Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Гагры

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Гагре, цены от 1 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
24 отзыва
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200 за человека
Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
«Форелевое хозяйство и пещерный храм»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите Кафедральный собор X века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
«Мюссерский храм расположен в устье небольшой реки Амбара, почти у берега моря, вдалеке от цивилизации»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
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    в день экскурсии шел проливной дождь, это не испортило наше настроение. Астамур угощал нас ароматным кофе, и мы делали остановки для дегустации меда, вина, коньяка и чачи. Каждая остановка открывала для нас новые вкусы Абхазии. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистой воды из горного родника и полюбовались Голубым озером. Астамур рассказывал нам много интересных историй и легенд, которые делали нашу поездку ещё более захватывающей. Особенно запомнилась остановка на горячий абхазский лаваш и домашний сыр. Дегустация вина добавила приятных эмоций в наше путешествие. Самым запоминающимся моментом стало приглашение к Астамуру домой. Мы познакомились с его семьей, увидели их быт и почувствовали настоящее абхазское гостеприимство. Нас угостили вкусным борщом, приготовленным его женой, и острой аджикой, сделанной его мамой, тетей Этери. А в дорогу нас угостили апельсинами и сушеной хурмой. Это было очень приятно и душевно. Эта поездка оставила у нас теплые воспоминания. Благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрылась для нас во всей своей красоте и гостеприимстве, делая каждую минуту здесь незабываемой.

    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
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    из горного родника и полюбовались Голубым озером. Но описать все достопримечательности словами — задача сложная. Гораздо важнее передать ту атмосферу и ощущение волшебства, которые создает наш гид — Астамур. Наша экскурсия проходила под проливным дождем, но это нисколько не испортило впечатлений. Астамур, со своим безграничным знанием истории Абхазии, гостеприимством и вкуснейшими угощениями, сумел создать нечто удивительное. Он не просто показал нам красоту природы, но и приправил всё это местными историями и легендами, что сделало поездку по-настоящему незабываемой. Особенно запомнилось приглашение к Астамуру домой. Здесь мы познакомились с его семьей и увидели их быт. Нас угостили восхитительным борщом, приготовленным его женой, и самой огненной аджикой, которую с любовью сделала его мама, тетя Этери. За это ей отдельное уважение и благодарность. Эта поездка оставила в моей душе теплый след, и я с уверенностью могу сказать, что благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрывается в полной мере, показывая свое гостеприимство, традиции и душевную теплоту.

    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье
  • Л
    Любовь
    4 мая 2024
    В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
    Длительная экскурсия, много локаций. Интересно.
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2024
    В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
    Хорошая экскурсия, гид Сабина очень интересно рассказывает. Места красивые, очень всё хорошо. Спасибо большое.
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
    Великолепная экскурсия. Рита отличный рассказчик. Самое яркое впечатление это пещера. Рекомендую
    Великолепная экскурсия. Рита отличный рассказчик. Самое яркое впечатление это пещера. Рекомендую
  • М
    Максим
    11 марта 2024
    Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
  • С
    Светлана
    11 марта 2024
    Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
    Ездили на экскурсию Новый Афон и форелевое хозяйство. Гид Алхас увлекательно рассказал о местных достопримечательностях, истории и традициях Абхазии. Экскурсия была потрясающей! Вернулись с массой впечатлений и положительных эмоций. Организовано все было на высшем уровне.
  • О
    Оксана
    19 сентября 2023
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Добрый день! Были на экскурсии с Гидом Астамур, по дружбе разрешил себя называть просто Аста!! Это не просто гид, это
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    человек, который максимально раскрыл нам все прелести и секреты Самобытной Абхазии! Традиции, уклад, история и всё-всё-всё!!! Экскурсия построена как легкая интересная прогулка, в ходе которой мы живо общались, делились интересными фактами наших стран и уголков страны! Делали отличные фотографии! Аста на столько интересно рассказывал о своей стране, что нас на индивидуальной экскурсии преследовали заинтересованные туристы на улицах Гагры! Посетили потайные места, на которые не возят групповые экскурсии! А прекрасным завершением дня был пикник на берегу реки, который нам устроил сам Астик! Свежий сыр, горячий лаваш, аджика от мамы Асты и Абхазский коньяк! Задушевные тосты и дорога домой! Совсем не хотелось прощаться! Но это еще не все! Аста и в последующие дни интересовался нашим отдыхом, все ли в порядке, обменялись фото отдыха. Мы могли в любое время обратиться к наше у новому доброму другу за помощью и советом! Эту встречу мы не забудем! Спасибо Астамур за гостеприимство,доброту, неиссякаемый юмор! Всем советуем познакомиться с Астой!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
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