Вдвое больше впечатлений: прогулки по Сеулу и неделя на острове Себу

Увидеть дворец корейского императора и дома-ханок аристократов и вдоволь насладиться пляжным отдыхом
В этом туре вы посетите 2 максимально контрастные страны — Южную Корею и Филиппины.

Недолгая остановка в Сеуле позволит легче перенести долгий перелёт к тропикам и добавит отпуску красок.

Вы увидите дворец
читать дальше

последнего императора и аутентичные дома-ханок, принадлежавшие аристократам, и полюбуетесь столицей с высоты телебашни.

А затем смените стремительный мегаполис на райский Себу — один из лучших островов как для расслабленного, так и для активного отдыха.

Всю неделю вы можете никуда не спешить: загорать и купаться в бассейнах или на частном пляже с пальмами, белоснежным песком и бирюзовой водой.

Или подобрать любые развлечения по вкусу, от плавания с китовыми акулами до каньонинга у водопада Кавасан (за отдельную плату).

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен. Рекомендуем самостоятельно погулять по району Инсадон с уличной едой, антикварными и сувенирными лавками. Вечером стоит пройтись вдоль ручья Чхонгечхон с многочисленными фонтанами и подсветкой.

Подготовка к путешествию
2 день

Прогулки по Сеулу

Сегодня мы покажем вам сердце Южной Кореи. Знакомство начнётся на площади Кванхвамун, история которой насчитывает более 6 веков. Здесь расположены главные административные здания и памятники выдающимся личностям — адмиралу Ли Сунсину и королю Седжону Великому.

Неповторимое очарование Сеулу придают старинные дворцы, а самыми интересными считаются «пять больших дворцов» — комплексы, построенные более 5 столетий назад для королей династии Чосон. Мы полюбуемся наиболее впечатляющим из них — Чхандоккуном. Именно здесь проживал последний корейский монарх — император Сунджон.

Также посетим этнографическую деревню-музей у подножия горы Намсан. Здесь разбит уютный парк, где принято проводить традиционные свадьбы. А главное — из разных уголков страны сюда перевезли аутентичные дома-ханок, на рубеже 19-20 веков принадлежавшие аристократам. Внутри воссоздано убранство, соответствующее статусу хозяина и дающее представление о повседневной жизни людей в прошлом.

Завершим прогулку, поднявшись на смотровую телебашни, откуда открывается головокружительная панорама мегаполиса.

Прогулки по Сеулу
3 день

Перелёт на остров Себу

Проводим вас в аэропорт к рейсу на Себу — один из лучших филиппинских островов как для расслабленного, так и для активного отдыха. Всю неделю вы можете провести в отеле с 2 бассейнами и 3 ресторанами и никуда не спешить: загорать и купаться на частном пляже с пальмами, белоснежным песком и бирюзовой водой. Или подобрать развлечения на свой вкус (за отдельную плату).

4 день

Свободный день

Можно устроить шопинг: на острове продают украшения из жемчуга или ракушек, посуду из глины или дерева, картины и аксессуары ручной работы.

Свободный день
5 день

Свободный день

Рекомендуем познакомиться с колониальным наследием: в городе Себу сохранилась архитектура периода испанского владычества.

Свободный день
6 день

Свободный день

На Филиппинах развиты водные развлечения: снорклинг у коралловых рифов, дайвинг к затонувшим кораблям, плавание с черепахами, мантами или китовыми акулами.

Свободный день
7 день

Свободный день

Любителям экстрима придутся по душе каньонинг у водопада Кавасан или отдых в парке аттракционов Anjo World.

Свободный день
8 день

Свободный день

В тропических джунглях Себу работает сафари-парк, где можно понаблюдать за белыми тиграми, орангутанами, лемурами, жирафами и другими животными.

Свободный день
9 день

Свободный день

Одна из самых популярных экскурсий на Себу — поездка на соседний остров Бохол с посещением Шоколадных холмов, заповедника долгопятов, круизом по реке Лобок на плавучем ресторане.

Свободный день
10 день

Возвращение в Сеул

Сегодня запланирован обратный рейс в Сеул. По прилёте — свободное время для самостоятельных прогулок и шопинга.

Возвращение в Сеул
11 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1750
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту (без гида)
  • Экскурсия по Сеулу с русскоговорящим гидом-водителем
Что не входит в цену
  • Билеты в Сеул и обратно в ваш город
  • Авиаперелёты Сеул - Себу - Сеул
  • Обеды и ужины
  • Экскурсии и развлечения на острове Себу
  • Сбор за электронное разрешение в Южной Корее
  • Сбор в аэропорту при вылете на Себу
  • Медицинская страховка
  • Тур проводится ежедневно
Место начала и завершения?
Аэропорт Сеула, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena
Elena — Организатор в Сеуле
Провёл экскурсии для 18 туристов
Наша компания работает с 1996 года и является специалистом в сфере индивидуальных и групповых путешествий в более чем 70 странах мира. Каждый наш тур — это тщательно спланированная поездка, в ходе которой вам лишь останется наслаждаться красотами выбранной страны, ведь все организаторские моменты мы берём на себя. А наш многолетний опыт позволит сделать Ваше приключение незабываемым!
Задать вопрос

