Погрузитесь в историю и культуру Абхазии, исследуя парк Принца Ольденбургского, крепость Абаата и ресторан Гагрипш в Гагре. Откройте для себя впечатляющие пейзажи озера Рица и величественные Юпшарский и Гегский каньоны.
Описание экскурсииЯ расскажу вам о традициях и обычаях нашего народа, важных исторических событиях и, конечно же, о красивейших уголках нашего края. Гагра, прекрасный парк и древние крепости В Старой Гагре вы посетите чудесный парк Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю средневековой крепости Абаата. Водопады, озера, каньоны Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны. Вместе будет интересно!
Пятница, Суббота, Воскресенье с 10:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая на Гагру
- Ресторан Гагрипш
- Парк Принца Ольденбургского
- Гагрская колоннада
- Голубое озеро
- Юпшарский Каньон
- Озеро Рица
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
- Въезд на территорию Рицинского заповедника: 700 р. взрослый 350 р. детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Граница КПП Псоу
Завершение: Озеро Рица/КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
