Сеул многогранен, и эта экскурсия позволит рассмотреть его с разных сторон.Начнем с высоты: поднимемся по канатной дороге на гору Намсан, где можно насладиться видами и узнать, почему она так популярна

в корейских дорамах. Затем отправимся на прогулку по самой широкой реке Кореи - Ханган, где можно полюбоваться панорамами и мостами, с которыми связаны интересные истории. Завершим экскурсию на крупнейшем рыбном рынке Норянджин, где вместе с гидом выберем свежайшие морепродукты на обед. Выбирая обед, узнаете, почему делать это без гида может быть опасно. В стоимость экскурсии входят услуги гида и трансфер из вашего отеля и обратно. Дополнительные расходы включают канатную дорогу, прогулку на речном такси и обед. Рекомендуется в тёплую погоду

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гора Намсан, на которой была построена первая в стране теле- и радиовещательная башня. Поговорим о крепостной стене, ранее окружавшей город, и о том, где на горе находятся её остатки. А ещё выясним, чем Намсан заслужила популярность у влюблённых парочек.

В гору мы поднимемся на специальном автобусе либо по канатной дороге (если не будет больших очередей).

Река Ханган — самая длинная и широкая в Корее. Вы совершите 30-минутную прогулку на речном такси, полюбуетесь окружающими панорамами и мостами, с некоторыми из которых связаны необычные истории.

Рыбный рынок Норянджин — самый крупный в Сеуле. Вместе с гидом вы выберете свежайшие морепродукты на обед: во время покупки они ещё будут плавать, а в местном ресторанчике нам подадут всё в готовом виде.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Рекомендуем данную экскурсию в тёплую погоду

В стоимость входят: услуги гида, трансфер из вашего отеля на такси и обратно

Дополнительные расходы