Мы отправимся к советским заброшенным городам, которые медленно растворяются в горной зелени, а водопады высотой до 100 метров обрушиваются в ущелья. Приготовьтесь к лихому джипингу по бездорожью, картинам ушедшей эпохи и торжеству природы, которая поглощает бетонные джунгли.

Гагрская колоннада и набережная Сухума. По пути остановимся у одного из символов абхазского курорта.

Смотровая площадка «Каменная рука», откуда открываются панорамы горных хребтов и долин.

Города-призраки Ткуарчал и Акармара — бывшие шахтёрские посёлки постсоветской эпохи, которые природа медленно возвращает себе. Пройдём по улицам, где среди бетонных зданий прорастают деревья, и осмотрим заброшенную железнодорожную станцию.

Парк водопадов. К трём водопадам добираемся на джипах по бездорожью — дорога занимает около 40–50 минут и сама по себе становится частью приключения.

Водопад Святой — 34 метра

Водопад Ирина — 60 метров

Водопад Великан — 100 метров

Термальные источники Кындыг (по желанию)

После насыщенного дня вы при желании расслабитесь в горячих термальных источниках.

Все заброшенные локации мы осматриваем исключительно снаружи в соответствии с правилами безопасности.

Ориентировочный тайминг маршрута:

Трансфер из Гагры → пересадка на джипы УАЗ Патриот или Хантер в Сухуме

Гагрская колоннада — 15–20 мин

Набережная Сухума — 15–20 мин

Смотровая «Каменная рука» — 15–20 мин

Заброшенная ж/д станция и прогулка городу — 40–50 мин

Джиппинг — 40–50 мин

Парк водопадов — 60 мин

Термальные источники Кындыг — до 90 мин, по желанию

Организационные детали

Трансфер до Сухума — на автобусе или минивэне, затем вы пересядете на джипы УАЗ Патриот или Hunter

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы:

Забрать по вашему адресу — 1000 ₽ за чел.

Экологический сбор в парк водопадов — 500 ₽ за чел.

Вход на смотровую «Каменная рука» — 300 ₽ за чел.

Термальные источники Кындыг — по желанию, 400 ₽ за чел.

Комплексный обед — по желанию, от 1000 ₽ за чел.

Услуги фотографа — по желанию, от 6000 ₽ за час

Пересечение границы