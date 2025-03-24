-
10%
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства
Посетите исторические места, где христианство зародилось на Кавказе. Узнайте о жизни апостолов и насладитесь красотой природы
Начало: В вашем отеле в Гагрском районе или на границе с Р...
Расписание: в понедельник и вторник в 08:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
2 апр в 09:00
900 ₽
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
Душевное знакомство с самыми значимыми местами Абхазии и её историей
Завтра в 08:00
2 апр в 08:30
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Увидеть столицу Абхазии и горное ущелье, побывать на пасеке, винодельне и в природном спа-комплексе
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
3 апр в 09:00
7 апр в 09:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 марта 2025Экскурсовод Мадина шикарная, супер. Отличный профессионал. Экскурсия прошла на одном дыхании. . Очень понравилось!!!!
- ММария13 марта 2025Сказать, что рекомендую - ничего не сказать! Насыщено, ярко, аутентично, доброжелательно! Супер все! Водитель Гарик, экскурсовод Сария (наша любовь к вам навечно 💖), организатор Мадина Все подобрано как надо! Ничего лишнего! Познавательно! Съездите, не пожалеете!
- ГГалина6 марта 2025Экскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие за настроение 🔥👍🫶🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2025
Сейчас в Гагре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 13 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «История и архитектура», 3 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май