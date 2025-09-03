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Озеро Рица - жемчужина Апсны

Проведите насыщенный день с великолепными пейзажами и достопримечательностями Апсны. Вы полюбуетесь красотой ущелий и волшебной Рицы. Вам навсегда запомнятся вековые тисы, самшиты и Голубое озеро. А по дороге на озеро вы насладитесь невероятной природой и сделаете впечатляющие фотоснимки.
Озеро Рица - жемчужина Апсны
Озеро Рица - жемчужина Апсны
Озеро Рица - жемчужина Апсны

Описание экскурсии

Проведите насыщенный день с великолепными пейзажами и достопримечательностями Апсны. Полюбуйтесь красотой ущелий и волшебной Рицы. Вам навсегда запомнятся вековые тисы, самшиты и Голубое озеро По дороге на озеро Вы насладитесь невероятной природой и сделаете впечатляющие фотоснимки Важная информация:
Выезд осуществляется по московскому времени • Выезд из Цандрипша 09:00 и 14:00 • Выезд из Гагры 10:00 и 14:30.

Ежедневно 9-00, 14-00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Юпшарский каньон
  • Винный погреб
  • Пасека и медовый двор
  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги квалифицированного экскурсовода
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинском национальном парке:/n взрослый (12+) - 1000 руб., /n дети (8-12 лет) - 500 руб., /n дети до 8 лет - бесплатно
  • Молочный водопад (дополнительно, по желанию)
  • Дача Сталина (дополнительно, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9-00, 14-00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Выезд осуществляется по московскому времени
  • Выезд из Цандрипша 09:00 и 14:00
  • Выезд из Гагры 10:00 и 14:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Брали экскурсию вечерняя Рица Плюс в том что на пути встречалось меньше туристов. Если убрать все дегустации освободились бы на пару часов ранее, и посмотрели бы озеро не 30 минут,
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а хотя бы 1,5 часа. Просто на просто стемнело

Не особо хотели к сталину на дачу, навязал экскурсовод. Хотя опять же мог оставить погулять у озера. Везде стоимость указана 300 за посещение дачи. С нас взяли 1000. Не объяснили что входит в стоимость Водопады были на обратном пути, тоже в темноте

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