Прогулка по солнечной Гагре, посещение величественного Новоафонского монастыря и захватывающий вид на озеро Рица создадут незабываемые впечатления.
Юпшарский каньон и Голубое озеро порадуют любителей природы, а посещение дачи Сталина добавит историческую глубину. Дегустация местных вин и мёда станет приятным завершением дня
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды на озеро Рица
- 🏛️ Величие Новоафонского монастыря
- 🌊 Прогулка по солнечной Гагре
- 🏞️ Уникальный Юпшарский каньон
- 🍯 Дегустация местных вин и мёда
Что можно увидеть
- Новый Афон
- Новоафонский монастырь
- Озеро Рица
- Гагра
- Дача Сталина
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
Описание экскурсии
Новый Афон — духовное сердце Абхазии. Здесь чувствуешь не просто красоту — здесь царит тишина, в которой звучит история.
Новоафонский монастырь — жемчужина Абхазии. Золотые купола, просторные галереи и тишина храмов создают атмосферу покоя и величия.
Озеро Рица — бирюзовая гладь воды среди гор и лесов, идеальное место для ярких фото и отдыха в окружении природы.
Живописная Гагра — прогуляемся по старой и новой частям города: от древнего поселения 5 века до архитектуры советской эпохи. По желанию сделаем остановку на обед в уютном кафе.
Дача Сталина — заглянем в знаменитую резиденцию, расположенную на живописном склоне. Узнаем, почему вождь выбрал именно это место и какие тайны хранит его дом.
Юпшарский каньон — отвесные скалы высотой до 500 метров нависают над дорогой, создавая эффект узкого каменного коридора.
Голубое озеро — небольшое, но необыкновенно красивое озеро с ярко-лазурной водой, которая не меняет цвет в любое время года.
Посетим винный погреб и медовую пасеку с бесплатными дегустациями даров Абхазии.
В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.
Организационные детали
- Забираем из любой точки в Абхазии. Едем на автомобиле BMW X5, Kia Rio или Toyota Alphard
- По понедельникам монастырь в Новом Афоне закрыт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 700 ₽, детский (8–12 лет) — 200 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
По желанию:
Прыжок с тарзанки — 1000 ₽
Прогулка на катамаране — 1000 ₽
Обед — примерно 500 ₽