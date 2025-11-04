Вы отправитесь к Новоафонской пещере, посетите святые места Абхазии и увидите невероятные водопады, а также сможете побывать на пасеке и познакомитесь с винным погребом Принца Ольденбургского.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Легендарная пещера святого города Новый Афон — это не просто достопримечательность, это место силы, которое зарядит ваш дух энергией Абхазских гор. Но мы увидим не только Новоафонскую пещеру: побываем у Гагрской колоннады и на станции Псырцха, увидим стеклянный мост через реку и рукотворный водопад, а также заглянем в чайный дом и посетим пасеки, где собирают мёд!
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новоафонская пещера
- Монастырь 1875 года
- Рукотворный водопад
- Станция Псырцха
- Святое место Грот Симона Кононита
- Винный погреб принца Ольденбургского
- Ресторан Гагрипш
- Гагрская Колонада
- Чайный дом
- Пасеки мёда ручной сборки
- Абхазский двор со стеклянным мостом через реку
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Абазга, 47
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
