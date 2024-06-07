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Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
- hhi+7905828 мая 2024Шикарная экскурсия. Великолепная природа. Гид, с которым интересно и очень комфортно путешествовать. И, пожалуй, самый вкусный в нашей жизни кофе на песке.
- ММарина21 мая 2024Вчера были на экскурсии с гидом Рустамом. Все прошло просто замечательно. Рустам очень интересный и добрый человек, показал нам все
- ААнтон17 мая 2024Комфортное вождение, отличный рассказчик и приятный человек Адгур, нам очень понравилась его экскурсия!
- ААлия10 мая 2024Все очень понравилось спасибо
- ЕЕлена6 мая 2024Сегодня посетили экскурсию по маршруту Душевное путешествие к озеру Рица. Экскурсия вышла просто восхитительной! Гидом у нас был Амза. Благодаря
- ААнна6 мая 2024Очень понравилась экскурсия, гид Алан 5 баллов, молодец столько всего нам рассказал, было очень интересно, день прошел на одном дыхании)))
- ССветлана4 мая 2024Все очень хорошо!!!!
- ААнастасия1 ноября 2023Рица - рай на землеОгромное благодарность Гору, как прекрасному экскурсоводу и гиду. Шикарная поездка.
- ЮЮлия5 августа 2023В Новый Афон через Мюссерский заповедникОтличная экскурсия через Мюссерский заповедник в Новый Афон. Гор очень аккуратный водитель, замечательный рассказчик и приятный собеседник. Мы полюбовались красотами
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Музеи»
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