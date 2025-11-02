читать дальше

точке в 9:30, а забрали нас только в 10:00.



2. Дегустации - вечная тема, которой невозможно избежать, если вы выбираете групповые экскурсии. Мы уже были в таких местах, но мы заходили дегустировать при самостоятельном осмотре. Здесь же вас проведут группами. Если вы пойдете чуть дальше, то услышите от других гидов наезд по типу «А кто вам разрешал заходить раньше времени??», «А вы что здесь делаете, это не ваша группа». Как будто мы в детском саду. Шаг влево - шаг вправо - расстрел. На дегустациях, куда возит именно эта турфирма, много хамоватых сотрудников. Хоть они и наряжаются в национальные образы, но гонор из них не убрать.



3. В любой автобусной экскурсии важен хороший обзор! Но это не про автобусы этой турфирмы. Мы заходили в машину почти последними и нам достались места в самом конце! Без окон, без света. В дороге начало сильно укачивать, и из-за темноты хотелось спать. Кто сидел в середине - им хорошо. Но ведь надо думать обо всех экскурсантах! Либо делайте меньше количество мест для экскурсий, либо отправляйте подготовленные машины. Вдобавок на задних местах протекает крыша микроавтобуса и в дождь вода капает именно на тебя!



4. Место, которое Мадина и турфирма предложили для обеда - ОТВРАТИТЕЛЬНО. Кафе «Мечта» в Новом Афоне - худшее место, где я ела в Абхазии. Длинные очереди (мы везде выходили последними), сырое хачапури, холодное и сухое мясо, кетчуп «Красная цена». Только с мандариновым соком не напортачили. Вечером я поняла, что отравилась. При этом гид сказала, что уходить в другие места для обеда нельзя, ведь мы же торопимся. Если б я знала, что так плохо кормят, я бы ушла в другую кафешку.



В общем, если хотите испортить все впечатления об Абхазии и отравиться, такая групповая экскурсия - лучший вариант. Сам Новый Афон прекрасен, но езжайте туда лучше на маршрутке за пару сотен рублей или с индивидуальным гидом. Это место достойно того, чтобы восхищаться им не по полчаса, а больше.