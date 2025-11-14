Мои заказы

Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии

Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Тимур и его команда готовы показать Гагру и её окрестности во всей красе! Более 15 остановок по маршруту: ключевые локации города, водопады, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заканчивая легендарным озером
Рица. В пути вас ждут истории и легенды, дегустации и пасека, а также возможность попробовать зиплайн.

Путешествие проходит на автомобилях УАЗ Патриот, с опытными гидами, которые сделают вашу поездку безопасной и увлекательной

4.8
48 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные красоты
  • 🚗 Комфортное путешествие на УАЗ Патриот
  • 🍷 Дегустация местных продуктов
  • 🗺️ Более 15 остановок по маршруту
  • 📚 Интересные истории и легенды
  • 🎢 Возможность зиплайна
Что можно увидеть

  • Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Гагрская колоннада
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Водопад Влюблённых
  • Гегский водопад

Описание экскурсии

Знаменитые места Гагры: ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского, Гагрская колоннада и панорамный вид на город со смотровой

Далее отправляемся за город. Вас ждут:

  • Водопад Девичьи слёзы
  • Подвесной мост через реку
  • Дегустация вина, чачи, чая и абхазской продукции
  • Посещение пасеки
  • Зиплайн — расположен в нескольких местах (на выбор, по желанию)
  • Голубое озеро
  • Водопад Мужские слёзы
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
  • Водопад Влюблённых и Гегский водопад

Во время поездки познакомим вас с каждой локацией более подробно: расскажем о них не только факты, но и увлекательные легенды.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобилях УАЗ Патриот
  • Дополнительно оплачиваются только развлечения и питание — по вашему желанию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места проживания в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 330 туристов
Здравствуйте, меня зовут Тимур, и я представляю команду гидов. Родился и вырос в городе Гагра. С 2020 года мы открываем Абхазию для путешественников. Ждём в гости!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
2
3
1
2
2
1

Фотографии от путешественников

Владимир
14 ноя 2025
Рекомендуем Тимура как Гида. Поездка очень насыщенная и интересная. Ездили с ребенком 3 года, переживали. Но переживать не за что!!!! Комфортно,безопасно. 5 из 5
К
Ксения
12 ноя 2025
Отличная экскурсия, прекрасная природа Абхазии.
Приятный, добрый, воспитанный экскурсовод Тимур!
Спасибо большое за поездку… Обязательно вернёмся в Вашу гостеприимную страну и будем рекомендовать Вашу экскурсию.
Всего самого доброго!
З
Зарина
12 ноя 2025
Алхас провел замечательную экскурсию! Было много времени, чтобы рассмотреть просторы и сделать фотографии. Попробовали местный деликатес, узнали много нового, катались на катамаране и с открытой крышей джипа. Восторг!
И
Илья
10 ноя 2025
Все прошло отлично, советую Тимура как гида. Много интересных и красивых локаций. На всех достаточно времени погулять, пофоткаться и отлично провести время.
E
Ekaterina
9 ноя 2025
Супер экскурсия и супер команда 🩵 все было круто!
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Отличная экскурсия! Полностью соответствует описанию. Интересная информация о достопримечательностях. Везде было достаточно времени, чтобы погулять, сделать множество фотографий. Очень красивые места! Однозначно рекомендую эту экскурсию.
А
Антон
15 окт 2025
Все круто! Огромная благодарность Тимуру.
Все показал, все рассказал!
Остались довольны. Всем рекомендую.
П
Павел
6 окт 2025
Все хорошо прошло, много красот увидели. Около 3 часов это дегустации. Если кто то боится высоты и обрывов, то вам не сюда, тк подъем на авто на водопады именно такой. Не для маленьких детей и пенсионеров. Вождение очень быстрое и в некоторых моментах опасное.
Д
Данил
23 сен 2025
Всё супер! Тимур- отличный гид, очень душевный и добродушный человек, максимально ответственно и профессионально подходит к своему делу. Сама экскурсия была более чем интересная и познавательная, рекомендую!
Г
Гузель
23 сен 2025
Экскурсия с Тимуром оказалась одной из самых зрелищных! Мы посетили красивейшие места Абхазии! На каждой остановке нам было дано ровно столько времени, чтобы успеть увидеть все достопримечательности! Тимур - замечательный рассказчик и аккуратный водитель! По самым сложным маршрутам нас провезли насколько это было возможно комфортно!
Надежда
Надежда
20 сен 2025
Спасибо Тимуру, все было безупречно! Он полностью удовлетворил наши хотелки и оправдал надежды. Все четко и по существу. Было интересно, надежно и увлекательно.
Ю
Юлия
17 сен 2025
Очень довольны проведённым днём с организатором Тимуром. Девять часов пролетели комфортно,весело,безопасно и ненавязчиво. Рекомендую однозначно!
Р
Рустам
12 сен 2025
Все прошло классно. Гид одновременно развлекал и рассказывал про достопримечательности. Прокатились с ветерком и музыкой. Было весело проводить время с молодыми людьми и гидом.
О
Ольга
8 сен 2025
Экскурсия понравилась, но было много остановок на дегустации(чая, вина, сыра). Стиль вождения водителя вызвал много вопросов(ехать по серпантину 150 км/ч и обгонять машины). Было ощущение, что живой не приедешь.
О
Ольга
3 сен 2025
Большое спасибо за замечательную экскурсию. Нашим гидом был Аслан. Экскурсия очень объемная, природа Абхазии вызывает восхищение. Гид рассказывал о каждой локации. Очень внимательный, отвечал на все вопросы. Экскурсия прошла весело и непринужденно. Всем рекомендую!

