Первое правило, не берите огромные чемоданы и не пытайтесь увезти с собой всю квартиру. Возьмите небольшой чемодан, если вдруг вам что-то действительно понадобится, вы всегда можете купить все необходимое на месте. Постарайтесь собрать все вещи заранее, чтобы не забыть действительно нужное в поездке.
1. Багаж
- небольшой чемодан;
- рюкзак;
- сумка.
2. Документы и деньги
- приготовьте паспорта (распечатайте ксерокопию паспорта - 2 шт.);
- приготовьте билеты (брони гостиницы, если будете проживать конечно в гостинице), сделайте также ксерокопии;
- водительские права (если конечно путешествуйте на автомобиле);
- деньги поделите на несколько частей и положите их в разные места;
- возьмите с собой пару кредитных карт (если вдруг что-то случится с одной, у вас будет запасная);
- на всякий случай запишите необходимые телефоны, адреса в блокнот.
3. Лекарства
- упаковку пластыря;
- активированный уголь, энтеросгель (при отравлениях);
- лопедиум ( при диарее);
- фестал или мезим (при тяжести в желудке);
- панкреатин (при болях в желудке);
- несколько пакетиков терафлю (жаропонижающее);
- средство от ушибов и синяков;
- вата;
- бинт.
4. Гигиенические средства
- Старайтесь взять с собой мини-версии принадлежностей, если они закончатся лучше докупить, чем лишний раз таскать большие баулы;
- Зубная паста и щетка;
- Если вы девушка, возьмите с собой гигиенические прокладки (ежедневки, дневные и ночные);
- Маникюрные ножнички и пилочка (маникюр и педикюр, сделайте перед поездкой);
- Расческа;
- Бритвенный станок и средства для бритья;
- Шампунь, гель для душа, бальзам (но помните, обычно это все есть в номерах);
- Духи;
- Дезодорант;
- Косметика (тушь для ресниц, помада, карманное зеркальце);
- Резинки, заколки и т.д;
- Средства от загара (SPF30, а лучше 50);
- Фен (но лучше его взять в отеле, как правило он также есть в номере);
- Утюжок для волос (если существует большая необходимость);
- Средство от комаров (выберите на ваш вкус, Москитол например);
- Влажные салфетки;
- Салфетки сухие;
- Средства контрацепции (тут уж, вы сами выбираете на вкус и цвет).
5. Одежда
- к одним брюкам и шортам, возьмите пару тройку футболок (для девушек, можно взять 2 платья, милые девушки не берите слишком откровенные наряды, если хотите провести отпуск спокойно);
- берем пару уличной обуви, легкий кардиган (одежда должна быть удобной).
- одну пару туфель на каблуках (не стоит брать с собой не ношенную обувь, "убьете" ноги);
- наряд для вечернего выхода;
- нижнее белье (несколько смен);
- головной убор (кепка или бейсболка);
- солнцезащитные очки;
- плавки и купальник для пляжного отдыха (бассейна);
- также, стоит оставить место в чемодане для покупок;
- приобретите вакуумные пакеты, это очень сэкономит место в чемодан.
Чтобы одежда сильно не мялась в чемодане и занимала минимум места, ее нужно сворачивать в плотные рулоны, а не складывать в стопку
6. Техника и гаджеты
- Все устройства перед путешествием должны быть заряжены;
- Не забудьте взять с собой зарядки, дополнительные зарядные устройства, переходники для розеток и аккумуляторы;
- Мобильный телефон ( возьмите если есть второй телефон, для местной сим-карты);
- Фотоаппарат с картой памяти;
- Ноутбук или планшет (если они вам необходимы);
- Навигатор с загруженными картами, если совершаете поездку на автомобиле.
Конечно же вы можете дополнять список вещей, в зависимости от своих потребностей, но не стоит слишком увлекаться.
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