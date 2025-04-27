Начнём день с дворца Кёнбоккун. Сначала поднимемся на смотровую площадку, чтобы осмотреть этот архитектурный шедевр с высоты, а затем погуляем по обширной территории и вблизи увидим здания, в которых размещалась королевская семья.

Доберёмся в аутентичную деревню Букчон и пройдёмся среди традиционных деревянных домиков (ханок) с покатыми черепичными крышами. Затем вы увидите визитную карточку столицы — Сеульскую башню, с которой открываются головокружительные виды.

Вечер проведём в районе Мёндон. Здесь можно попробовать уличную еду, посетить магазины К-РОР товаров, узнать больше о корейском уходе за кожей и популярной у азиатских девушек косметике.