1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
«Форелевое хозяйство и пещерный храм»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите Кафедральный собор X века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
«Мюссерский храм расположен в устье небольшой реки Амбара, почти у берега моря, вдалеке от цивилизации»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара16 мая 2024Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
- ДДенис16 мая 2024Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
- ЛЛюбовь4 мая 2024Длительная экскурсия, много локаций. Интересно.
- ННаталья23 апреля 2024Хорошая экскурсия, гид Сабина очень интересно рассказывает. Места красивые, очень всё хорошо. Спасибо большое.
- ЕЕлена21 апреля 2024Великолепная экскурсия. Рита отличный рассказчик. Самое яркое впечатление это пещера. Рекомендую
- ММаксим11 марта 2024Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
- ССветлана11 марта 2024Ездили на экскурсию Новый Афон и форелевое хозяйство. Гид Алхас увлекательно рассказал о местных достопримечательностях, истории и традициях Абхазии. Экскурсия была потрясающей! Вернулись с массой впечатлений и положительных эмоций. Организовано все было на высшем уровне.
- ООксана19 сентября 2023Добрый день! Были на экскурсии с Гидом Астамур, по дружбе разрешил себя называть просто Аста!! Это не просто гид, это
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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