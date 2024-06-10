Сеул как на ладони

Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
Сеул многогранен, и эта экскурсия позволит рассмотреть его с разных сторон.

Начнем с высоты: поднимемся по канатной дороге на гору Намсан, где можно насладиться видами и узнать, почему она так популярна
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в корейских дорамах.

Затем отправимся на прогулку по самой широкой реке Кореи - Ханган, где можно полюбоваться панорамами и мостами, с которыми связаны интересные истории.

Завершим экскурсию на крупнейшем рыбном рынке Норянджин, где вместе с гидом выберем свежайшие морепродукты на обед. Выбирая обед, узнаете, почему делать это без гида может быть опасно. В стоимость экскурсии входят услуги гида и трансфер из вашего отеля и обратно. Дополнительные расходы включают канатную дорогу, прогулку на речном такси и обед. Рекомендуется в тёплую погоду

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Поднимитесь на гору Намсан и насладитесь видами
  2. 🚤 Прокатитесь по реке Ханган на речном такси
  3. 🍣 Попробуйте свежайшие морепродукты на рынке Норянджин
  4. 📸 Сделайте уникальные фотографии с высоты
  5. 🗺 Узнайте интересные факты о Сеуле от опытного гида

Что можно увидеть

  • Гора Намсан
  • Теле - и радиовещательная башня
  • Крепостная стена
  • Река Ханган
  • Рыбный рынок Норянджин
Сеул как на ладони
Сеул как на ладони
Сеул как на ладони
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гора Намсан, на которой была построена первая в стране теле- и радиовещательная башня. Поговорим о крепостной стене, ранее окружавшей город, и о том, где на горе находятся её остатки. А ещё выясним, чем Намсан заслужила популярность у влюблённых парочек.

В гору мы поднимемся на специальном автобусе либо по канатной дороге (если не будет больших очередей).

Река Ханган — самая длинная и широкая в Корее. Вы совершите 30-минутную прогулку на речном такси, полюбуетесь окружающими панорамами и мостами, с некоторыми из которых связаны необычные истории.

Рыбный рынок Норянджин — самый крупный в Сеуле. Вместе с гидом вы выберете свежайшие морепродукты на обед: во время покупки они ещё будут плавать, а в местном ресторанчике нам подадут всё в готовом виде.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Рекомендуем данную экскурсию в тёплую погоду
  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер из вашего отеля на такси и обратно

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога — $20/чел.
  • Прогулка на речном такси — $30/чел.
  • Обед: средний чек — $150-200 на компанию из 4-х человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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