Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
Сеул многогранен, и эта экскурсия позволит рассмотреть его с разных сторон.
Начнем с высоты: поднимемся по канатной дороге на гору Намсан, где можно насладиться видами и узнать, почему она так популярна читать дальше
в корейских дорамах.
Затем отправимся на прогулку по самой широкой реке Кореи - Ханган, где можно полюбоваться панорамами и мостами, с которыми связаны интересные истории.
Завершим экскурсию на крупнейшем рыбном рынке Норянджин, где вместе с гидом выберем свежайшие морепродукты на обед. Выбирая обед, узнаете, почему делать это без гида может быть опасно. В стоимость экскурсии входят услуги гида и трансфер из вашего отеля и обратно. Дополнительные расходы включают канатную дорогу, прогулку на речном такси и обед. Рекомендуется в тёплую погоду
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Поднимитесь на гору Намсан и насладитесь видами
🚤 Прокатитесь по реке Ханган на речном такси
🍣 Попробуйте свежайшие морепродукты на рынке Норянджин
📸 Сделайте уникальные фотографии с высоты
🗺 Узнайте интересные факты о Сеуле от опытного гида
Гора Намсан, на которой была построена первая в стране теле- и радиовещательная башня. Поговорим о крепостной стене, ранее окружавшей город, и о том, где на горе находятся её остатки. А ещё выясним, чем Намсан заслужила популярность у влюблённых парочек.
В гору мы поднимемся на специальном автобусе либо по канатной дороге (если не будет больших очередей).
Река Ханган — самая длинная и широкая в Корее. Вы совершите 30-минутную прогулку на речном такси, полюбуетесь окружающими панорамами и мостами, с некоторыми из которых связаны необычные истории.
Рыбный рынок Норянджин — самый крупный в Сеуле. Вместе с гидом вы выберете свежайшие морепродукты на обед: во время покупки они ещё будут плавать, а в местном ресторанчике нам подадут всё в готовом виде.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Рекомендуем данную экскурсию в тёплую погоду
В стоимость входят: услуги гида, трансфер из вашего отеля на такси и обратно
Дополнительные расходы
Канатная дорога — $20/чел.
Прогулка на речном такси — $30/чел.
Обед: средний чек — $150-200 на компанию из 4-х человек.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Сеуле
Провела экскурсии для 121 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Лена. Я переехала в Корею в 2014 году, закончила в местном университете магистратуру по специальности «Туризм и гостиничный бизнес». После этого открыла своё турагентство. Вместе с командой русскоговорящих гидов с радостью познакомим вас с загадочной Кореей: её историей, традициями и культурой. Расскажем об интересных исторических событиях и жизни современных корейцев, покажем топовые достопримечательности и вкусные места.