Что взять в Абхазию

Что взять с собой на отдых в Абхазию

Собираясь в Абхазию, нужно всё тщательно подготовить, собрать багаж и ничего не забыть. Для вас мы подготовили список самых необходимых вещей, перечень документов, лекарств, одежды и даже гаджетов. Это такая шпаргалка для ленивых — распечатай и ставь галочки напротив

Первое правило, не берите огромные чемоданы и не пытайтесь увезти с собой всю квартиру. Возьмите небольшой чемодан, если вдруг вам что-то действительно понадобится, вы всегда можете купить все необходимое на месте. Постарайтесь собрать все вещи заранее, чтобы не забыть действительно нужное в поездке.

1. Багаж

  1. небольшой чемодан;
  2. рюкзак;
  3. сумка.

2. Документы и деньги

  1. приготовьте паспорта (распечатайте ксерокопию паспорта - 2 шт.);
  2. приготовьте билеты (брони гостиницы, если будете проживать конечно в гостинице), сделайте также ксерокопии;
  3. водительские права (если конечно путешествуйте на автомобиле);
  4. деньги поделите на несколько частей и положите их в разные места;
  5. возьмите с собой пару кредитных карт (если вдруг что-то случится с одной, у вас будет запасная);
  6. на всякий случай запишите необходимые телефоны, адреса в блокнот.

3. Лекарства

  1. упаковку пластыря;
  2. активированный уголь, энтеросгель (при отравлениях);
  3. лопедиум ( при диарее);
  4. фестал или мезим (при тяжести в желудке);
  5. панкреатин (при болях в желудке);
  6. несколько пакетиков терафлю (жаропонижающее);
  7. средство от ушибов и синяков;
  8. вата;
  9. бинт.

4. Гигиенические средства

  • Старайтесь взять с собой мини-версии принадлежностей, если они закончатся лучше докупить, чем лишний раз таскать большие баулы;
  • Зубная паста и щетка;
  • Если вы девушка, возьмите с собой гигиенические прокладки (ежедневки, дневные и ночные);
  • Маникюрные ножнички и пилочка (маникюр и педикюр, сделайте перед поездкой);
  • Расческа;
  • Бритвенный станок и средства для бритья;
  • Шампунь, гель для душа, бальзам (но помните, обычно это все есть в номерах);
  • Духи;
  • Дезодорант;
  • Косметика (тушь для ресниц, помада, карманное зеркальце);
  • Резинки, заколки и т.д;
  • Средства от загара (SPF30, а лучше 50);
  • Фен (но лучше его взять в отеле, как правило он также есть в номере);
  • Утюжок для волос (если существует большая необходимость);
  • Средство от комаров (выберите на ваш вкус, Москитол например);
  • Влажные салфетки;
  • Салфетки сухие;
  • Средства контрацепции (тут уж, вы сами выбираете на вкус и цвет).

5. Одежда

  • к одним брюкам и шортам, возьмите пару тройку футболок (для девушек, можно взять 2 платья, милые девушки не берите слишком откровенные наряды, если хотите провести отпуск спокойно);
  • берем пару уличной обуви, легкий кардиган (одежда должна быть удобной).
  • одну пару туфель на каблуках (не стоит брать с собой не ношенную обувь, "убьете" ноги);
  • наряд для вечернего выхода;
  • нижнее белье (несколько смен);
  • головной убор (кепка или бейсболка);
  • солнцезащитные очки;
  • плавки и купальник для пляжного отдыха (бассейна);
  • также, стоит оставить место в чемодане для покупок;
  • приобретите вакуумные пакеты, это очень сэкономит место в чемодан.

Чтобы одежда сильно не мялась в чемодане и занимала минимум места, ее нужно сворачивать в плотные рулоны, а не складывать в стопку

6. Техника и гаджеты

  • Все устройства перед путешествием должны быть заряжены;
  • Не забудьте взять с собой зарядки, дополнительные зарядные устройства, переходники для розеток и аккумуляторы;
  • Мобильный телефон ( возьмите если есть второй телефон, для местной сим-карты);
  • Фотоаппарат с картой памяти;
  • Ноутбук или планшет (если они вам необходимы);
  • Навигатор с загруженными картами, если совершаете поездку на автомобиле.

Конечно же вы можете дополнять список вещей, в зависимости от своих потребностей, но не стоит слишком увлекаться.

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Статья добавлена: 03.08.2017
Обновлена: 16.04.2024
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