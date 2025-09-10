Павел Экскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темы. Обратная дорога в автомобиле просто супер. И спасибо за подарок!

K Kate Если вы едете отдохнуть с позитивом, то это к Адгуру. Невероятно добрый, интересный человек. Сразу видно, что он профессионал своего дела. Огромное спасибо за интересные рассказы и позитив! Очень советую всем объев экскурсии с ним! Не пожелаете! Мы приедем еще)

Е Екатерина Это была лучша экскурсия за все время, которое мы были в Абхазии. Адгур очень грамотный гид, все очень интересно рассказывает и вообще приятный человек. Учитывает все пожелания, не навязывал ничего. Очень комфортная поездка с потрясающим локациями. И мы точно в следующую поездку обратимся к нему же и точно будем рекомендовать. Спасибо за такой шикарный день