Приглашаем отправиться в увлекательное путешествие: вас ждёт Новый Афон и Сухум.
Город-курорт Новый Афон удивит вас красотой природы и большим количеством историко-культурных памятников, а столица Абхазии подарит атмосферу приморского города. Вы посетите все главные достопримечательности самого маленького и самого крупного города Абхазии.
Описание экскурсииВас ждёт незабываемое путешествие в Новый Афон, курорт на побережье Черного моря, и Сухум, столицу Абхазии. Вы посетите все главные достопримечательности самого маленького и самого крупного города Абхазии. Новый Афон — город-курорт Новый Афон привлекает большое число туристов. Город-курорт удивит вас красотой природы и большим количеством историко-культурных памятников. Мы посетим:
- Симоно-Кананитский мужской монастырь (Новоафонский) и Пантелеймоновский собор. Мы посетим действующий монастырь — важный духовный центр и архитектурный памятник, окруженный красивой природой. Это духовное место привлекает множество паломников и туристов. Новоафонский монастырь играет важную роль в духовной и культурной жизни Абхазии.
- Рукотворный водопад, созданный монахами. Мы увидим, как мощные восьмиметровые потоки воды впадают в реку и создают завораживающую атмосферу.
- Храм апостола Симона Кананита — древний православный храм, расположенный в живописной лесной местности. Был построен в IX-X веках.
- Приморский парк и Лебединое озеро. Здесь можно прогуляться по тенистым аллеям, наслаждаясь красотами природы, и полюбоваться на лебедей. Сухум — столица Абхазии • Набережная Махаджиров. Вас ждёт прогулка по популярной и живописной набережной города, где вы в полной мере ощутите атмосферу приморского города.
- Театральная площадь — одна из главных и самых узнаваемых площадей столицы Абхазии. Излюбленное место для прогулок и фотографий.
- Фонтан с грифонами. Вы увидите необычный фонтан со статуями мощных грифонов, украшающих центральную площадь.
• Дегустация вин и горного мёда. Попробуете местные деликатесы, насладитесь вкусом абхазского меда и вина. Важная информация:
- Выезд осуществляется от границы, пос. Цандрипш и город Гагра. Время выезда по МСК.
- При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату.
Понедельник, среда, суббота в 10:00
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Работа квалифицированного экскурсовода
- Страховка
- Дегустация вина и горного мёда
Что не входит в цену
- Личные расходы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
4 июн 2025
Рекомендую посетить этот тур, всё прошло на высшем уровне!!
П
Полина
4 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию, остались под впечатлением, обязательно вернёмся ещё!
М
Марина
14 мая 2025
Каждый раз когда приезжаю в Абхазию, обязательно еду в Новый Афон, сразу становится спокойно и хорошо, Сухум бесподобен, спасибо за организацию тура!
К
Кира
5 мая 2025
Отличная экскурсия, спасибо нашему замечательному экскурсоводу.
О
Ольга
1 мая 2025
Экскурсовод очень понравился, водитель внимательный, узнали очень интересные факты о стране.
Ю
Юлия
1 мая 2025
Очень хотелось побывать в знаменитой Новоафонской пещере, остались в полном восторге!
Б
Борис
18 апр 2025
Всё прошло отлично, комфортно, рекомендую посетить этот тур.
У
Ульяна
18 апр 2025
Друзья посоветовали эту экскурсию, остались в полном восторге!
Е
Елена
7 апр 2025
Всё прошло организованно, забрали из отеля, провели замечательно день и привели обратно, спасибо за Вашу работу.
В
Виталий
7 апр 2025
Спасибо за экскурсию, всё очень понравилось
А
Анастасия
23 мар 2025
Красоты страны поразили до глубины души, спасибо большое за эти эмоции…
А
Александра
14 мар 2025
Хочется вернуться сюда еще, спасибо нашему экскурсоводу за проведённый день!!!
О
Ольга
9 мар 2025
Познакомились со столицей Абхазии, узнали историю города, обязательно приедем ещё.
Е
Евгений
8 фев 2025
Очень довольны поездкой, узнали очень много интересных историй о стране.
А
Анна
10 ноя 2024
Очень рады что выбрали эту экскурсию, Сухум — невероятный город. Новый Афон поражает своей красотой и историей.
