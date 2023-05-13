В рамках предлагаемой экскурсии мы посетим большую часть заброшенных объектов Сухумского и Гулрыпшского районов.
Все эти объекты несут богатую историю, в свое время они играли большое значение для жизни республики.
Среди них: железнодорожные станции, административные комплексы, научные объекты, гидроэлектростанции, санатории, бальнеолечебницы, аэропорты.
Все эти объекты несут богатую историю, в свое время они играли большое значение для жизни республики.
Среди них: железнодорожные станции, административные комплексы, научные объекты, гидроэлектростанции, санатории, бальнеолечебницы, аэропорты.
Ближайшие даты:
13
мая
мая
14
мая
мая
15
мая
мая
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Сухумский Вокзал
- Железнодорожную станцию Гума
- Бывшее здание Совета Министров Абхазского АССР
- Железнодорожную станцию Келасур
- Дворец князя Смецкого
- Сухумский Аэропорт
- Живописное ущелье Черниговка на территории бывшей ГЭС
- Мост царицы Тамара
- Беслетскую ГЭС
- Арочную смотровую на Сухумской горе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Так уж сложилось, что после грузино-абхазского конфликта 92-93гг множество объектов в нашей республике по сей день остались заброшенными. Молодое абхазское государство не в силах быстро компенсировать ущерб, нанесенный войной, вследствие чего большое количество красивейших по своей архитектуре сооружений пребывают в упадническом состоянии.
В рамках предлагаемой экскурсии мы посетим большую часть заброшенных объектов Сухумского и Гулрыпшского районов, где увидим:
- Сухумский Вокзал.
- Железнодорожную станцию Гума.
- Бывшее здание Совета Министров Абхазского АССР.
- Железнодорожную станцию Келасур.
- Дворец князя Смецкого.
- Сухумский Аэропорт.
- Живописное ущелье Черниговка на территории бывшей ГЭС.
- Мост царицы Тамара.
- Беслетскую ГЭС.
- Арочную смотровую на Сухумской горе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Сбор в ущелье Черниговка (200 р)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Договримся в ходе бронированияЗавершение: Там же где встретимся, либо как договоримся
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Сухума
Индивидуальная
6 часов
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
по договоренности
Завтра
14 мая
15 мая
16 мая
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
в Сухуме
Завтра
14 мая
15 мая
16 мая
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город-герой и город-призрак Ткуарчал + 4 водопада
По согласованию с туристом, Сухум
Сегодня
Завтра
14 мая
15 мая
13 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании