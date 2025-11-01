Путешествие в Пицундо-Мюссерский заповедник подарит вам незабываемые впечатления от встречи с историей и природой.Вы увидите старинный храм Амбара, посетите дачу Сталина, построенную в 1931 году, и узнаете, почему это место

было выбрано для строительства. На даче Горбачёва, известной как «Чайка-М», вы сможете прикоснуться к истории. Пляж Раисы Горбачёвой с золотым песком станет отличным местом для отдыха, а остров Шлыпра предложит уединение и живописные виды

Описание экскурсии

Вы посетите старинный храм Амбара, построенный в 8–9 веках, и увидите, как природа берёт верх над архитектурой.

Побываете на одной из первых дач Сталина, возведённой в 1931 году. И узнаете, почему именно это место было выбрано для строительства.

Заглянете на дачу Горбачёва, которая была построена в 1988 году под секретным названием «Чайка-М».

После можно будет искупаться на пляже Раисы Горбачёвой, который покрыт золотым песком.

Если захотите, отправимся на остров Шлыпра — он же остров Робинзона. Здесь вас ждёт бухта с замечательным пляжем.

