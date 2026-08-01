Пусан — город храмов, ярких кварталов и шумных рыбных рынков. За день вы увидите самые атмосферные его улицы и познакомитесь с корейской культурой. Эта поездка поможет почувствовать характер второго по величине мегаполиса Южной Кореи.
Описание экскурсии
Пляж Хэундэ, где вы прогуляетесь по набережной
Храм Хэдон Ёнгунса на берегу моря. Поговорим о корейском буддизме, традициях и легендах
Деревня Камчхон, где вы пройдёте по ярким улочкам с арт-объектами, заглянете на смотровые и увидите разноцветные дома
Рынок Чагальчхи с разнообразием морепродуктов. Расскажем о корейской кухне и гастрономических привычках местных
Морские панорамы Пусана на смотровых площадках по пути
Организационные детали
- Для группы 6–8 человек трансфер на минивэне Kia Carnival, больше — на автобусе
- Дополнительно и по желанию оплачивается комплексный обед — $20 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у порта или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рина — ваш гид в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Здравствуйте! Меня зовут Рина, и уже много лет Южная Корея является моим домом. За это время я по-настоящему полюбила эту страну — её культуру, людей, традиции, море, уютные улочки и
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