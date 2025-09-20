читать дальше

маслу. Гид Даур – это отдельная песня! Такой знающий, интересный, с чувством юмора и, что критично важно с ребенком, – невероятно терпеливый и внимательный! Рассказывал так увлекательно про природу, историю Абхазии. Он никогда не торопил, давал время на фото и просто полюбоваться красотами, всегда подсказывал лучшие ракурсы и места для отдыха. Чувствовалось, что человек действительно любит свою работу и место где проживает.

Отличный гид – это 50% успеха экскурсии, и у нас он был!



Но второй ключевой компонент – это водитель и транспорт! Наш водитель Руслан – настоящий ас горных дорог! Машина (микроавтобус яркого желтого цвета, никогда не потеряешь из виду среди других) была чистой, удобной и, главное, с отличным кондиционером (в жару это спасение). А водитель… Профессионал своего дела – это точно про него! Ни одной резкой торможки, ни одного лишнего нервяка – для поездки с маленьким ребенком это бесценно! Поездка благодаря ему получилась действительно отличной, гладкой и безопасной!



Дорога к Рице сама по себе – аттракцион, столько красоты вокруг! Были остановки у водопадов. Голубого озера – все было организовано прекрасно. А само озеро Рица… Виды захватывают дух! Чистейшая вода, горы – просто мечта.



Если вы думаете о поездке на Рицу, особенно с маленьким ребенком – берите эту экскурсию без раздумий! Комфортный транспорт, безопасная и приятная езда благодаря топовому водителю, и нереально крутой, душевный гид, который сделает поездку по-настоящему интересной и незабываемой для всех.



Мы в полном восторге!

Обязательно повторим!

Спасибо за приятные эмоции.