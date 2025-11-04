Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы отправитесь к Новоафонской пещере, посетите святые места Абхазии и увидите невероятные водопады, а также сможете побывать на пасеке и познакомитесь с винным погребом Принца Ольденбургского.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Легендарная пещера святого города Новый Афон — это не просто достопримечательность, это место силы, которое зарядит ваш дух энергией Абхазских гор. Но мы увидим не только Новоафонскую пещеру: побываем у Гагрской колоннады и на станции Псырцха, увидим стеклянный мост через реку и рукотворный водопад, а также заглянем в чайный дом и посетим пасеки, где собирают мёд!

