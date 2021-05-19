Полезная информация о Чеджу

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Местное время в Чеджу
05:1045
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаЧеджу
По-английскиJeju City
Столица регионаЧеджу является столицей региона
Население города408 364 чел.
АэропортЧеджу CJU
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота19 м. от уровня моря

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