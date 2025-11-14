Сегодня мы покажем вам сердце Южной Кореи. Знакомство начнётся на площади Кванхвамун, история которой насчитывает более 6 веков. Здесь расположены главные административные здания и памятники выдающимся личностям — адмиралу Ли Сунсину и королю Седжону Великому.

Неповторимое очарование Сеулу придают старинные дворцы, а самыми интересными считаются «пять больших дворцов» — комплексы, построенные более 5 столетий назад для королей династии Чосон. Мы полюбуемся наиболее впечатляющим из них — Чхандоккуном. Именно здесь проживал последний корейский монарх — император Сунджон.

Также посетим этнографическую деревню-музей у подножия горы Намсан. Здесь разбит уютный парк, где принято проводить традиционные свадьбы. А главное — из разных уголков страны сюда перевезли аутентичные дома-ханок, на рубеже 19-20 веков принадлежавшие аристократам. Внутри воссоздано убранство, соответствующее статусу хозяина и дающее представление о повседневной жизни людей в прошлом.

Завершим прогулку, поднявшись на смотровую телебашни, откуда открывается головокружительная панорама мегаполиса.