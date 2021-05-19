Полезная информация о Чеджу
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Местное время в Чеджу
05:1045
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Чеджу
|По-английски
|Jeju City
|Столица региона
|Чеджу является столицей региона
|Население города
|408 364 чел.
|Аэропорт
|Чеджу CJU
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря
Где находится Чеджу на карте
Чеджу