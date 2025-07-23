Мои заказы

Абхазия - страна души

Путешествие по живописным уголкам Абхазии: от древнего Нового Афона до лазурного озера Рица. Почувствуйте дух страны на экскурсии
Путешествие по Абхазии предлагает уникальную возможность прикоснуться к её истории и культуре.

Прогулка по солнечной Гагре, посещение величественного Новоафонского монастыря и захватывающий вид на озеро Рица создадут незабываемые впечатления.

Юпшарский каньон и Голубое озеро порадуют любителей природы, а посещение дачи Сталина добавит историческую глубину. Дегустация местных вин и мёда станет приятным завершением дня
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды на озеро Рица
  • 🏛️ Величие Новоафонского монастыря
  • 🌊 Прогулка по солнечной Гагре
  • 🏞️ Уникальный Юпшарский каньон
  • 🍯 Дегустация местных вин и мёда
Абхазия - страна души© Пётр
Абхазия - страна души© Пётр
Абхазия - страна души© Пётр
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Озеро Рица
  • Гагра
  • Дача Сталина
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро

Описание экскурсии

Новый Афон — духовное сердце Абхазии. Здесь чувствуешь не просто красоту — здесь царит тишина, в которой звучит история.

Новоафонский монастырь — жемчужина Абхазии. Золотые купола, просторные галереи и тишина храмов создают атмосферу покоя и величия.

Озеро Рица — бирюзовая гладь воды среди гор и лесов, идеальное место для ярких фото и отдыха в окружении природы.

Живописная Гагра — прогуляемся по старой и новой частям города: от древнего поселения 5 века до архитектуры советской эпохи. По желанию сделаем остановку на обед в уютном кафе.

Дача Сталина — заглянем в знаменитую резиденцию, расположенную на живописном склоне. Узнаем, почему вождь выбрал именно это место и какие тайны хранит его дом.

Юпшарский каньон — отвесные скалы высотой до 500 метров нависают над дорогой, создавая эффект узкого каменного коридора.

Голубое озеро — небольшое, но необыкновенно красивое озеро с ярко-лазурной водой, которая не меняет цвет в любое время года.

Посетим винный погреб и медовую пасеку с бесплатными дегустациями даров Абхазии.

В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.

Организационные детали

  • Забираем из любой точки в Абхазии. Едем на автомобиле BMW X5, Kia Rio или Toyota Alphard
  • По понедельникам монастырь в Новом Афоне закрыт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Входные билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 700 ₽, детский (8–12 лет) — 200 ₽, дети до 8 лет — бесплатно

По желанию:
Прыжок с тарзанки — 1000 ₽
Прогулка на катамаране — 1000 ₽
Обед — примерно 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре или другой точке Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 215 туристов
Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Елена
23 июл 2025
Добрый день. Все прошло на высшем уровне. Учли все наши желания, показали те места,что не всем показывают. Завезли на очень вкусный обед на горной речке, с запечённой форелью. Купили вкуснейшие
читать дальше

продукты мед, сыр, мясо и вино. Ездили с детьми, дети в полном восторге. И да, по моей вине перенесли поездку на другое число. Всем рекомендую . Наш гид был Цолак. В следующий раз только к нему

Добрый день. Все прошло на высшем уровне. Учли все наши желания, показали те места,что не всемДобрый день. Все прошло на высшем уровне. Учли все наши желания, показали те места,что не всемДобрый день. Все прошло на высшем уровне. Учли все наши желания, показали те места,что не всем
Е
Елизавета
17 мая 2025
Заказывали у ребят индивидуальную экскурсию по главным достопримечательным местам Абхазии и остались просто в восторге! С Цолаком было максимально комфортно и интересно) просто от души 🔥 с ним побывали даже
читать дальше

там, куда прошлые поездки не доезжали 😍 машина оч хорошая, ведёт уверенно и безопасно, и на что обратить внимание скажет, и как не попасть на развод на денежки подскажет, и вкусно покормит, и нереальные фоточки сделает. Отдельная благодарность за совет где купить хорошее вино: оно было действительно оооочень вкусное и лёгкое «как компотик» и с утра голова болит только от одного вопроса «как теперь купить такое ещё?» 😂

В общем это 💯 из 10, хочется возвращаться и советовать друзьям ♥️

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
На автобусе
12 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
1200 ₽ за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
6 часов
-
30%
826 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
9 часов
-
30%
200 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 595 ₽20 850 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре