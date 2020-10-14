Как добраться до Чеджу на самолёте
В Чеджу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jeju International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чеджу
- Чеджу CJUJeju International Airport
Самые дешёвые билеты в Чеджу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из Кванджу
|516
|1ч
|20.10.2020
|из Тэгу
|517
|1ч 10м
|20.10.2020
|из Чхонджу
|535
|1ч 10м
|20.10.2020
|из Сеула
|619
|1ч 10м
|21.10.2020
|из Пусана
|623
|1ч
|13.10.2020
|из Ульсана
|1 269
|1ч 5м
|27.10.2020
|из Йосу
|2 059
|50м
|18.10.2020
|из Кунсана
|2 254
|1ч
|27.10.2020
|из Янъяна
|2 773
|9ч 45м (⇵1)
|14.07.2021
|из Гонконга
|11 678
|28ч 10м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|12 183
|26ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|16 150
|6ч 15м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|16 182
|20ч 25м (⇵2)
|14.07.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|19 217
|32ч 40м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇨🇳Чанши
|19 761
|7ч 55м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|19 896
|13ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|23 145
|40ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|24 783
|8ч 50м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|24 941
|56ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 118
|44ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|36 047
|21ч 15м (⇵2)
|23.01.2021
|из Муана
|36 438
|21ч 10м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇦🇺Перта
|42 137
|24ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|44 957
|23ч 45м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇶🇦Дохи
|45 858
|36ч 5м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|51 425
|28ч 25м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|60 066
|37ч 30м (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|68 474
|42ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Актау
|87 313
|35ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|90 508
|55ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|90 901
|32ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|102 589
|49ч 40м (⇵2)
|21.03.2021
|из 🇫🇷Лилль
|273 091
|17ч 2м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чеджу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чеджу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кванджу, Осака, Пусан, Сеул и Тэгу
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