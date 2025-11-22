Групповая
Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов
Путешествие по самым интересным абхазским достопримечательностям
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник в 09:15, в пятницу в 09:00, в воскресенье в 09:45
Сегодня в 09:15
12 дек в 09:00
1600 ₽ за человека
2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон
Познакомиться с двумя яркими достопримечательностями и влюбиться в природу республики
Начало: От границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Баг...
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2000 ₽ за человека
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
Путешествие по Абхазии с посещением озера Рица и Нового Афона. Узнайте больше о культуре и природе региона в увлекательной поездке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив уникальные храмы и замки Апсны. Узнайте интересные факты и сделайте незабываемые фотографии
Начало: У КПП ПСОУ или у вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
3825 ₽
4500 ₽ за человека
Ездили с друзьями, экскурсию нам проводил Дмитрий. Основные моменты осветил полностью, от себя добалял очень полезные рекомендации, учитывал наши пожелания. Дмитрий сумел показать нам великолепие Абхазии,ее природы и истории. Экскурсией остались очень довольны. Рекомендуем от души.
Однозначно пять звезд! Экскурсия «Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны» превзошла все ожидания.
Маршрут очень продуманный и разнообразный: мы
Экскурсия понравилась, все прошло очень комфортно, интересно и познавательно. Сделали больше 200 фотографий за день
Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа, мест, которые мы посетили.
