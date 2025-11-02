Мои заказы

Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе

Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
В начале эры два апостола прибыли на побережье Чёрного моря.

Андрей Первозванный ушёл на север, а Симон Кананит остался, чтобы проповедовать христианство на Кавказе. На месте его захоронения построили храм, а
в 19 веке основали монастырь.

Вы посетите знаменитые святыни, увидите руины античной крепости и по желанию исследуете подземное царство Нового Афона (летом пещера открыта ежедневно, в остальное время — в ср, чт, сб и вс).

4.7
74 отзыва
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • Вы посетите Новоафонский монастырь, величественный собор Святого Пантелеймона и сверите часы по курантам, подаренным монастырю Александром III.
  • Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита.
  • Сфотографируетесь на фоне красивой арочной плотины с водопадом.
  • Прогуляетесь к свисающей над озером ажурной царской беседке — старинной железнодорожной платформе «Псырцха».
  • Станция «Псырцха» — крошечный вокзал у бирюзового озера, где поезда останавливаются буквально на краю сказки: за его платформой начинаются субтропические джунгли с водопадами и вековыми самшитами.
  • Посетите святой источник.
  • По желанию исследуете великолепные залы Новоафонской пещеры, одного из крупнейших подземных царств бывшего СССР. Те, кто не захочет спускаться в пещеру, смогут провести это время в других локация поблизости.
  • Затем вы спуститесь к Новоафонскому приморскому парку, где отдыхали Чехов и Горький. Выпьете чашечку ароматного кофе и полюбуетесь чёрными и белыми лебедями.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером). Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания.
  • Дополнительные расходы: билеты в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел. Их заранее бронирует гид, чтобы избежать длинных очередей в кассах.
  • В пещере вы сможете провести 1,5 часа. Летом она открыта ежедневно, в остальные сезоны — в среду, четверг, субботу и воскресенье.
  • Заезд в село Лыхны и посещение храма 10 века — 500 ₽ за чел. (по желанию и только если наберётся достаточно количество людей).
  • К участию в экскурсии не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Основную информацию гид даёт по пути, во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время.

в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети до 12 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Гагрском районе или на границе с РФ (Псоу)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
7
3
2
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виолетта)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виолетта)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Виктория)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Надежда)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Елена)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Елена)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Елена)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Алина)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Алина)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Алина)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Алина)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Алина)Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе (Алина)
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Экскурсия хорошая, посетили все места, указанные в описании. Забрали и привезли к месту проживания. Гид хорошо владеет информацией. Но был один существенный недостаток - плохо работал микрофон. Всю дорогу надо было прислушиваться. И всё равно половину не услышали на задних местах.
В
Виолетта
26 окт 2025
Мадлена всю дорогу что-то рассказывала, было интересно. Посетили все, что было указано.
Что не понравилось?
1. Наш автобус сложно было назвать комфортаьельным. Колени упирались в сиденье впереди сидящего. Снизу ноги тоже удобно
не поставить, т. К там колесо) не у всех был вид из окна (сзади окон нет). Да и то окна все время запотевали, водитель отказался включить кондиционер, аргументируя тем, что мы замерзнем.
2. Очень много времени теряется на дегустации. По факту по основному мтршрцту мы поехали ближе к часу(а начало экскурсии было в 9:30). Не хватило времени погулять по парку с лебедями, он очень красивый и большой, а далось лишь 20минут. Буквально пробежали его.
3. Ну и конечно обед. Зря потраченные деньги. Есть это было невозможно, невкусно, пресно, и остывшее.

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день, Виолетта!

Спасибо за ваш отзыв, нам жаль, что экскурсия оставила у вас неоднозначные впечатления. Постараемся коротко пояснить несколько моментов:

1)
Кондиционер не был включён, так как в день экскурсии температура составляла около +13 °C, и основная группа попросила его не включать.
2) Время, проведённое на дегустации, зависит от самих участников, от того, как быстро проходит процесс. Также часть времени заняли съёмки абхазской свадьбы, которые проходили в парке.
3) Экскурсионный автобус комфортабельный, Volkswagen Crafter заводской конструкции, места распределяются по мере посадки, поэтому не всегда удаётся выбрать конкретное место.
4) Обед во время экскурсии происходит по выбору путешественников, каждый заказывает блюда на свой вкус. Национальная кухня может отличаться от привычной, и мы стараемся знакомить гостей с её особенностями.

Экскурсия проходила в групповом формате по утверждённому маршруту. Если вам ближе индивидуальный подход, всегда можем предложить персональную экскурсию в удобное для вас время.

Спасибо, что поделились впечатлениями, мы обязательно примем ваши комментарии во внимание.

