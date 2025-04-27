Маршрут специально составлен так, чтобы локации кардинально отличались друг от друга: вы увидите королевские дворцы и аутентичные деревни, отдохнёте
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо внести предоплату в размере 30% от стоимости тура непосредственно организатору.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*: Shilla Stay Seodaemun (Сеул) и Kensington Hotel Seorak (Сораксан).
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Чтобы глубже погрузиться в культуру страны, будем передвигаться как местные жители: на небольшие расстояния внутри городов — пешком, а также на общественном транспорте (автобусы, поезда, метро).
Дети. Только 18+.
Виза. Электронное разрешение К-ЕТА необходимо заполнить онлайн не менее чем за 72 часа до въезда в Южную Корею.
Программа тура по дням
Первая встреча с Сеулом
Встретимся в Сеуле, разместимся в номерах. За ужином познакомимся всей группой и отправимся гулять по вечернему мегаполису. Наш променад начнётся на площади Гванхвамун. Вы увидите бывшую резиденцию королевской семьи — дворец Токсугун, который выглядит особенно атмосферно в свете ночных огней. Затем пройдёмся вдоль ручья Чхонгечхон и вернёмся в отель отдыхать.
Дворец Кёнбоккун, деревня Букчон, Сеульская башня
Начнём день с дворца Кёнбоккун. Сначала поднимемся на смотровую площадку, чтобы осмотреть этот архитектурный шедевр с высоты, а затем погуляем по обширной территории и вблизи увидим здания, в которых размещалась королевская семья.
Доберёмся в аутентичную деревню Букчон и пройдёмся среди традиционных деревянных домиков (ханок) с покатыми черепичными крышами. Затем вы увидите визитную карточку столицы — Сеульскую башню, с которой открываются головокружительные виды.
Вечер проведём в районе Мёндон. Здесь можно попробовать уличную еду, посетить магазины К-РОР товаров, узнать больше о корейском уходе за кожей и популярной у азиатских девушек косметике.
Мастер-класс по корейской кухне, продолжение прогулок по Сеулу
Утром состоится кулинарный мастер-класс, который проведёт шеф-повар с многолетним опытом и популярная телеведущая. Вы узнаете о культуре еды, гастрономических традициях и особенностях и самостоятельно приготовите корейские блюда.
Во второй половине дня продолжим исследовать Сеул. Вы отдохнёте у озера Сокчон, заглянете в самую знаменитую библиотеку города и буддийский храм Бонгеунса. Вечером будем гулять по элитному району Каннаму, где среди неоновых вывесок, клиник пластической хирургии, бутиков и стеклянных небоскрёбов бушует стремительный темп мегаполиса.
Отдых на побережье
Этот и следующий дни будут наполнены умиротворением. Мы поедем в тихий прибрежный городок Сокчо, погуляем по пляжу Восточного моря, пообедаем морепродуктами в панорамном ресторане, слушая шум прибоя и вдыхая свежий бриз. Затем поедем в национальный парк «Сораксан» и проведём ночь в отеле, окружённом горами.
Хайкинг в горах
После завтрака изучим красоты национального парка. Будем много гулять по живописным тропкам в окружении многовековых деревьев, взберёмся на горные склоны, откуда хорошо просматриваются заповедные ландшафты, побываем в древнейшем храме. Если останутся силы, посетим водопады, а к вечеру вернёмся в Сеул.
День за городом
Позавтракаем и поедем в традиционную корейскую деревню. Вы выпьете кофе, любуясь горными пиками, и посетите невероятно красивый храм. Затем погуляем по территории первого женского университета страны. Вечером устроим пикник на берегу реки и посмотрим шоу фонтанов с моста, внесённого в Книгу рекордов Гиннеса.
Хайкинг в нацпарке, чаепитие и медитация в храме, сауна
Сегодня снова отправимся в горы, на этот раз в самом Сеуле. Они расположены в национальном парке «Пукхансан» — любимом месте хайкинга у горожан. Вторую половину дня проведём в буддийском храме, которому уже более 6 столетий. Здесь вы сможете выпить чаю, помедитировать в тишине и пообщаться с монахом. А вечером — релакс в корейской сауне, которая совершенно не похожа на знакомые нам бани.
Фотосессия, экскурсии по Сеулу
Устроим яркую фотосессию на фоне дворца Чхандоккун. Эта локация выбрана неслучайно: здесь немного посетителей, что позволит сделать удачные кадры. Позировать перед профессиональным фотографом вы будете в традиционных платьях — ханбоках.
Осмотрим святилище Чонмё, ближе к вечеру погуляем в тени многовековых деревьев гинко, растущих на территории старейшего корейского университета, и поговорим о системе образования. А ночью окажемся в самом тусовочном районе Сеула, посмотрим выступления уличных артистов и попробуем барбекю.
Возвращение домой
Утром после освобождения номеров мы попрощаемся. Если вы захотите остаться в Корее подольше, мы бесплатно поможем вам подобрать отель или программу отдыха.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 900
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Транспортная карта с необходимым балансом для перемещений на общественном транспорте
- Электронное разрешение К-ЕТА
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Аренда национальных платьев
- Кулинарный мастер-класс
- Медитация и чаепитие в храме
- Съёмка профессиональным фотографом
- Съёмка фото и видео гидом на протяжении всей поездки
- Посещение сауны
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Сеул и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка