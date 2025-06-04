Н Никита Рекомендую посетить этот тур, всё прошло на высшем уровне!!

П Полина Спасибо большое за экскурсию, остались под впечатлением, обязательно вернёмся ещё!

М Марина Каждый раз когда приезжаю в Абхазию, обязательно еду в Новый Афон, сразу становится спокойно и хорошо, Сухум бесподобен, спасибо за организацию тура!

К Кира Отличная экскурсия, спасибо нашему замечательному экскурсоводу.

О Ольга Экскурсовод очень понравился, водитель внимательный, узнали очень интересные факты о стране.

Ю Юлия Очень хотелось побывать в знаменитой Новоафонской пещере, остались в полном восторге!

Б Борис Всё прошло отлично, комфортно, рекомендую посетить этот тур.

У Ульяна Друзья посоветовали эту экскурсию, остались в полном восторге!

Е Елена Всё прошло организованно, забрали из отеля, провели замечательно день и привели обратно, спасибо за Вашу работу.

В Виталий Спасибо за экскурсию, всё очень понравилось

А Анастасия Красоты страны поразили до глубины души, спасибо большое за эти эмоции…

А Александра Хочется вернуться сюда еще, спасибо нашему экскурсоводу за проведённый день!!!

О Ольга Познакомились со столицей Абхазии, узнали историю города, обязательно приедем ещё.

Е Евгений Очень довольны поездкой, узнали очень много интересных историй о стране.