тур
Яркий Кейптаун и его окрестности
«Это такой малый филиал местной Ниццы, где с борта покачивающихся на якоре яхт открывается вид на красивейшее побережье с шикарными коттеджами»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 280 000 ₽
350 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На яхте»
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