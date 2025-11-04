Мои заказы

Новый Афон: Новоафонская пещера

Вы отправитесь к Новоафонской пещере, посетите святые места Абхазии и увидите невероятные водопады, а также сможете побывать на пасеке и познакомитесь с винным погребом Принца Ольденбургского.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Легендарная пещера святого города Новый Афон — это не просто достопримечательность, это место силы, которое зарядит ваш дух энергией Абхазских гор. Но мы увидим не только Новоафонскую пещеру: побываем у Гагрской колоннады и на станции Псырцха, увидим стеклянный мост через реку и рукотворный водопад, а также заглянем в чайный дом и посетим пасеки, где собирают мёд!

По договорённости.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новоафонская пещера
  • Монастырь 1875 года
  • Рукотворный водопад
  • Станция Псырцха
  • Святое место Грот Симона Кононита
  • Винный погреб принца Ольденбургского
  • Ресторан Гагрипш
  • Гагрская Колонада
  • Чайный дом
  • Пасеки мёда ручной сборки
  • Абхазский двор со стеклянным мостом через реку
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Абазга, 47
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

