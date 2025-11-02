В начале эры два апостола прибыли на побережье Чёрного моря.
Андрей Первозванный ушёл на север, а Симон Кананит остался, чтобы проповедовать христианство на Кавказе. На месте его захоронения построили храм, а
Описание экскурсии
- Вы посетите Новоафонский монастырь, величественный собор Святого Пантелеймона и сверите часы по курантам, подаренным монастырю Александром III.
- Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита.
- Сфотографируетесь на фоне красивой арочной плотины с водопадом.
- Прогуляетесь к свисающей над озером ажурной царской беседке — старинной железнодорожной платформе «Псырцха».
- Станция «Псырцха» — крошечный вокзал у бирюзового озера, где поезда останавливаются буквально на краю сказки: за его платформой начинаются субтропические джунгли с водопадами и вековыми самшитами.
- Посетите святой источник.
- По желанию исследуете великолепные залы Новоафонской пещеры, одного из крупнейших подземных царств бывшего СССР. Те, кто не захочет спускаться в пещеру, смогут провести это время в других локация поблизости.
- Затем вы спуститесь к Новоафонскому приморскому парку, где отдыхали Чехов и Горький. Выпьете чашечку ароматного кофе и полюбуетесь чёрными и белыми лебедями.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером). Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания.
- Дополнительные расходы: билеты в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел. Их заранее бронирует гид, чтобы избежать длинных очередей в кассах.
- В пещере вы сможете провести 1,5 часа. Летом она открыта ежедневно, в остальные сезоны — в среду, четверг, субботу и воскресенье.
- Заезд в село Лыхны и посещение храма 10 века — 500 ₽ за чел. (по желанию и только если наберётся достаточно количество людей).
- К участию в экскурсии не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Основную информацию гид даёт по пути, во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время.
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Экскурсия хорошая, посетили все места, указанные в описании. Забрали и привезли к месту проживания. Гид хорошо владеет информацией. Но был один существенный недостаток - плохо работал микрофон. Всю дорогу надо было прислушиваться. И всё равно половину не услышали на задних местах.
В
Виолетта
26 окт 2025
Мадлена всю дорогу что-то рассказывала, было интересно. Посетили все, что было указано.
Что не понравилось?
Что не понравилось?

1. Наш автобус сложно было назвать комфортаьельным. Колени упирались в сиденье впереди сидящего. Снизу ноги тоже удобно
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день, Виолетта!
Спасибо за ваш отзыв, нам жаль, что экскурсия оставила у вас неоднозначные впечатления. Постараемся коротко пояснить несколько моментов:
1)
О
Ольга
23 окт 2025
Доброго времени суток. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Огромное спасибо нашему году Аните. Эрудированая, не навязчиво, познакомила нас с историческими событиями Страны Души. Все локализации увидели в полном объёме. Спасибо большое за экскурсию.
В
Вера
19 окт 2025
Спасибо организаторам и экскурсоводу Аните за интересное и грамотное сопровождение…. все понравилось…. единственное хотелось бы пожелать остановку в Новоафонском монастыре увеличить по времени …. место историческое и очень впечатляющее, но... увы… 36 минут предоставленного времени не хватило насладиться увиденным…
Виктория
13 окт 2025
2 октября ездили на эту экскурсию с Мадиной и водителем Леонидом (он же Леник)) Ну что сказать, это наверное было лучшее из того, что с нами случилось в Абхазии! Тот
Надежда
11 окт 2025
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Экскурсовод Яна милая, вежливая девушка, очень интересно и с большой любовью к своей Родине рассказывала историю Абхазии и все интересующие моменты туристов. Из личной
Елена
11 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность команде! Благодаря вам мы открыли для себя удивительную Абхазию 💚
Отдельное спасибо координатору Мадине — всё было организовано чётко, удобно и с заботой о каждом. Экскурсоводы Ахмед
Е
Евгения
4 окт 2025
Экскурсовод была замечательной!
Все прошло хорошо, особенно понравились пещеры.
Но! В описании экскурсии было посещение железнодорожной платформы «псырцха», святого источника, по факту этого не было озвучено, и не было посещено.
Т. е, описание маршрута не совсем соответствует реальности
Вероника
3 окт 2025
Отличная поездка, красивые виды и самое потрясающее — Новоафонская пещера. Очень советую посетить эту экскурсию.
А
Алина
29 сен 2025
Очень понравилась экскурсия в Новый Афон. Красивые места нам показали, дали возможность и самим походить. Забрали от самого отеля и обратно привезли туда же. Экскурсовод Мадина - прекрасна. Так интересно рассказывала информацию, сопровождала в поездке. Рекомендуем. Единственное, смутила немного езда водителей, но как оказалось, так все в Абхазии ездят, что иногда "сердце в пятки" уходит.
Анна
27 сен 2025
Экскурсия была очень познавательная. Гид интересно рассказывала об истории Абхазии и достопримечательностях. Организация на высоте: забрали нас вовремя, водитель вёз аккуратно. Сказать, что места, которые мы посетили, нас поразили, -ничего не сказать! Это нужно видеть своими глазами. Поэтому очень рекомендуем к посещению данные локации: Новоафонский монастырь, Новоафонские пещеры, водопад Псцырха.
Евгения
26 сен 2025
Замечательный экскурсовод Анита, всё доходчиво, понятно, где-то с юмором.
Красивые места, есть время зайти в церковь и лавку, погулять по территории монастыря.
Да, нужно быть готовым, что перед этим будут обязательные заезды
В
Вероника
19 сен 2025
Сами места, разумеется, прекрасные. Но это не заслуга турфирмы.
1. Все началось с того, что автобус опоздал на полчаса! Говорят, не по их вине. Но факт остается фактом. Мы стояли на
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день! Вероника!
Нам жаль, что вы остались недовольны!
За опоздания, мы еще раз приносим свой изменения, но так вышло из-за выезда
Н
Надежда
18 сен 2025
Экскурсия была содержательной и интересной. От гида Аниты узнали много нового про Абхазию и традиции местного населения. Также побывали на дегустации вин, сыра и мясной колбасной продукции. Самое основное, что произвело незабываемое впечатление, Новоафонская пещера. Это место отлично подойдет для любителей истории и приключений. Рекомендую посетить Новоафонские пещеры всем ценителям удивительных природных явлений.
Наталья
17 сен 2025
Микроавтобус пришёл точно в назначенное время - это хорошо, (связь с организатором экскурсий через Вацап). Машина старая, это приемлемо, но почему салон такой грязный? Грязнющие сидения, стекла. Водитель, представили как
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день!
Нам жаль,что все прошло не по плану, но у нас с Цандрипша, кроме Вас не было больше туристов и,
