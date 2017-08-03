Кроме простого способа покупки туристической путевки, где туроператор решит за вас вопрос о том, как добираться до Абхазии, есть ещё несколько способов, о которых мы и поведаем в статье. Например, один из самых быстрых вариантов, долететь до Сочи, а там уже сесть на автобус и через границу

Добраться до Абхазии можно 5-ью способами:

на поезде; на личном автомобиле; на автобусе; заказать трансфер; или же взять экскурсию и осмотреть достопримечательности в однодневной поездке с водителями-гидами.

К сожалению, аэропорты Абхазии не принимают гражданские самолеты, единственный вариант прилететь в аэропорт Адлера, а затем на автобусе или на поезде доехать до Абхазии. Например, у авиакомпании «Победа» билет из Москвы в международный аэропорт Сочи, обойдется в 4-5 тыс. рублей, а из Санкт-Петербурга уже от 11 тыс. рублей. Всё зависит от сезонна конечно.

Поездом

В Абхазию круглогодично курсируют два поезда: из Москвы №305/306 и Санкт-Петербурга №479/480. Так же летом есть дополнительные поезда из Москвы, Белгорода и Самары. Стоимость билета из Москвы в Сухум около 3 тыс. руб. (плацкарт) и около 6 тыс. руб. (купе). Из Питера в Сухум около 4-5 тыс. руб. (плацкарт) и более 7 тыс. руб. (купе).

Таможенный контроль проходит прямо в вагонах.

Автобус или маршрутка

Конечно самый удобный способ добраться до Абхазии, это заказать трансфер из Сочи или Адлера (с ж/д вокзала или аэропорта) и с комфортом доехать до нужной точки.

На автомобиле

Отправившись путешествовать в Абхазию на личном автомобиле, будьте готовы к следующим требованиям пересечения Российско-Абхазской границы: