Проведите насыщенный день с великолепными пейзажами и достопримечательностями Апсны. Вы полюбуетесь красотой ущелий и волшебной Рицы. Вам навсегда запомнятся вековые тисы, самшиты и Голубое озеро. А по дороге на озеро вы насладитесь невероятной природой и сделаете впечатляющие фотоснимки.
Описание экскурсии
Проведите насыщенный день с великолепными пейзажами и достопримечательностями Апсны. Полюбуйтесь красотой ущелий и волшебной Рицы. Вам навсегда запомнятся вековые тисы, самшиты и Голубое озеро По дороге на озеро Вы насладитесь невероятной природой и сделаете впечатляющие фотоснимки Важная информация:
Выезд осуществляется по московскому времени • Выезд из Цандрипша 09:00 и 14:00 • Выезд из Гагры 10:00 и 14:30.
Ежедневно 9-00, 14-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Юпшарский каньон
- Винный погреб
- Пасека и медовый двор
- Озеро Рица
- Голубое озеро
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги квалифицированного экскурсовода
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинском национальном парке:/n взрослый (12+) - 1000 руб., /n дети (8-12 лет) - 500 руб., /n дети до 8 лет - бесплатно
- Молочный водопад (дополнительно, по желанию)
- Дача Сталина (дополнительно, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9-00, 14-00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Выезд осуществляется по московскому времени
- Выезд из Цандрипша 09:00 и 14:00
- Выезд из Гагры 10:00 и 14:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Брали экскурсию вечерняя Рица Плюс в том что на пути встречалось меньше туристов. Если убрать все дегустации освободились бы на пару часов ранее, и посмотрели бы озеро не 30 минут,
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