Увлекательное путешествие на кабриолете из Гагры в Новый Афон подарит массу впечатлений.
Туристы посетят Новоафонский монастырь и собор Святого Пантелеймона, прогуляются по парку с лебединым озером и водопадом. Узнают об истории Абхазии и местных традициях. В завершение экскурсии гостей ждет приятный сюрприз - бутылочка абхазского брюта. Это отличная возможность познакомиться с культурой и природой региона в комфортной обстановке
Туристы посетят Новоафонский монастырь и собор Святого Пантелеймона, прогуляются по парку с лебединым озером и водопадом. Узнают об истории Абхазии и местных традициях. В завершение экскурсии гостей ждет приятный сюрприз - бутылочка абхазского брюта. Это отличная возможность познакомиться с культурой и природой региона в комфортной обстановке
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальное путешествие на кабриолете
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🌊 Прогулка по живописным паркам
- 📚 Интересные факты об Абхазии
- 🍾 Подарок в виде абхазского брюта
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Новоафонский мужской монастырь
- Собор Святого Пантелеймона
- Парк с лебединым озером
- Водопад со станцией Псырцха
Описание экскурсии
- Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и собор Святого Пантелеймона.
- Полюбуетесь парком с лебединым озером и рукотворным водопадом со станцией Псырцха.
- При желании прогуляетесь до кельи Симона Кананита — одного из апостолов Христа.
- Услышите про достопримечательности города.
- Узнаете об истории Абхазии, обычаях и даже рекорде, благодаря которому наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.
Организационные детали
- Экскурсия начинается из Гагры. Возможно начать от границы — доплата 2000 ₽.
- Дополнительно оплачивается: вход в пещеру (по желанию) — 700 ₽ за чел., грот Симона Кананита — 300 ₽ за чел., дача Сталина — 300 ₽ за чел., поездку в Сухум по желанию — 5000 ₽.
- В поездке возможна дегустация спиртных напитков и сыра, а также остановка на обед — это всё при желании, без навязывания!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Гагре
Провёл экскурсии для 2203 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
11 сен 2025
Экскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темы. Обратная дорога в автомобиле просто супер. И спасибо за подарок!
K
Kate
8 июл 2025
Если вы едете отдохнуть с позитивом, то это к Адгуру. Невероятно добрый, интересный человек. Сразу видно, что он профессионал своего дела. Огромное спасибо за интересные рассказы и позитив! Очень советую всем объев экскурсии с ним! Не пожелаете! Мы приедем еще)
Е
Екатерина
19 июн 2025
Это была лучша экскурсия за все время, которое мы были в Абхазии. Адгур очень грамотный гид, все очень интересно рассказывает и вообще приятный человек. Учитывает все пожелания, не навязывал ничего. Очень комфортная поездка с потрясающим локациями. И мы точно в следующую поездку обратимся к нему же и точно будем рекомендовать. Спасибо за такой шикарный день
О
Оксана
30 мая 2025
Отличная экскурсия! Адгур грамотный, интересный экскурсовод. Очень внимательный, и отзывчивый человек, и просто потрясающий водитель!:)) Спасибо за прекрасный день! Рекомендую 🥂
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 595 ₽
20 850 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.