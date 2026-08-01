Пусан — город храмов, ярких кварталов и шумных рыбных рынков. За день вы увидите самые атмосферные его улицы и познакомитесь с корейской культурой. Эта поездка поможет почувствовать характер второго по величине мегаполиса Южной Кореи.

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Можно с детьми

Ваш гид в Пусане

Описание экскурсии

Пляж Хэундэ, где вы прогуляетесь по набережной

Храм Хэдон Ёнгунса на берегу моря. Поговорим о корейском буддизме, традициях и легендах

Деревня Камчхон, где вы пройдёте по ярким улочкам с арт-объектами, заглянете на смотровые и увидите разноцветные дома

Рынок Чагальчхи с разнообразием морепродуктов. Расскажем о корейской кухне и гастрономических привычках местных

Морские панорамы Пусана на смотровых площадках по пути

Организационные детали