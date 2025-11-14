Недолгая остановка в Сеуле позволит легче перенести долгий перелёт к тропикам и добавит отпуску красок.
Вы увидите дворец
Программа тура по дням
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен. Рекомендуем самостоятельно погулять по району Инсадон с уличной едой, антикварными и сувенирными лавками. Вечером стоит пройтись вдоль ручья Чхонгечхон с многочисленными фонтанами и подсветкой.
Прогулки по Сеулу
Сегодня мы покажем вам сердце Южной Кореи. Знакомство начнётся на площади Кванхвамун, история которой насчитывает более 6 веков. Здесь расположены главные административные здания и памятники выдающимся личностям — адмиралу Ли Сунсину и королю Седжону Великому.
Неповторимое очарование Сеулу придают старинные дворцы, а самыми интересными считаются «пять больших дворцов» — комплексы, построенные более 5 столетий назад для королей династии Чосон. Мы полюбуемся наиболее впечатляющим из них — Чхандоккуном. Именно здесь проживал последний корейский монарх — император Сунджон.
Также посетим этнографическую деревню-музей у подножия горы Намсан. Здесь разбит уютный парк, где принято проводить традиционные свадьбы. А главное — из разных уголков страны сюда перевезли аутентичные дома-ханок, на рубеже 19-20 веков принадлежавшие аристократам. Внутри воссоздано убранство, соответствующее статусу хозяина и дающее представление о повседневной жизни людей в прошлом.
Завершим прогулку, поднявшись на смотровую телебашни, откуда открывается головокружительная панорама мегаполиса.
Перелёт на остров Себу
Проводим вас в аэропорт к рейсу на Себу — один из лучших филиппинских островов как для расслабленного, так и для активного отдыха. Всю неделю вы можете провести в отеле с 2 бассейнами и 3 ресторанами и никуда не спешить: загорать и купаться на частном пляже с пальмами, белоснежным песком и бирюзовой водой. Или подобрать развлечения на свой вкус (за отдельную плату).
Свободный день
Можно устроить шопинг: на острове продают украшения из жемчуга или ракушек, посуду из глины или дерева, картины и аксессуары ручной работы.
Свободный день
Рекомендуем познакомиться с колониальным наследием: в городе Себу сохранилась архитектура периода испанского владычества.
Свободный день
На Филиппинах развиты водные развлечения: снорклинг у коралловых рифов, дайвинг к затонувшим кораблям, плавание с черепахами, мантами или китовыми акулами.
Свободный день
Любителям экстрима придутся по душе каньонинг у водопада Кавасан или отдых в парке аттракционов Anjo World.
Свободный день
В тропических джунглях Себу работает сафари-парк, где можно понаблюдать за белыми тиграми, орангутанами, лемурами, жирафами и другими животными.
Свободный день
Одна из самых популярных экскурсий на Себу — поездка на соседний остров Бохол с посещением Шоколадных холмов, заповедника долгопятов, круизом по реке Лобок на плавучем ресторане.
Возвращение в Сеул
Сегодня запланирован обратный рейс в Сеул. По прилёте — свободное время для самостоятельных прогулок и шопинга.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1750
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту (без гида)
- Экскурсия по Сеулу с русскоговорящим гидом-водителем
Что не входит в цену
- Билеты в Сеул и обратно в ваш город
- Авиаперелёты Сеул - Себу - Сеул
- Обеды и ужины
- Экскурсии и развлечения на острове Себу
- Сбор за электронное разрешение в Южной Корее
- Сбор в аэропорту при вылете на Себу
- Медицинская страховка
