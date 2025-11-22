Мои заказы

Цандрипшская базилика – экскурсии в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «Цандрипшская базилика» в Гагре, цены от 1600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов
На автобусе
6.5 часов
40 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов
Путешествие по самым интересным абхазским достопримечательностям
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник в 09:15, в пятницу в 09:00, в воскресенье в 09:45
Сегодня в 09:15
12 дек в 09:00
1600 ₽ за человека
2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон
На автобусе
12 часов
28 отзывов
Групповая
до 20 чел.
2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон
Познакомиться с двумя яркими достопримечательностями и влюбиться в природу республики
Начало: От границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Баг...
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2000 ₽ за человека
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
Путешествие по Абхазии с посещением озера Рица и Нового Афона. Узнайте больше о культуре и природе региона в увлекательной поездке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
На машине
8 часов
-
15%
4 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив уникальные храмы и замки Апсны. Узнайте интересные факты и сделайте незабываемые фотографии
Начало: У КПП ПСОУ или у вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
3825 ₽4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 ноября 2025
    Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
    Ездили с друзьями, экскурсию нам проводил Дмитрий. Основные моменты осветил полностью, от себя добалял очень полезные рекомендации, учитывал наши пожелания. Дмитрий сумел показать нам великолепие Абхазии,ее природы и истории. Экскурсией остались очень довольны. Рекомендуем от души.
  • М
    Мария
    20 ноября 2025
    Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
    Однозначно пять звезд! Экскурсия «Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны» превзошла все ожидания.
    Маршрут очень продуманный и разнообразный: мы
    читать дальше

    увидели и древние храмы с особой атмосферой, и живописные руины замков с открыточными видами. Рассказ гида был не просто информативным, а по-настоящему увлекательным и живым.
    Поездка на удобном минивене прошла комфортно, а дружеская обстановка в группе сделала этот день незабываемым. Огромная благодарность организаторам и гиду! Всем рекомендую!

  • А
    Алина
    16 сентября 2025
    Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
    Экскурсия понравилась, все прошло очень комфортно, интересно и познавательно. Сделали больше 200 фотографий за день (при том, что фотографировались не
    читать дальше

    во всех локациях). Конечно, посмотреть фотографии недостаточно, чтобы прочувствовать эту атмосферу, здесь нужно побывать. Дмитрий - очень приятный гид, рассказывал интересные факты про Абхазию и те места, которые мы посещали. Обязательно посоветуем данную экскурсию друзьям. Виктория и Дмитрий, спасибо за этот день!

  • Д
    Данилова
    16 июня 2025
    Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
    Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа, мест, которые мы посетили.
    читать дальше

    Очень интересно было посмотреть на Гагру и Абхазию в целом с другой, исторической стороны. Экскурсия очень разнообразна: соблюден балланс исторических мест, природных красот и заброшенных зданий. Группа маленькая, поэтому все пожелания были услышаны. Организаторы сварили нам кофе на берегу в Амббаре, завезли на дачу Горбачёва, поскольку мы попросили, дали советы, что еще можно посмотреть в Абхазии. Экскурсия подходит для тех, кто хочет окунуться в историю и сделать множество потрясающих фотографий. Можно взять с собой красивое платье для фотоссесии в развалинах или попросить у организаторов – возможна аренда национальных костюмов и платьев для фото. Спасибо большое за подаренные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Цандрипшская базилика»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов
  2. 2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон
  3. Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
  4. Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Самое главное
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в декабре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Цандрипшская базилика" можно забронировать 4 экскурсии от 1600 до 15 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
