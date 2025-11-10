Предлагаем вам отправиться на увлекательную индивидуальную экскурсию в Гагру и Мюссеру под руководством опытного гида.
Эта поездка позволит вам познакомиться с яркими достопримечательностями и историческими объектами этих живописных мест.
Эта поездка позволит вам познакомиться с яркими достопримечательностями и историческими объектами этих живописных мест.
Описание экскурсииНачнем наше путешествие с города Гагра — одного из самых известных курортных городов Абхазии. Здесь вы сможете полюбоваться на легендарный ресторан Гагрипш, история которого насчитывает уже более 100 лет, и сделать красивые фотографии на фоне величественной колоннады Гагры. Далее мы отправимся в Мюссерский заповедник, где расположены знаменитые дачи Иосифа Сталина и Михаила Горбачёва. Вы узнаете об истории этих объектов и их роли в жизни советских лидеров. Прогулка по заповеднику подарит вам возможность насладиться живописными пейзажами и атмосферой уединения. Эта экскурсия позволит вам не только познакомиться с культурным наследием Абхазии, но и увидеть места, тесно связанные с историей страны. Вы получите массу ярких впечатлений и сможете сделать незабываемые фотографии на память. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя очарование Гагры и Мюссерского заповедника!
Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Гагра:
- Приморский парк
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада
- Мюссера:
- Бухта
- Дача Сталина
- Дача Горбачёва
- Пицундо-Мюссерский заповедник
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
7990 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
Вдохновиться красками и атмосферой города в закатный час
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
12 ноя в 16:00
700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя Гагра
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 18-00, Вторник, четверг, суббота с дачей Сталина на Холодной речке 17-00
1400 ₽ за человека