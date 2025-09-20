Абхазия манит путешественников своими горными пейзажами и уникальными природными объектами.
За один день можно увидеть водопады, каньоны и знаменитое озеро Рица, которое меняет цвет в зависимости от сезона. Водопад Девичьи слёзы, Голубое озеро и каньон Каменный мешок подарят вам незабываемые впечатления. Путешествие сопровождается дегустацией традиционных блюд и увлекательными рассказами гида. Это идеальный способ познакомиться с красотами Абхазии и насладиться её гостеприимством
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Загадать желание у водопада Девичьи слёзы
- 🏞️ Посетить величественный каньон Каменный мешок
- 🍽️ Попробовать традиционные блюда Абхазии
- 📸 Сделать уникальные фотографии озера Рица
- 🚌 Комфортное путешествие на Mercedes-Benz Sprinter
Что можно увидеть
- Водопад Девичьи слёзы
- Голубое озеро
- Каньон Каменный мешок
- Озеро Рица
Описание экскурсии
- Вы загадаете желание у водопада Девичьи слёзы и попробуете его кристально чистую воду.
- Освежитесь у Голубого озера, которое, по легенде, дарит молодость.
- Увидите величественный каньон Каменный мешок и, при хорошей дороге, заглянете к Молочному водопаду.
- Попробуете традиционные блюда (по желанию) — мамалыгу, копчёное мясо, фасоль, хачапури — и согреетесь горным чаем или компотом из фейхоа.
- Услышите легенды, истории и интересные факты, которые помогут почувствовать атмосферу этого края.
- И конечно, посетите главное сокровище Абхазии — озеро Рица.
Организационные детали
- Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter.
- Дополнительные расходы: экосбор в нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 250 ₽ за ребёнка, обед, экскурсия к Молочному водопаду и катание на катамаранах по озеру — по желанию.
- В поездке вас сопроводит водитель-гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе России и Абхазии, в Гагре, Цандрипше, Пицунде или Алахадзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 914 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Салима. Наша компания работает с 2017 года. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывах
Фотографии от путешественников
Л
Львова
20 сен 2025
Спасибо большое за прекрасно проведенное время, экскурсовод просто супер 👍, коллектив быстро соединил, организовал. Водителю особенное спасибо за быструю, безопасную поездку!
Дата посещения: 20 сентября 2025
Е
Екатерина
12 окт 2025
Очень интересная экскурсия, экскурсовод и водитель очень хорошо владели информацией. Конечно попали в дождливую погоду) Но не беда, даже в дождь эти виды очень завораживают! Прикреплю фото ниже. Посмотрите только на эту красоту😍
М
Марина
17 сен 2025
Замечательная экскурсия!!! По просьбе нас забрали от гостиницы, наш водитель Осман и гид Даур профессионалы своего дела, много интересного услышали, не спеша, все локации продуманы, остались в восторге от экскурсии, спасибо большое!
В
Вера
16 сен 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод просто душка. Даур обладает большим багажом знаний по теме. Большое спасибо за познавательную экскурсию. Также хочу отметить профессионализм водителя Руслана Константиновича. Ребята на своем месте.
Е
Евгения
2 сен 2025
Нас было двое - я и подруга. Очень благодарны Дауру за очень информативную и полную эмоций экскурсию. Он скрасил наш день. По безопасности поставила "нет", но на самом деле конечно
К
Кристина
25 авг 2025
В начале было больше ожиданий от экскурсии. Но к сожалению, нам не совсем повезло. Гид очень быстро тараторил материал, напрямую с аудиторией не контактировал, давал очень мало времени на просмотр
Салима
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
О
Олеся
6 авг 2025
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, места красивые. Экскурсовод интересно рассказывал про всё. Интересно было его слушать. Посетили водопады:"Девичьи слезы", Мужские слезы". Посетил Голубое озеро, где сфоткаться с павлином стоит 100
Н
Никита
5 авг 2025
Даур прекрасный гид, получилась великолепная экскурсия, куча положительных впечатлений, спасибо, рекомендую!
Жанна
1 авг 2025
Очень содержательная и классная экскурсия! Экскурсовод Даур 👍
Очень интересно всё рассказал, очень внимательный, водитель доброжелательный и добродушный! Водитель Руслан! Мастер своего дела!
Отдельное спасибо Салиме!
Возникла проблема, вошла в положение и перенесла экскурсию.
Елена
26 июл 2025
Хочу поделиться восторгом от нашей недавней экскурсии к озеру Рица в Абхазии. Это было просто невероятно, а главное – нереально комфортно даже 4х-летней непоседой!
Д
Диана
13 июл 2025
Было все супер! Спасибо вашей команде за отличную экскурсию!
Е
Екатерина
10 июл 2025
Все Супер ❤️
О
Оксана
8 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Дети были в восторге, особенно от нашего гида Даура! Маршрут замечательно построен, никто не устал во время экскурсии. Узнали много интересного про озеро Рица. Проведенное время пролетело незаметно.
Н
Наталья
6 июл 2025
Всё очень понравилось! Игорь лучший! Рица великолепна. Эмоций очень много. Люди отзывчивые и добрейшие. Природа класс. Водопады огонь! Люблю Абхазию ❤❤❤❤❤❤❤
Е
Елена
3 июл 2025
Спасибо, все понравилось, организовано все отлично. Если с погодой повезло, смело езжайте с этим организатором.
