Летим в Чеджу

Как добраться до Чеджу на самолёте

В Чеджу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jeju International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чеджу

  1. Чеджу CJU
    Jeju International Airport

Самые дешёвые билеты в Чеджу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из Кванджу516
20.10.2020из Тэгу5171ч 10м
20.10.2020из Чхонджу5351ч 10м
20.10.2020из Сеула6191ч 10м
21.10.2020из Пусана623
13.10.2020из Ульсана1 2691ч 5м
27.10.2020из Йосу2 05950м
18.10.2020из Кунсана2 254
27.10.2020из Янъяна2 7739ч 45м (⇵1)
14.07.2021из Гонконга11 67828ч 10м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Владивостока12 18326ч 35м (⇵1)
21.10.2020из 🇯🇵Токио16 1506ч 15м (⇵1)
04.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура16 18220ч 25м (⇵2)
14.07.2021из 🇨🇳Гуанчжоу19 21732ч 40м (⇵2)
01.07.2021из 🇨🇳Чанши19 7617ч 55м (⇵1)
29.12.2020из 🇹🇭Бангкока19 89613ч (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇳Чэнду23 14540ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇻🇳Хошимина24 7838ч 50м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Москвы24 94156ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 11844ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇳Шанхая36 04721ч 15м (⇵2)
23.01.2021из Муана36 43821ч 10м (⇵2)
01.01.2021из 🇦🇺Перта42 13724ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇳Дели44 95723ч 45м (⇵2)
11.01.2021из 🇶🇦Дохи45 85836ч 5м (⇵2)
30.01.2021из 🇰🇿Алматы51 42528ч 25м (⇵2)
17.12.2020из 🇰🇬Бишкека60 06637ч 30м (⇵2)
27.01.2021из 🇲🇦Марракеша68 47442ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇰🇿Актау87 31335ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇿Ташкента90 50855ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ90 90132ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇳Кочина102 58949ч 40м (⇵2)
21.03.2021из 🇫🇷Лилль273 09117ч 2м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чеджу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кванджу, Осака, Пусан, Сеул и Тэгу

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Чеджу