Озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа, спрятанная в горах Абхазии. Этот маршрут подарит вам один из самых живописных дней в путешествии. Вас ждёт переезд через каньоны и ущелья, минеральные источники и горные реки — Бзыбь, Гегу и Юпшару, усыпанные водопадами и таинственными озёрами. По пути мы увидим:

водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», • Голубое озеро, • Юпшарский каньон, • Чабгарский карниз, • руины древних крепостей. Кульминацией станет озеро Рица — высокогорное, изумрудное, величественное. Оно расположено среди пиков Агепста, Пшегишха и Ацетук, которые даже летом укрыты снегом. Здесь легко ощутить, насколько человек — лишь часть природы, и как важно это равновесие. Вы услышите легенды об озере, а также реальные истории его появления — Рица образовалась всего около 300 лет назад в результате мощного природного катаклизма. По желанию можно заглянуть к сохранившейся даче Сталина — одной из самых загадочных построек XX века. Рядом — руины ещё одной, более масштабной дачи, уничтоженной пожаром. Этот день подарит вам чистейший горный воздух, зеркальную гладь воды, тишину лесов и ощущения, которые останутся в памяти надолго. Важная информация:.

Выезд по московскому времени

App, Viber, Telegram, и укажите куда вам удобнее писать • После бронирования с вами свяжется менеджер и согласует детали выезда Возьмите с собой: - удобная одежда и обувь (по погоде) - ⁠заряженные гаджеты - ⁠наличные деньги на личные расходы (не везде есть терминалы)