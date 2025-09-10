Мои заказы

Из Гагры в Новый Афон на кабриолете

Отправляйтесь в незабываемое путешествие на кабриолете из Гагры в Новый Афон. Откройте для себя культуру и историю Абхазии, наслаждаясь видами
Увлекательное путешествие на кабриолете из Гагры в Новый Афон подарит массу впечатлений.

Туристы посетят Новоафонский монастырь и собор Святого Пантелеймона, прогуляются по парку с лебединым озером и водопадом. Узнают об истории Абхазии и местных традициях. В завершение экскурсии гостей ждет приятный сюрприз - бутылочка абхазского брюта. Это отличная возможность познакомиться с культурой и природой региона в комфортной обстановке
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальное путешествие на кабриолете
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🌊 Прогулка по живописным паркам
  • 📚 Интересные факты об Абхазии
  • 🍾 Подарок в виде абхазского брюта
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Новоафонский мужской монастырь
  • Собор Святого Пантелеймона
  • Парк с лебединым озером
  • Водопад со станцией Псырцха

Описание экскурсии

  • Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и собор Святого Пантелеймона.
  • Полюбуетесь парком с лебединым озером и рукотворным водопадом со станцией Псырцха.
  • При желании прогуляетесь до кельи Симона Кананита — одного из апостолов Христа.
  • Услышите про достопримечательности города.
  • Узнаете об истории Абхазии, обычаях и даже рекорде, благодаря которому наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается из Гагры. Возможно начать от границы — доплата 2000 ₽.
  • Дополнительно оплачивается: вход в пещеру (по желанию) — 700 ₽ за чел., грот Симона Кананита — 300 ₽ за чел., дача Сталина — 300 ₽ за чел., поездку в Сухум по желанию — 5000 ₽.
  • В поездке возможна дегустация спиртных напитков и сыра, а также остановка на обед — это всё при желании, без навязывания!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваш гид в Гагре
Провёл экскурсии для 2203 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Павел
Павел
11 сен 2025
Экскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темы. Обратная дорога в автомобиле просто супер. И спасибо за подарок!
K
Kate
8 июл 2025
Если вы едете отдохнуть с позитивом, то это к Адгуру. Невероятно добрый, интересный человек. Сразу видно, что он профессионал своего дела. Огромное спасибо за интересные рассказы и позитив! Очень советую всем объев экскурсии с ним! Не пожелаете! Мы приедем еще)
Е
Екатерина
19 июн 2025
Это была лучша экскурсия за все время, которое мы были в Абхазии. Адгур очень грамотный гид, все очень интересно рассказывает и вообще приятный человек. Учитывает все пожелания, не навязывал ничего. Очень комфортная поездка с потрясающим локациями. И мы точно в следующую поездку обратимся к нему же и точно будем рекомендовать. Спасибо за такой шикарный день
О
Оксана
30 мая 2025
Отличная экскурсия! Адгур грамотный, интересный экскурсовод. Очень внимательный, и отзывчивый человек, и просто потрясающий водитель!:)) Спасибо за прекрасный день! Рекомендую 🥂

