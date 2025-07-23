Путешествие по Абхазии предлагает уникальную возможность прикоснуться к её истории и культуре. Прогулка по солнечной Гагре, посещение величественного Новоафонского монастыря и захватывающий вид на озеро Рица создадут незабываемые впечатления. Юпшарский каньон и Голубое озеро порадуют любителей природы, а посещение дачи Сталина добавит историческую глубину. Дегустация местных вин и мёда станет приятным завершением дня

от 13 800 ₽ за 1–4 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Новый Афон — духовное сердце Абхазии. Здесь чувствуешь не просто красоту — здесь царит тишина, в которой звучит история.

Новоафонский монастырь — жемчужина Абхазии. Золотые купола, просторные галереи и тишина храмов создают атмосферу покоя и величия.

Озеро Рица — бирюзовая гладь воды среди гор и лесов, идеальное место для ярких фото и отдыха в окружении природы.

Живописная Гагра — прогуляемся по старой и новой частям города: от древнего поселения 5 века до архитектуры советской эпохи. По желанию сделаем остановку на обед в уютном кафе.

Дача Сталина — заглянем в знаменитую резиденцию, расположенную на живописном склоне. Узнаем, почему вождь выбрал именно это место и какие тайны хранит его дом.

Юпшарский каньон — отвесные скалы высотой до 500 метров нависают над дорогой, создавая эффект узкого каменного коридора.

Голубое озеро — небольшое, но необыкновенно красивое озеро с ярко-лазурной водой, которая не меняет цвет в любое время года.

Посетим винный погреб и медовую пасеку с бесплатными дегустациями даров Абхазии.

В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.

Организационные детали

Забираем из любой точки в Абхазии. Едем на автомобиле BMW X5, Kia Rio или Toyota Alphard

По понедельникам монастырь в Новом Афоне закрыт

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Входные билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 700 ₽, детский (8–12 лет) — 200 ₽, дети до 8 лет — бесплатно

По желанию:

Прыжок с тарзанки — 1000 ₽

Прогулка на катамаране — 1000 ₽

Обед — примерно 500 ₽