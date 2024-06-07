Экскурсии с посещением дачи Сталина из Гагры

Найдено 4 экскурсии в категории «Дача Сталина» в Гагре, цены от 8 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
159 отзывов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 1000 руб»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
«Мы можем отправиться к Молочному водопаду, посмотреть дачу Сталина и услышать рассказ местного гида, о жизни здесь Отца народов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Важно знать По желанию можно заехать ещё в пару живописных заброшек или на дачу Сталина»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
  • h
    hi+79058
    28 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Шикарная экскурсия. Великолепная природа. Гид, с которым интересно и очень комфортно путешествовать. И, пожалуй, самый вкусный в нашей жизни кофе на песке.
  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагр
    Вчера были на экскурсии с гидом Рустамом. Все прошло просто замечательно. Рустам очень интересный и добрый человек, показал нам все
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    красивые места, работал не только гидом, но и фотографом! Шикарные фото и видео привезли с собой. Очень аккуратный водитель, мы ехали медленно и с рассказами всю дорогу. Рустам угостил своим вкусныым домашним вином, за что отдельное спасибо! Мы никуда не торопились, на дигустации не заезжали. Рицинский заповедник прекрасен, всем рекомендуем, незабываемо!

  • А
    Антон
    17 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагр
    Комфортное вождение, отличный рассказчик и приятный человек Адгур, нам очень понравилась его экскурсия!
  • А
    Алия
    10 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Все очень понравилось спасибо
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня посетили экскурсию по маршруту Душевное путешествие к озеру Рица. Экскурсия вышла просто восхитительной! Гидом у нас был Амза. Благодаря
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    этому человеку мы все влюбились в эту страну. Много слышали о красотах Абхазии, но даже представить себе не могли на сколько удивительна и разнообразна здесь природа! Слушая гида, ты реально понимаешь на сколько этот человек любит, ценит и гордится свой страной, с каким восхищением и теплотой он рассказывает об истории и достопримечательностях своей родины и его жителях. Именно благодаря его экскурсии и рассказам, мы поняли, что еще не один раз обязательно вернемся в это замечательную страну! Спасибо большое вам, ребята, за прекрасно проведенное время!

  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Очень понравилась экскурсия, гид Алан 5 баллов, молодец столько всего нам рассказал, было очень интересно, день прошел на одном дыхании)))
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Все очень хорошо!!!!
  • А
    Анастасия
    1 ноября 2023
    Рица - рай на земле
    Огромное благодарность Гору, как прекрасному экскурсоводу и гиду. Шикарная поездка.
  • Ю
    Юлия
    5 августа 2023
    В Новый Афон через Мюссерский заповедник
    Отличная экскурсия через Мюссерский заповедник в Новый Афон. Гор очень аккуратный водитель, замечательный рассказчик и приятный собеседник. Мы полюбовались красотами
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    Абхазии и узнали много нового. Организация посинениях достопримечательностей тоже на высшем уровне, всё без проблем и очередей. Большое спасибо за прекрасно проведённый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Дача Сталина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Дача Сталина" можно забронировать 4 экскурсии от 8 000 до 16 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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