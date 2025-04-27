Новый Афон – древнейший христианский центр. «Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу», – так сказал А. П. Чехов в 1888 году. У подножья двух гор – Апсарской и Афонской – расположился уютный, красивый город.

Описание экскурсии

Новый Афон: Древний Христианский Центр

Новый Афон — это не просто город, а настоящий исторический и культурный центр, который притягивает туристов со всего мира. Как говорил А. П. Чехов в 1888 году: «Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую (Апсарскую) гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу». Это утверждение подчеркивает важность этого места для всех, кто ценит историю и духовность.

Историческая Значимость

Город расположен у подножья двух величественных гор — Апсарской и Афонской. С древних времен он носил разные названия, такие как «Анакопия», что в переводе с абхазского означает «выступ» или «извилистая местность», и «Псырцха», что переводится как «живой источник». Эти названия отражают богатую историю и природные красоты региона.

Маршрут Экскурсии

Во время посещения Нового Афона вы сможете увидеть множество интересных мест. Вот основные остановки на вашем маршруте:

Храм Симона-Канонитский. Этот храм был построен в IX–X веках на мощах апостола и является важным историческим памятником. Водопад «Псырцха». Искусственно созданный водопад, который был частью бывшей гидроэлектростанции, радует глаз своей красотой. Приморский парк. Здесь вы найдете пруды, царскую аллею и парк с лебедями — идеальное место для прогулок на свежем воздухе. Пещера. Уникальное природное образование с огромной карстовой полостью. Экскурсия по подземному маршруту длиной 1,4 км займет около 1,5 часов. Не забудьте одеться потеплее, так как температура в пещере составляет +12°C. Ново-Афонский Симоно-Канонитский православный монастырь. Подъем по «тропе грешников» считается очищением от грехов. Внутри монастыря находится церковь Пантелеймона Целителя с чудотворными иконами.

Дополнительные Возможности

По желанию, вы можете посетить келью святого апостола Симона Канонита, который, согласно преданию, жил здесь почти два года. Это место пропитано историей и духовностью, что делает его особенно привлекательным для посетителей.

Новый Афон — это место, где история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу для всех, кто здесь оказывается. Не упустите возможность узнать больше о его богатом наследии и насладиться его красотой!