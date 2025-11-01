Путешествие в Пицундо-Мюссерский заповедник подарит вам незабываемые впечатления от встречи с историей и природой.
Вы увидите старинный храм Амбара, посетите дачу Сталина, построенную в 1931 году, и узнаете, почему это место
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа заповедника
- 🏛 Посещение храма Амбара
- 🏡 Дача Сталина и её история
- 🏖 Пляж Раисы Горбачёвой
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Храм Амбара
- Дача Сталина
- Дача Горбачёва
- Пляж Раисы Горбачёвой
Описание экскурсии
Вы посетите старинный храм Амбара, построенный в 8–9 веках, и увидите, как природа берёт верх над архитектурой.
Побываете на одной из первых дач Сталина, возведённой в 1931 году. И узнаете, почему именно это место было выбрано для строительства.
Заглянете на дачу Горбачёва, которая была построена в 1988 году под секретным названием «Чайка-М».
После можно будет искупаться на пляже Раисы Горбачёвой, который покрыт золотым песком.
Если захотите, отправимся на остров Шлыпра — он же остров Робинзона. Здесь вас ждёт бухта с замечательным пляжем.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Voxy
- Обязательно дополнительно оплачивается въезд в Пицундо-Мюссерский заповедник: взрослые — 400 ₽, дети до 10 лет бесплатно
- По желанию оплачивается лодка до острова Шлыпра — 1000 ₽ за чел., дети до 10 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Гагре
Компетентный, вежливый, аккуратный водитель с большим стажем. С моими коллегами с радостью покажем вам самые красивые места Абхазии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лариса
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Очень много интересного узнала из рассказа экскурсовода Дениса. Он очень хорошо владеет информацией и интересно рассказывает о нашей истории. Удалось побывать внутри дачи Сталина и Горбачева. Наша история, к которой я смогла прикоснуться. Природа-просто дух захватывает. Спасибо большое за это мероприятие Рекомендую для посещения.
С
Сергей
22 окт 2025
Маршрут Интересный, нужны люди, которые загорятся сохранением этих памятников, ведь всё это можно превратить в конфетку, к которой будут стремиться тысячи людей в день, а не десятки. К сожалению, сейчас просто зарабатываются крохи на том, что есть, а то что есть, постепенно разваливается. Красивая природа, море, рекомендую проехать этим маршрутом, не пожалеете.
С
Сергей
28 сен 2025
Очень хороший и интересный маршрут, особенно с Дачами Сталина и Горбачёва - самостоятельно туда сложно добраться. Всё понравилось! И здорово, что есть такой маршрут. Команда гидов - очень профессиональная!
С
Сергей
25 авг 2025
Очень благодарны Денису за экскурсию!
Прекрасный собеседник, настоящий мастер своего дела!
Получили много новой информации как по данной тематики, так и по истории Абхазии!!!
Буду всем рекомендовать!!!
Если ещё приеду
Обязательно закажу экскурсию у Дениса!!!
Похожие экскурсии из Гагры
