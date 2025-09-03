Озеро Рица

Проведите насыщенный день с великолепными пейзажами и достопримечательностями Апсны. Полюбуйтесь красотой ущелий и волшебной Рицы. Вам навсегда запомнятся вековые тисы, самшиты и Голубое озеро По дороге на озеро Вы насладитесь невероятной природой и сделаете впечатляющие фотоснимки Важная информация:

Выезд осуществляется по московскому времени • Выезд из Цандрипша 09:00 и 14:00 • Выезд из Гагры 10:00 и 14:30.