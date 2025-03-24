Экскурсии Гагры об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Гагре, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
На автобусе
8 часов
-
10%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства
Посетите исторические места, где христианство зародилось на Кавказе. Узнайте о жизни апостолов и насладитесь красотой природы
Начало: В вашем отеле в Гагрском районе или на границе с Р...
Расписание: в понедельник и вторник в 08:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
2 апр в 09:00
900 ₽1000 ₽ за человека
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
Душевное знакомство с самыми значимыми местами Абхазии и её историей
Завтра в 08:00
2 апр в 08:30
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Увидеть столицу Абхазии и горное ущелье, побывать на пасеке, винодельне и в природном спа-комплексе
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
3 апр в 09:00
7 апр в 09:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 марта 2025
    Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
    Экскурсовод Мадина шикарная, супер. Отличный профессионал. Экскурсия прошла на одном дыхании. . Очень понравилось!!!!
  • М
    Мария
    13 марта 2025
    Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
    Сказать, что рекомендую - ничего не сказать! Насыщено, ярко, аутентично, доброжелательно! Супер все! Водитель Гарик, экскурсовод Сария (наша любовь к вам навечно 💖), организатор Мадина Все подобрано как надо! Ничего лишнего! Познавательно! Съездите, не пожалеете!
    Сказать, что рекомендую - ничего не сказать!Сказать, что рекомендую - ничего не сказать!
  • Г
    Галина
    6 марта 2025
    Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
    Экскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие за настроение 🔥👍🫶🏼
    Экскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие заЭкскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие заЭкскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие заЭкскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие заЭкскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие заЭкскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие заЭкскурсия просто🔥 однозначно советую всем, особенно Новоафонская пещера.. 🫶🏼спасибо организаторам и отдельное спасибо гиду Сарие за

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
  2. Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
  3. Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Колоннада
  8. Гегский водопад
  9. Набережная
  10. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2025
Сейчас в Гагре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 13 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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