Предлагаем вам отправиться на увлекательную индивидуальную экскурсию в Гагру и Мюссеру под руководством опытного гида.



Эта поездка позволит вам познакомиться с яркими достопримечательностями и историческими объектами этих живописных мест.

Роман Ваш гид в Гагре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00 13 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Начнем наше путешествие с города Гагра — одного из самых известных курортных городов Абхазии. Здесь вы сможете полюбоваться на легендарный ресторан Гагрипш, история которого насчитывает уже более 100 лет, и сделать красивые фотографии на фоне величественной колоннады Гагры. Далее мы отправимся в Мюссерский заповедник, где расположены знаменитые дачи Иосифа Сталина и Михаила Горбачёва. Вы узнаете об истории этих объектов и их роли в жизни советских лидеров. Прогулка по заповеднику подарит вам возможность насладиться живописными пейзажами и атмосферой уединения. Эта экскурсия позволит вам не только познакомиться с культурным наследием Абхазии, но и увидеть места, тесно связанные с историей страны. Вы получите массу ярких впечатлений и сможете сделать незабываемые фотографии на память. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя очарование Гагры и Мюссерского заповедника!