О
Ольга
23 окт 2025
Доброго времени суток. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Огромное спасибо нашему году Аните. Эрудированая, не навязчиво, познакомила нас с историческими событиями Страны Души. Все локализации увидели в полном объёме. Спасибо большое за экскурсию.
В
Вера
19 окт 2025
Спасибо организаторам и экскурсоводу Аните за интересное и грамотное сопровождение…. все понравилось…. единственное хотелось бы пожелать остановку в Новоафонском монастыре увеличить по времени …. место историческое и очень впечатляющее, но... увы… 36 минут предоставленного времени не хватило насладиться увиденным…
Виктория
Виктория
13 окт 2025
2 октября ездили на эту экскурсию с Мадиной и водителем Леонидом (он же Леник)) Ну что сказать, это наверное было лучшее из того, что с нами случилось в Абхазии! Тот
случай, когда люди искреннее любят то, чем занимаются!

Хотя поездка была групповая, Мадина успевала пообщаться с каждым и создавала супер-позитивную атмосферу)
Информации об истории и традициях Абхазии, приправленной потрясающим юмором, мы получили намного больше, чем на индивидуальной экскурсии накануне (которая была сильно дороже).
Все идеально организовано, тайминг, комфортный микроавтобус. Даже дегустации, которыми мы были уже сыты по горло в Абхазии под конец своего отпуска, здесь оказались интересными и ненавязчивыми. Мне показалось, что они очень удачно разбавили культурную программу. Пещера, конечно, поразила нас больше всего.

Подводя итог, скажу, что теперь поехали бы с этим организатором не глядя в любом направлении))) это то самое кавказское гостеприимство в его лучшем проявлении, ребята, спасибо от всей души!))

Надежда
Надежда
11 окт 2025
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Экскурсовод Яна милая, вежливая девушка, очень интересно и с большой любовью к своей Родине рассказывала историю Абхазии и все интересующие моменты туристов. Из личной
беседы узнала очень много интересного из жизни абхазов, их уклад жизни и менталитете. Люблю Абхазию за её красоту и доброжелательность местного населения. В Новом Афоне впечатлила пещера и ж/д Псырцха после реставрации. Очень советую посетить данную экскурсию!

Елена
Елена
11 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность команде! Благодаря вам мы открыли для себя удивительную Абхазию 💚

Отдельное спасибо координатору Мадине — всё было организовано чётко, удобно и с заботой о каждом. Экскурсоводы Ахмед
и Мадина — настоящие профессионалы своего дела: интересно, с душой, с любовью к своей земле.

Каждый день был наполнен эмоциями, красотой и ощущением, что о тебе действительно заботятся. Клиентоориентированность — уровень бог 🙌

С удовольствием рекомендуем эту компанию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать Абхазию!

С благодарностью,
Елена и Андрей

Е
Евгения
4 окт 2025
Экскурсовод была замечательной!
Все прошло хорошо, особенно понравились пещеры.
Но! В описании экскурсии было посещение железнодорожной платформы «псырцха», святого источника, по факту этого не было озвучено, и не было посещено.
Т. е, описание маршрута не совсем соответствует реальности
Вероника
Вероника
3 окт 2025
Отличная поездка, красивые виды и самое потрясающее — Новоафонская пещера. Очень советую посетить эту экскурсию.
А
Алина
29 сен 2025
Очень понравилась экскурсия в Новый Афон. Красивые места нам показали, дали возможность и самим походить. Забрали от самого отеля и обратно привезли туда же. Экскурсовод Мадина - прекрасна. Так интересно рассказывала информацию, сопровождала в поездке. Рекомендуем. Единственное, смутила немного езда водителей, но как оказалось, так все в Абхазии ездят, что иногда "сердце в пятки" уходит.
Анна
Анна
27 сен 2025
Экскурсия была очень познавательная. Гид интересно рассказывала об истории Абхазии и достопримечательностях. Организация на высоте: забрали нас вовремя, водитель вёз аккуратно. Сказать, что места, которые мы посетили, нас поразили, -ничего не сказать! Это нужно видеть своими глазами. Поэтому очень рекомендуем к посещению данные локации: Новоафонский монастырь, Новоафонские пещеры, водопад Псцырха.
Евгения
Евгения
26 сен 2025
Замечательный экскурсовод Анита, всё доходчиво, понятно, где-то с юмором.
Красивые места, есть время зайти в церковь и лавку, погулять по территории монастыря.
Да, нужно быть готовым, что перед этим будут обязательные заезды
на дегустацию меда, вина, сыра и колбас. Но покупать никто никого ничего не заставляет, я отношусь к этому мероприятию вполне спокойно.
Снизила одну звезду из за двух моментов:
1. Низкое качество еды на обеде, заветренный хачапури, не подогретый суп. Конечно об этом узнаешь уже когда отстоял очередь и приобрел еду.
Но это не самое страшное.
2. Больше всего негативное впечатление оставил так называемый дополнительный заезд, за дополнительную плату, у нас это было село Лыхны. О доп. заезде не сказано в основном описании программы, узнаешь только на месте. Экскурсовод дает выбор, и если бОльшая часть группы согласна, заезд состоится. Кто был против - заезд не оплачивает, но едет в любом случае, остается в свободном движении ждать группу. А негодованием том, что за дополнительную плату экскурсовод проведет вас к старинной церкви, про которую рассказал на маршруте, но эту церковь и так видно с любой точки села. За что были заплачены +400 р. - непонятно.
Те,кто оплату не внес, точно также прошли к ней самостоятельно.
Появилось чувство, что тебе обманули. Хотелось бы заранее знать, что возможны дополнительные расходы и понимать их оправданность.

