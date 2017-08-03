Добраться до Абхазии можно 5-ью способами:
- на поезде;
- на личном автомобиле;
- на автобусе;
- заказать трансфер;
- или же взять экскурсию и осмотреть достопримечательности в однодневной поездке с водителями-гидами.
К сожалению, аэропорты Абхазии не принимают гражданские самолеты, единственный вариант прилететь в аэропорт Адлера, а затем на автобусе или на поезде доехать до Абхазии. Например, у авиакомпании «Победа» билет из Москвы в международный аэропорт Сочи, обойдется в 4-5 тыс. рублей, а из Санкт-Петербурга уже от 11 тыс. рублей. Всё зависит от сезонна конечно.
Поездом
В Абхазию круглогодично курсируют два поезда: из Москвы №305/306 и Санкт-Петербурга №479/480. Так же летом есть дополнительные поезда из Москвы, Белгорода и Самары. Стоимость билета из Москвы в Сухум около 3 тыс. руб. (плацкарт) и около 6 тыс. руб. (купе). Из Питера в Сухум около 4-5 тыс. руб. (плацкарт) и более 7 тыс. руб. (купе).
Таможенный контроль проходит прямо в вагонах.
Автобус или маршрутка
Конечно самый удобный способ добраться до Абхазии, это заказать трансфер из Сочи или Адлера (с ж/д вокзала или аэропорта) и с комфортом доехать до нужной точки.
На автомобиле
Отправившись путешествовать в Абхазию на личном автомобиле, будьте готовы к следующим требованиям пересечения Российско-Абхазской границы:
- Пересекаете границу по автомобильному мосту, в машине остается только водитель, всем остальным пассажирам необходимо выйти из автомобиля и пройти границу по специальному пешеходному мосту. Водителю требуется пройти паспортный и таможенный досмотр на Российской границе, а затем уже на Абхазской. Встречаетесь со своими пассажирами уже на территории Абхазии, пассажиры в это время уже должны пройти паспортный и и таможенный контроль;
- Водитель обязан предъявить на границе следующие документы: водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства. Если владелец транспорта не вы, то обязательно предоставить генеральную доверенность на транспортное средство заверенную нотариусом;
- Также водителю нужно заполнить таможенную декларацию и оплатить единовременный сбор за постановку на временный учет в ГАИ Абхазии 150 рублей, но цену лучше уточнить.