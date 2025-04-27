Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме

Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Едем женской компанией в страну контрастов — яркую и фантастическую Южную Корею.

Маршрут специально составлен так, чтобы локации кардинально отличались друг от друга: вы увидите королевские дворцы и аутентичные деревни, отдохнёте
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у моря и взберётесь в горы, а вечера будете проводить в кварталах, где бурлит ночная жизнь.

Вы приготовите традиционные блюда под руководством шеф-повара, устроите пикник на берегу реки, расслабитесь в сауне, помедитируете и выпьете чаю в буддийском храме.

Впечатления от поездки останутся с вами на всю жизнь: гид будет ежедневно снимать фото и видео, а профессиональный фотограф сделает кадры участниц в национальных платьях-ханбоках.

Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо внести предоплату в размере 30% от стоимости тура непосредственно организатору.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*: Shilla Stay Seodaemun (Сеул) и Kensington Hotel Seorak (Сораксан).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Чтобы глубже погрузиться в культуру страны, будем передвигаться как местные жители: на небольшие расстояния внутри городов — пешком, а также на общественном транспорте (автобусы, поезда, метро).

Дети. Только 18+.

Виза. Электронное разрешение К-ЕТА необходимо заполнить онлайн не менее чем за 72 часа до въезда в Южную Корею.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Сеулом

Встретимся в Сеуле, разместимся в номерах. За ужином познакомимся всей группой и отправимся гулять по вечернему мегаполису. Наш променад начнётся на площади Гванхвамун. Вы увидите бывшую резиденцию королевской семьи — дворец Токсугун, который выглядит особенно атмосферно в свете ночных огней. Затем пройдёмся вдоль ручья Чхонгечхон и вернёмся в отель отдыхать.

Первая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с Сеулом
2 день

Дворец Кёнбоккун, деревня Букчон, Сеульская башня

Начнём день с дворца Кёнбоккун. Сначала поднимемся на смотровую площадку, чтобы осмотреть этот архитектурный шедевр с высоты, а затем погуляем по обширной территории и вблизи увидим здания, в которых размещалась королевская семья.

Доберёмся в аутентичную деревню Букчон и пройдёмся среди традиционных деревянных домиков (ханок) с покатыми черепичными крышами. Затем вы увидите визитную карточку столицы — Сеульскую башню, с которой открываются головокружительные виды.

Вечер проведём в районе Мёндон. Здесь можно попробовать уличную еду, посетить магазины К-РОР товаров, узнать больше о корейском уходе за кожей и популярной у азиатских девушек косметике.

Дворец Кёнбоккун, деревня Букчон, Сеульская башняДворец Кёнбоккун, деревня Букчон, Сеульская башняДворец Кёнбоккун, деревня Букчон, Сеульская башняДворец Кёнбоккун, деревня Букчон, Сеульская башня
3 день

Мастер-класс по корейской кухне, продолжение прогулок по Сеулу

Утром состоится кулинарный мастер-класс, который проведёт шеф-повар с многолетним опытом и популярная телеведущая. Вы узнаете о культуре еды, гастрономических традициях и особенностях и самостоятельно приготовите корейские блюда.

Во второй половине дня продолжим исследовать Сеул. Вы отдохнёте у озера Сокчон, заглянете в самую знаменитую библиотеку города и буддийский храм Бонгеунса. Вечером будем гулять по элитному району Каннаму, где среди неоновых вывесок, клиник пластической хирургии, бутиков и стеклянных небоскрёбов бушует стремительный темп мегаполиса.

Мастер-класс по корейской кухне, продолжение прогулок по СеулуМастер-класс по корейской кухне, продолжение прогулок по СеулуМастер-класс по корейской кухне, продолжение прогулок по СеулуМастер-класс по корейской кухне, продолжение прогулок по СеулуМастер-класс по корейской кухне, продолжение прогулок по СеулуМастер-класс по корейской кухне, продолжение прогулок по Сеулу
4 день

Отдых на побережье

Этот и следующий дни будут наполнены умиротворением. Мы поедем в тихий прибрежный городок Сокчо, погуляем по пляжу Восточного моря, пообедаем морепродуктами в панорамном ресторане, слушая шум прибоя и вдыхая свежий бриз. Затем поедем в национальный парк «Сораксан» и проведём ночь в отеле, окружённом горами.

Отдых на побережьеОтдых на побережьеОтдых на побережьеОтдых на побережьеОтдых на побережьеОтдых на побережье
5 день

Хайкинг в горах

После завтрака изучим красоты национального парка. Будем много гулять по живописным тропкам в окружении многовековых деревьев, взберёмся на горные склоны, откуда хорошо просматриваются заповедные ландшафты, побываем в древнейшем храме. Если останутся силы, посетим водопады, а к вечеру вернёмся в Сеул.

Хайкинг в горахХайкинг в горахХайкинг в горахХайкинг в горахХайкинг в горах
6 день

День за городом

Позавтракаем и поедем в традиционную корейскую деревню. Вы выпьете кофе, любуясь горными пиками, и посетите невероятно красивый храм. Затем погуляем по территории первого женского университета страны. Вечером устроим пикник на берегу реки и посмотрим шоу фонтанов с моста, внесённого в Книгу рекордов Гиннеса.

День за городомДень за городомДень за городомДень за городом
7 день

Хайкинг в нацпарке, чаепитие и медитация в храме, сауна

Сегодня снова отправимся в горы, на этот раз в самом Сеуле. Они расположены в национальном парке «Пукхансан» — любимом месте хайкинга у горожан. Вторую половину дня проведём в буддийском храме, которому уже более 6 столетий. Здесь вы сможете выпить чаю, помедитировать в тишине и пообщаться с монахом. А вечером — релакс в корейской сауне, которая совершенно не похожа на знакомые нам бани.

Хайкинг в нацпарке, чаепитие и медитация в храме, саунаХайкинг в нацпарке, чаепитие и медитация в храме, саунаХайкинг в нацпарке, чаепитие и медитация в храме, саунаХайкинг в нацпарке, чаепитие и медитация в храме, сауна
8 день

Фотосессия, экскурсии по Сеулу

Устроим яркую фотосессию на фоне дворца Чхандоккун. Эта локация выбрана неслучайно: здесь немного посетителей, что позволит сделать удачные кадры. Позировать перед профессиональным фотографом вы будете в традиционных платьях — ханбоках.

Осмотрим святилище Чонмё, ближе к вечеру погуляем в тени многовековых деревьев гинко, растущих на территории старейшего корейского университета, и поговорим о системе образования. А ночью окажемся в самом тусовочном районе Сеула, посмотрим выступления уличных артистов и попробуем барбекю.

Фотосессия, экскурсии по СеулуФотосессия, экскурсии по СеулуФотосессия, экскурсии по СеулуФотосессия, экскурсии по Сеулу
9 день

Возвращение домой

Утром после освобождения номеров мы попрощаемся. Если вы захотите остаться в Корее подольше, мы бесплатно поможем вам подобрать отель или программу отдыха.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Транспортная карта с необходимым балансом для перемещений на общественном транспорте
  • Электронное разрешение К-ЕТА
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Аренда национальных платьев
  • Кулинарный мастер-класс
  • Медитация и чаепитие в храме
  • Съёмка профессиональным фотографом
  • Съёмка фото и видео гидом на протяжении всей поездки
  • Посещение сауны
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Сеул и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
Завершение: Аэропорт Сеула, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сеула

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