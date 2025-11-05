Погрузитесь в магию Кавказа: отправьтесь из Сухума к знаменитому озеру Рица — высокогорному чуду среди вечнозелёных лесов и заснеженных вершин. По дороге вас ждут живописные ущелья, водопады, Голубое озеро и Юпшарский каньон.
На месте — изумрудная гладь воды, отражающая горы, и редкое чувство покоя, которое дарит только природа.
На месте — изумрудная гладь воды, отражающая горы, и редкое чувство покоя, которое дарит только природа.
Описание экскурсии
Озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа, спрятанная в горах Абхазии. Этот маршрут подарит вам один из самых живописных дней в путешествии. Вас ждёт переезд через каньоны и ущелья, минеральные источники и горные реки — Бзыбь, Гегу и Юпшару, усыпанные водопадами и таинственными озёрами. По пути мы увидим:
- водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», • Голубое озеро, • Юпшарский каньон, • Чабгарский карниз, • руины древних крепостей. Кульминацией станет озеро Рица — высокогорное, изумрудное, величественное. Оно расположено среди пиков Агепста, Пшегишха и Ацетук, которые даже летом укрыты снегом. Здесь легко ощутить, насколько человек — лишь часть природы, и как важно это равновесие. Вы услышите легенды об озере, а также реальные истории его появления — Рица образовалась всего около 300 лет назад в результате мощного природного катаклизма. По желанию можно заглянуть к сохранившейся даче Сталина — одной из самых загадочных построек XX века. Рядом — руины ещё одной, более масштабной дачи, уничтоженной пожаром. Этот день подарит вам чистейший горный воздух, зеркальную гладь воды, тишину лесов и ощущения, которые останутся в памяти надолго. Важная информация:.
- Выезд по московскому времени • Укажите пожалуйста номер, на котором привязан Whats.
App, Viber, Telegram, и укажите куда вам удобнее писать • После бронирования с вами свяжется менеджер и согласует детали выезда Возьмите с собой: - удобная одежда и обувь (по погоде) - заряженные гаджеты - наличные деньги на личные расходы (не везде есть терминалы)
Ежедневно, в 9 утра
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бзыбское ущелье
- Реликтовый национальный парк
- Водопады "Девичьи" и "Мужские слёзы"
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Жемчужина КАВКАЗА озеро Рица на высоте 950 Н.У.М. и многое другое
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер
- Дегустация меда, вина, чачи, сыра и мяса
- Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Смотровая площадка 1250 м: 500р.
- Дача Сталина: 700 р.
- Зиплайн (тарзанка): 1000 р.
- Катамаран на озере: 500 р.
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по месту проживания (ваш адрес), Сухум, Новый Афон, Гудаута, Маяк, Мачарка, Агудзера
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 9 утра
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Выезд по московскому времени
- Укажите пожалуйста номер, на котором привязан WhatsApp, Viber, Telegram, и укажите куда вам удобнее писать
- После бронирования с вами свяжется менеджер и согласует детали выезда
- Возьмите с собой:
- Удобная одежда и обувь (по погоде)
- заряженные гаджеты
- наличные деньги на личные расходы (не везде есть терминалы)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 ноя 2025
Гостеприимство, отзывчивость хозяев, чистые, комфортные номера, удобное расположение.
С
Светлана
12 сен 2025
Поездка полностью оправдала все ожидания. Красивые виды, замечательная экскурсия, узнала много нового
Н
Наталия
30 июл 2025
Очень интересная экскурсия
О
Ольга
10 июл 2025
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон
Насладитесь путешествием по Абхазии: от древнего Нового Афона до живописного озера Рица. Уникальный маршрут с комфортом и без суеты
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: Вашего места отдыха в Сухуме
Расписание: в среду и воскресенье в 08:15
Завтра в 08:15
16 ноя в 08:15
2800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - к красавице Рице
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя чудеса Абхазии
Начало: У места вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
13 ноя в 09:00
1950 ₽ за человека