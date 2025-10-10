Мои заказы

Абхазия - райская земля

Погрузитесь в историю и культуру Абхазии, исследуя парк Принца Ольденбургского, крепость Абаата и ресторан Гагрипш в Гагре. Откройте для себя впечатляющие пейзажи озера Рица и величественные Юпшарский и Гегский каньоны.
Ближайшие даты:
11
окт12
окт17
окт18
окт19
окт24
окт25
окт
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Я расскажу вам о традициях и обычаях нашего народа, важных исторических событиях и, конечно же, о красивейших уголках нашего края. Гагра, прекрасный парк и древние крепости В Старой Гагре вы посетите чудесный парк Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю средневековой крепости Абаата. Водопады, озера, каньоны Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны. Вместе будет интересно!

Пятница, Суббота, Воскресенье с 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая на Гагру
  • Ресторан Гагрипш
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Гагрская колоннада
  • Голубое озеро
  • Юпшарский Каньон
  • Озеро Рица
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Вода
Что не входит в цену
  • Обед
  • Въезд на территорию Рицинского заповедника: 700 р. взрослый 350 р. детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Граница КПП Псоу
Завершение: Озеро Рица/КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота, Воскресенье с 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

