Первое правило, не берите огромные чемоданы и не пытайтесь увезти с собой всю квартиру. Возьмите небольшой чемодан, если вдруг вам что-то действительно понадобится, вы всегда можете купить все необходимое на месте. Постарайтесь собрать все вещи заранее, чтобы не забыть действительно нужное в поездке.

1. Багаж

небольшой чемодан; рюкзак; сумка.

2. Документы и деньги

приготовьте паспорта (распечатайте ксерокопию паспорта - 2 шт.); приготовьте билеты (брони гостиницы, если будете проживать конечно в гостинице), сделайте также ксерокопии; водительские права (если конечно путешествуйте на автомобиле); деньги поделите на несколько частей и положите их в разные места; возьмите с собой пару кредитных карт (если вдруг что-то случится с одной, у вас будет запасная); на всякий случай запишите необходимые телефоны, адреса в блокнот.

3. Лекарства

упаковку пластыря; активированный уголь, энтеросгель (при отравлениях); лопедиум ( при диарее); фестал или мезим (при тяжести в желудке); панкреатин (при болях в желудке); несколько пакетиков терафлю (жаропонижающее); средство от ушибов и синяков; вата; бинт.

4. Гигиенические средства

Старайтесь взять с собой мини-версии принадлежностей, если они закончатся лучше докупить, чем лишний раз таскать большие баулы;

Зубная паста и щетка;

Если вы девушка, возьмите с собой гигиенические прокладки (ежедневки, дневные и ночные);

Маникюрные ножнички и пилочка (маникюр и педикюр, сделайте перед поездкой);

Расческа;

Бритвенный станок и средства для бритья;

Шампунь, гель для душа, бальзам (но помните, обычно это все есть в номерах);

Духи;

Дезодорант;

Косметика (тушь для ресниц, помада, карманное зеркальце);

Резинки, заколки и т.д;

Средства от загара (SPF30, а лучше 50);

Фен (но лучше его взять в отеле, как правило он также есть в номере);

Утюжок для волос (если существует большая необходимость);

Средство от комаров (выберите на ваш вкус, Москитол например);

Влажные салфетки;

Салфетки сухие;

Средства контрацепции (тут уж, вы сами выбираете на вкус и цвет).

5. Одежда

к одним брюкам и шортам, возьмите пару тройку футболок (для девушек, можно взять 2 платья, милые девушки не берите слишком откровенные наряды, если хотите провести отпуск спокойно);

берем пару уличной обуви, легкий кардиган (одежда должна быть удобной).

одну пару туфель на каблуках (не стоит брать с собой не ношенную обувь, "убьете" ноги);

наряд для вечернего выхода;

нижнее белье (несколько смен);

головной убор (кепка или бейсболка);

солнцезащитные очки;

плавки и купальник для пляжного отдыха (бассейна);

также, стоит оставить место в чемодане для покупок ;

; приобретите вакуумные пакеты, это очень сэкономит место в чемодан.

Чтобы одежда сильно не мялась в чемодане и занимала минимум места, ее нужно сворачивать в плотные рулоны, а не складывать в стопку

6. Техника и гаджеты

Все устройства перед путешествием должны быть заряжены;

Не забудьте взять с собой зарядки, дополнительные зарядные устройства, переходники для розеток и аккумуляторы;

Мобильный телефон ( возьмите если есть второй телефон, для местной сим-карты);

Фотоаппарат с картой памяти;

Ноутбук или планшет (если они вам необходимы);

Навигатор с загруженными картами, если совершаете поездку на автомобиле.

Конечно же вы можете дополнять список вещей, в зависимости от своих потребностей, но не стоит слишком увлекаться.