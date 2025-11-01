Мои заказы

Из Гагры - в Пицундо-Мюссерский заповедник

Пицундо-Мюссерский заповедник предлагает уникальное сочетание истории и природы. Откройте для себя старинные дачи и насладитесь золотыми пляжами
Путешествие в Пицундо-Мюссерский заповедник подарит вам незабываемые впечатления от встречи с историей и природой.

Вы увидите старинный храм Амбара, посетите дачу Сталина, построенную в 1931 году, и узнаете, почему это место
было выбрано для строительства. На даче Горбачёва, известной как «Чайка-М», вы сможете прикоснуться к истории.

Пляж Раисы Горбачёвой с золотым песком станет отличным местом для отдыха, а остров Шлыпра предложит уединение и живописные виды

4.8
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа заповедника
  • 🏛 Посещение храма Амбара
  • 🏡 Дача Сталина и её история
  • 🏖 Пляж Раисы Горбачёвой
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Из Гагры - в Пицундо-Мюссерский заповедник© Денис
Из Гагры - в Пицундо-Мюссерский заповедник© Денис
Из Гагры - в Пицундо-Мюссерский заповедник© Денис

Что можно увидеть

  • Храм Амбара
  • Дача Сталина
  • Дача Горбачёва
  • Пляж Раисы Горбачёвой

Описание экскурсии

Вы посетите старинный храм Амбара, построенный в 8–9 веках, и увидите, как природа берёт верх над архитектурой.

Побываете на одной из первых дач Сталина, возведённой в 1931 году. И узнаете, почему именно это место было выбрано для строительства.

Заглянете на дачу Горбачёва, которая была построена в 1988 году под секретным названием «Чайка-М».

После можно будет искупаться на пляже Раисы Горбачёвой, который покрыт золотым песком.

Если захотите, отправимся на остров Шлыпра — он же остров Робинзона. Здесь вас ждёт бухта с замечательным пляжем.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Voxy
  • Обязательно дополнительно оплачивается въезд в Пицундо-Мюссерский заповедник: взрослые — 400 ₽, дети до 10 лет бесплатно
  • По желанию оплачивается лодка до острова Шлыпра — 1000 ₽ за чел., дети до 10 лет бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Гагре
Компетентный, вежливый, аккуратный водитель с большим стажем. С моими коллегами с радостью покажем вам самые красивые места Абхазии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
Лариса
Лариса
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Очень много интересного узнала из рассказа экскурсовода Дениса. Он очень хорошо владеет информацией и интересно рассказывает о нашей истории. Удалось побывать внутри дачи Сталина и Горбачева. Наша история, к которой я смогла прикоснуться. Природа-просто дух захватывает. Спасибо большое за это мероприятие Рекомендую для посещения.
С
Сергей
22 окт 2025
Маршрут Интересный, нужны люди, которые загорятся сохранением этих памятников, ведь всё это можно превратить в конфетку, к которой будут стремиться тысячи людей в день, а не десятки. К сожалению, сейчас просто зарабатываются крохи на том, что есть, а то что есть, постепенно разваливается. Красивая природа, море, рекомендую проехать этим маршрутом, не пожалеете.
С
Сергей
28 сен 2025
Очень хороший и интересный маршрут, особенно с Дачами Сталина и Горбачёва - самостоятельно туда сложно добраться. Всё понравилось! И здорово, что есть такой маршрут. Команда гидов - очень профессиональная!
С
Сергей
25 авг 2025
Очень благодарны Денису за экскурсию!
Прекрасный собеседник, настоящий мастер своего дела!
Получили много новой информации как по данной тематики, так и по истории Абхазии!!!
Буду всем рекомендовать!!!
Если ещё приеду
Обязательно закажу экскурсию у Дениса!!!

Входит в следующие категории Гагры

