Заброшки - забытое наследие прошлого

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В рамках предлагаемой экскурсии мы посетим большую часть заброшенных объектов Сухумского и Гулрыпшского районов.

Все эти объекты несут богатую историю, в свое время они играли большое значение для жизни республики.

Среди них: железнодорожные станции, административные комплексы, научные объекты, гидроэлектростанции, санатории, бальнеолечебницы, аэропорты.
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Заброшки - забытое наследие прошлого
Ближайшие даты:
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Сухумский Вокзал
  • Железнодорожную станцию Гума
  • Бывшее здание Совета Министров Абхазского АССР
  • Железнодорожную станцию Келасур
  • Дворец князя Смецкого
  • Сухумский Аэропорт
  • Живописное ущелье Черниговка на территории бывшей ГЭС
  • Мост царицы Тамара
  • Беслетскую ГЭС
  • Арочную смотровую на Сухумской горе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Так уж сложилось, что после грузино-абхазского конфликта 92-93гг множество объектов в нашей республике по сей день остались заброшенными. Молодое абхазское государство не в силах быстро компенсировать ущерб, нанесенный войной, вследствие чего большое количество красивейших по своей архитектуре сооружений пребывают в упадническом состоянии.

В рамках предлагаемой экскурсии мы посетим большую часть заброшенных объектов Сухумского и Гулрыпшского районов, где увидим:

  • Сухумский Вокзал.
  • Железнодорожную станцию Гума.
  • Бывшее здание Совета Министров Абхазского АССР.
  • Железнодорожную станцию Келасур.
  • Дворец князя Смецкого.
  • Сухумский Аэропорт.
  • Живописное ущелье Черниговка на территории бывшей ГЭС.
  • Мост царицы Тамара.
  • Беслетскую ГЭС.
  • Арочную смотровую на Сухумской горе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Сбор в ущелье Черниговка (200 р)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договримся в ходе бронирования
Завершение: Там же где встретимся, либо как договоримся
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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