Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в историю и культуру Абхазии, исследуя парк Принца Ольденбургского, крепость Абаата и ресторан Гагрипш в Гагре. Откройте для себя впечатляющие пейзажи озера Рица и величественные Юпшарский и Гегский каньоны.

Описание экскурсии Я расскажу вам о традициях и обычаях нашего народа, важных исторических событиях и, конечно же, о красивейших уголках нашего края. Гагра, прекрасный парк и древние крепости В Старой Гагре вы посетите чудесный парк Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю средневековой крепости Абаата. Водопады, озера, каньоны Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны. Вместе будет интересно!