В
Вероника
19 сен 2025
Сами места, разумеется, прекрасные. Но это не заслуга турфирмы.

1. Все началось с того, что автобус опоздал на полчаса! Говорят, не по их вине. Но факт остается фактом. Мы стояли на
точке в 9:30, а забрали нас только в 10:00.

2. Дегустации - вечная тема, которой невозможно избежать, если вы выбираете групповые экскурсии. Мы уже были в таких местах, но мы заходили дегустировать при самостоятельном осмотре. Здесь же вас проведут группами. Если вы пойдете чуть дальше, то услышите от других гидов наезд по типу «А кто вам разрешал заходить раньше времени??», «А вы что здесь делаете, это не ваша группа». Как будто мы в детском саду. Шаг влево - шаг вправо - расстрел. На дегустациях, куда возит именно эта турфирма, много хамоватых сотрудников. Хоть они и наряжаются в национальные образы, но гонор из них не убрать.

3. В любой автобусной экскурсии важен хороший обзор! Но это не про автобусы этой турфирмы. Мы заходили в машину почти последними и нам достались места в самом конце! Без окон, без света. В дороге начало сильно укачивать, и из-за темноты хотелось спать. Кто сидел в середине - им хорошо. Но ведь надо думать обо всех экскурсантах! Либо делайте меньше количество мест для экскурсий, либо отправляйте подготовленные машины. Вдобавок на задних местах протекает крыша микроавтобуса и в дождь вода капает именно на тебя!

4. Место, которое Мадина и турфирма предложили для обеда - ОТВРАТИТЕЛЬНО. Кафе «Мечта» в Новом Афоне - худшее место, где я ела в Абхазии. Длинные очереди (мы везде выходили последними), сырое хачапури, холодное и сухое мясо, кетчуп «Красная цена». Только с мандариновым соком не напортачили. Вечером я поняла, что отравилась. При этом гид сказала, что уходить в другие места для обеда нельзя, ведь мы же торопимся. Если б я знала, что так плохо кормят, я бы ушла в другую кафешку.

В общем, если хотите испортить все впечатления об Абхазии и отравиться, такая групповая экскурсия - лучший вариант. Сам Новый Афон прекрасен, но езжайте туда лучше на маршрутке за пару сотен рублей или с индивидуальным гидом. Это место достойно того, чтобы восхищаться им не по полчаса, а больше.

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день! Вероника!

Нам жаль, что вы остались недовольны!
За опоздания, мы еще раз приносим свой изменения, но так вышло из-за выезда
из города и мы стояли в пробке, сборы мы начали вовремя.
По поводу питания, мы сами там же в столовой обедаем, но если вы не хотели там обедать, вы могли рядом есть, другие столовые и не как не кто не может вам, что ли бо запрещать.
Очень жаль, что от поездки у вас остался негатив.

Н
Надежда
18 сен 2025
Экскурсия была содержательной и интересной. От гида Аниты узнали много нового про Абхазию и традиции местного населения. Также побывали на дегустации вин, сыра и мясной колбасной продукции. Самое основное, что произвело незабываемое впечатление, Новоафонская пещера. Это место отлично подойдет для любителей истории и приключений. Рекомендую посетить Новоафонские пещеры всем ценителям удивительных природных явлений.
Наталья
Наталья
17 сен 2025
Микроавтобус пришёл точно в назначенное время - это хорошо, (связь с организатором экскурсий через Вацап). Машина старая, это приемлемо, но почему салон такой грязный? Грязнющие сидения, стекла. Водитель, представили как
Грач, курит сидя в салоне, это недопустимо! Включает уж очень громко музыку, показалось, что подобиделся, когда попросила убавить звук. Не все же любят слушать блатную попсу? Спросите, всем ли такая громкость приемлема. 5 часов возили по точкам мед, вино, сыры и колбаса. В итоге дорога от Цандрипша до Афона заняла половину экскурсии. Девушка экскурсовод, если правильно услышала Яна - понятно, конец сезона, говорит много, но видно что уставшая, не клиенто ориентирована. Верхний люк дребезжал, так что не было слышно её голоса, она даже и бровью не повела. Пещеры - восторг. Итог, экскурсия, заявленная 8 часов, растянулась на 11. Из цандрипша выехала в 8,40 вернулась в 19,40. Весной ездила из Абхазии на озеро Рица от Абхазской турфирмы Аквамарин, это земля и небо. Машина новая чистая, экскурсовод и водитель внимательные, профессионалы. Да была только одна точка с медом и вином. Остальное красоты Абхазии и чудесный собеседник экскурсовод.

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день!
Нам жаль,что все прошло не по плану, но у нас с Цандрипша, кроме Вас не было больше туристов и,
чтоб не отменять Вас передали в другую фирму.
Для следующего раза будем знать и что лучше отменить!
Приносим свой извинения!
Жаль что все не так прошло!

