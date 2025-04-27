Уютный Новый Афон+ Пещера

Новый Афон – древнейший христианский центр. «Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу», – так сказал А. П. Чехов в 1888 году. У подножья двух гор – Апсарской и Афонской – расположился уютный, красивый город.
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4 отзыва
Уютный Новый Афон+ Пещера
Уютный Новый Афон+ Пещера
Уютный Новый Афон+ Пещера
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Новый Афон: Древний Христианский Центр

Новый Афон — это не просто город, а настоящий исторический и культурный центр, который притягивает туристов со всего мира. Как говорил А. П. Чехов в 1888 году: «Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую (Апсарскую) гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу». Это утверждение подчеркивает важность этого места для всех, кто ценит историю и духовность.

Историческая Значимость

Город расположен у подножья двух величественных гор — Апсарской и Афонской. С древних времен он носил разные названия, такие как «Анакопия», что в переводе с абхазского означает «выступ» или «извилистая местность», и «Псырцха», что переводится как «живой источник». Эти названия отражают богатую историю и природные красоты региона.

Маршрут Экскурсии

Во время посещения Нового Афона вы сможете увидеть множество интересных мест. Вот основные остановки на вашем маршруте:

  1. Храм Симона-Канонитский. Этот храм был построен в IX–X веках на мощах апостола и является важным историческим памятником.
  2. Водопад «Псырцха». Искусственно созданный водопад, который был частью бывшей гидроэлектростанции, радует глаз своей красотой.
  3. Приморский парк. Здесь вы найдете пруды, царскую аллею и парк с лебедями — идеальное место для прогулок на свежем воздухе.
  4. Пещера. Уникальное природное образование с огромной карстовой полостью. Экскурсия по подземному маршруту длиной 1,4 км займет около 1,5 часов. Не забудьте одеться потеплее, так как температура в пещере составляет +12°C.
  5. Ново-Афонский Симоно-Канонитский православный монастырь. Подъем по «тропе грешников» считается очищением от грехов. Внутри монастыря находится церковь Пантелеймона Целителя с чудотворными иконами.

Дополнительные Возможности

По желанию, вы можете посетить келью святого апостола Симона Канонита, который, согласно преданию, жил здесь почти два года. Это место пропитано историей и духовностью, что делает его особенно привлекательным для посетителей.

Новый Афон — это место, где история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу для всех, кто здесь оказывается. Не упустите возможность узнать больше о его богатом наследии и насладиться его красотой!

С 1 декабря до 31 декабря 2024 года отправка по расписанию среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:00. <br>С 1 января до 16 января 2025 года ежедневно. <br>С 17 января до 1 марта 2025 года отправка по расписанию среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Симона Кананита
  • Мужской монастырь
  • Собор Пантелеймона Целителя
  • Водопад «Псырцха»
  • Пруд с лебедями
  • Царская аллея
  • Новоафонская пещера (по желанию)
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация мёда, вина и сыра
Что не входит в цену
  • Вход в Новоафонскую пещеру - 700 руб. /чел. (по желанию)
  • Храм Успения пресвятой Богородицы
  • Посещение Кельи-грота святого апостола Симона Канонита (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по месту проживания с любой точки
Завершение: Ваш Отель, или ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 декабря до 31 декабря 2024 года отправка по расписанию среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:00.
С 1 января до 16 января 2025 года ежедневно.
С 17 января до 1 марта 2025 года отправка по расписанию среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется диспетчер по указанному вами номеру WhatsApp
  • Viber
  • Telegram. Вы можете указать удобное время
  • Чтобы с вами связался диспетчер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
И
27 апр 2025
Ю
1 мар 2025
Интересная, отлично организованная экскурсия! Спасибо гиду и водителю, а также организаторам. Всё было просто замечательно!
Е
8 янв 2025
Замечательная экскурсия! Очень понравилась и организация, и маршрут, и экскурсовод Мадина! Рекомендую обязательно посетить пещеру👍
К
6 янв 2025
Мадина чудесная, умничка, красавица, просто прелесть! Много интересных фактов о стране от коренного жителя. Всё живенько, доступно для понимания!

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