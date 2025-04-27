Описание экскурсии
Новый Афон: Древний Христианский Центр
Новый Афон — это не просто город, а настоящий исторический и культурный центр, который притягивает туристов со всего мира. Как говорил А. П. Чехов в 1888 году: «Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую (Апсарскую) гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу». Это утверждение подчеркивает важность этого места для всех, кто ценит историю и духовность.
Историческая Значимость
Город расположен у подножья двух величественных гор — Апсарской и Афонской. С древних времен он носил разные названия, такие как «Анакопия», что в переводе с абхазского означает «выступ» или «извилистая местность», и «Псырцха», что переводится как «живой источник». Эти названия отражают богатую историю и природные красоты региона.
Маршрут Экскурсии
Во время посещения Нового Афона вы сможете увидеть множество интересных мест. Вот основные остановки на вашем маршруте:
- Храм Симона-Канонитский. Этот храм был построен в IX–X веках на мощах апостола и является важным историческим памятником.
- Водопад «Псырцха». Искусственно созданный водопад, который был частью бывшей гидроэлектростанции, радует глаз своей красотой.
- Приморский парк. Здесь вы найдете пруды, царскую аллею и парк с лебедями — идеальное место для прогулок на свежем воздухе.
- Пещера. Уникальное природное образование с огромной карстовой полостью. Экскурсия по подземному маршруту длиной 1,4 км займет около 1,5 часов. Не забудьте одеться потеплее, так как температура в пещере составляет +12°C.
- Ново-Афонский Симоно-Канонитский православный монастырь. Подъем по «тропе грешников» считается очищением от грехов. Внутри монастыря находится церковь Пантелеймона Целителя с чудотворными иконами.
Дополнительные Возможности
По желанию, вы можете посетить келью святого апостола Симона Канонита, который, согласно преданию, жил здесь почти два года. Это место пропитано историей и духовностью, что делает его особенно привлекательным для посетителей.
Новый Афон — это место, где история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу для всех, кто здесь оказывается. Не упустите возможность узнать больше о его богатом наследии и насладиться его красотой!
С 1 декабря до 31 декабря 2024 года отправка по расписанию среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:00. <br>С 1 января до 16 января 2025 года ежедневно. <br>С 17 января до 1 марта 2025 года отправка по расписанию среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Симона Кананита
- Мужской монастырь
- Собор Пантелеймона Целителя
- Водопад «Псырцха»
- Пруд с лебедями
- Царская аллея
- Новоафонская пещера (по желанию)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустация мёда, вина и сыра
Что не входит в цену
- Вход в Новоафонскую пещеру - 700 руб. /чел. (по желанию)
- Храм Успения пресвятой Богородицы
- Посещение Кельи-грота святого апостола Симона Канонита (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
С 1 января до 16 января 2025 года ежедневно.
С 17 января до 1 марта 2025 года отправка по расписанию среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:00.
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