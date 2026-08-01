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Пусан глазами местного жителя

Познакомиться с морской столицей Кореи через её главные места
Пусан — город храмов, ярких кварталов и шумных рыбных рынков. За день вы увидите самые атмосферные его улицы и познакомитесь с корейской культурой. Эта поездка поможет почувствовать характер второго по величине мегаполиса Южной Кореи.
Пусан глазами местного жителя
Пусан глазами местного жителя
Пусан глазами местного жителя

Описание экскурсии

Пляж Хэундэ, где вы прогуляетесь по набережной

Храм Хэдон Ёнгунса на берегу моря. Поговорим о корейском буддизме, традициях и легендах

Деревня Камчхон, где вы пройдёте по ярким улочкам с арт-объектами, заглянете на смотровые и увидите разноцветные дома

Рынок Чагальчхи с разнообразием морепродуктов. Расскажем о корейской кухне и гастрономических привычках местных

Морские панорамы Пусана на смотровых площадках по пути

Организационные детали

  • Для группы 6–8 человек трансфер на минивэне Kia Carnival, больше — на автобусе
  • Дополнительно и по желанию оплачивается комплексный обед — $20 за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у порта или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рина
Рина — ваш гид в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Здравствуйте! Меня зовут Рина, и уже много лет Южная Корея является моим домом. За это время я по-настоящему полюбила эту страну — её культуру, людей, традиции, море, уютные улочки и
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особую атмосферу. Мне всегда хотелось делиться этой любовью с путешественниками, поэтому я начала проводить экскурсии. Для меня это не просто работа, а возможность подарить людям тёплые воспоминания и показать Корею такой, какой её знают местные жители. Я провожу экскурсии по Пусану, Кёнджу, Кодже и другим красивым местам Кореи. Люблю спокойные прогулки у моря, атмосферные рынки, старинные храмы, красивые виды и места, куда редко доходят обычные туристы. Во время экскурсий мне важно, чтобы гости чувствовали себя легко и комфортно — как будто путешествуют с хорошим знакомым. Я всегда стараюсь учитывать интересы и пожелания путешественников, помогать с фотографиями, советами и просто создавать приятную дружескую атмосферу.

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