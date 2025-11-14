В Владимир Рекомендуем Тимура как Гида. Поездка очень насыщенная и интересная. Ездили с ребенком 3 года, переживали. Но переживать не за что!!!! Комфортно,безопасно. 5 из 5

К Ксения Отличная экскурсия, прекрасная природа Абхазии.

Приятный, добрый, воспитанный экскурсовод Тимур!

Спасибо большое за поездку… Обязательно вернёмся в Вашу гостеприимную страну и будем рекомендовать Вашу экскурсию.

Всего самого доброго!

З Зарина Алхас провел замечательную экскурсию! Было много времени, чтобы рассмотреть просторы и сделать фотографии. Попробовали местный деликатес, узнали много нового, катались на катамаране и с открытой крышей джипа. Восторг!

И Илья Все прошло отлично, советую Тимура как гида. Много интересных и красивых локаций. На всех достаточно времени погулять, пофоткаться и отлично провести время.

E Ekaterina Супер экскурсия и супер команда 🩵 все было круто!

Т Татьяна Отличная экскурсия! Полностью соответствует описанию. Интересная информация о достопримечательностях. Везде было достаточно времени, чтобы погулять, сделать множество фотографий. Очень красивые места! Однозначно рекомендую эту экскурсию.

А Антон Все круто! Огромная благодарность Тимуру.

Все показал, все рассказал!

Остались довольны. Всем рекомендую.

П Павел Все хорошо прошло, много красот увидели. Около 3 часов это дегустации. Если кто то боится высоты и обрывов, то вам не сюда, тк подъем на авто на водопады именно такой. Не для маленьких детей и пенсионеров. Вождение очень быстрое и в некоторых моментах опасное.

Д Данил Всё супер! Тимур- отличный гид, очень душевный и добродушный человек, максимально ответственно и профессионально подходит к своему делу. Сама экскурсия была более чем интересная и познавательная, рекомендую!

Г Гузель Экскурсия с Тимуром оказалась одной из самых зрелищных! Мы посетили красивейшие места Абхазии! На каждой остановке нам было дано ровно столько времени, чтобы успеть увидеть все достопримечательности! Тимур - замечательный рассказчик и аккуратный водитель! По самым сложным маршрутам нас провезли насколько это было возможно комфортно!

Надежда Спасибо Тимуру, все было безупречно! Он полностью удовлетворил наши хотелки и оправдал надежды. Все четко и по существу. Было интересно, надежно и увлекательно.

Ю Юлия Очень довольны проведённым днём с организатором Тимуром. Девять часов пролетели комфортно,весело,безопасно и ненавязчиво. Рекомендую однозначно!

Р Рустам Все прошло классно. Гид одновременно развлекал и рассказывал про достопримечательности. Прокатились с ветерком и музыкой. Было весело проводить время с молодыми людьми и гидом.

О Ольга Экскурсия понравилась, но было много остановок на дегустации(чая, вина, сыра). Стиль вождения водителя вызвал много вопросов(ехать по серпантину 150 км/ч и обгонять машины). Было ощущение, что живой не приедешь.