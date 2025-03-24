М Мария

Сказать, что рекомендую - ничего не сказать! Насыщено, ярко, аутентично, доброжелательно! Супер все! Водитель Гарик, экскурсовод Сария (наша любовь к вам навечно 💖), организатор Мадина Все подобрано как надо! Ничего лишнего! Познавательно! Съездите, не пожалеете!