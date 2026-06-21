Отправьтесь к одной из главных жемчужин Абхазии — озеру Рица.
По дороге вас ждут живописные водопады, Голубое озеро, Юпшарский каньон, знаменитая Гагрская колоннада и другие знаковые достопримечательности региона.
Вы сможете попробовать местные продукты на дегустациях, полюбоваться горными пейзажами и при желании прокатиться по озеру на катамаране. Насыщенная программа позволит увидеть самые красивые уголки Абхазии всего за один день.
По дороге вас ждут живописные водопады, Голубое озеро, Юпшарский каньон, знаменитая Гагрская колоннада и другие знаковые достопримечательности региона.
Вы сможете попробовать местные продукты на дегустациях, полюбоваться горными пейзажами и при желании прокатиться по озеру на катамаране. Насыщенная программа позволит увидеть самые красивые уголки Абхазии всего за один день.
Описание экскурсии❗️пожалуйста, не вносите полную оплату на сайте, только предоплату. Абхазия славится живописными горами, чистыми озёрами и впечатляющими природными памятниками. Эта насыщенная однодневная экскурсия позволит познакомиться с самыми красивыми и известными местами региона, объединяя природные достопримечательности, исторические объекты и национальные гастрономические традиции. Путешествие начнётся в Гагре, где вы увидите знаменитый ресторан «Гагрипш», старинную Колоннаду, парк принца Ольденбургского и Зимний театр. Затем маршрут пройдёт по живописной дороге в горы, где вас ждут легендарные водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, а также уникальная самшитовая роща. По пути вы посетите обзорную площадку «Две реки», пройдёте по подвесному мосту и сможете испытать яркие эмоции на зиплайне над горной рекой. Вас также ждут знаменитое Голубое озеро, величественный Юпшарский каньон, который называют Каменным мешком, и смотровая площадка Чабгарский карниз, известная под названием «Прощай, Родина». Главной целью путешествия станет великолепное озеро Рица — одна из самых известных природных достопримечательностей Абхазии. При желании можно прокатиться по озеру на катамаране и полюбоваться его красотой с воды. Дополнят поездку бесплатные дегустации местного вина, сыра, мёда, чая и копчёного мяса, а также возможность пообедать в национальном кафе. Эта экскурсия станет отличным знакомством с природным богатством и гостеприимством Абхазии. Важная информация:
- Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов).
- Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде. В дождливую погоду возьмите с собой зонт/дождевик.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада Гагры
- Зимний театр
- Водопад Девичьи слёзы
- Водопад Мужские слёзы
- Самшитовая роща
- Обзорная площадка «Две реки»
- Подвесной мост
- Зиплайн над рекой (по желанию)
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон (Каменный мешок)
- Чабгарский карниз «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Бесплатные дегустации вина, сыра, мёда, чая и копчёного мяса
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустации национальной продукции
Что не входит в цену
- Обед в национальном ресторане (по желанию)
- Вход в национальный парк - 1000 руб. /чел., детям с 7до 11 лет - 500 руб. /чел.
- Катание на тарзанке (по желанию) - 1000 руб. /чел.
- Катание на катамаране на озере Рица - 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Гагра, Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)
- Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде. В дождливую погоду возьмите с собой зонт/дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Потрясающая экскурсия! Гайк великолепен! Рассказ об истории Абхазии и основных достопримечательностях легкий и ненавязчивый, всё в формате диалога. Всё ли услышали, всё ли поняли. Чувство юмора и юмор были очень
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Р
Первое что хочется отметить комфортный трансфер с кондиционером! Это уже внесло огромный положительный вклад в экскурсию!
Группа была небольшая и время на сколько останавливаться на каждой локации по сути определяли сами. Из всех достопримечательностей в этой эксурсии самое крутое это конечно озеро Рица! Все остальные нуу такое себе. Конкретно организационными моментами остались довольны.
Группа была небольшая и время на сколько останавливаться на каждой локации по сути определяли сами. Из всех достопримечательностей в этой эксурсии самое крутое это конечно озеро Рица! Все остальные нуу такое себе. Конкретно организационными моментами остались довольны.
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С
Экскурсию на озеро Рицу у нас вел Эрик - очень милый, душевный человек, ему большое спасибо! Поездка была интересной, с историческими вставками от гида, красивыми пейзажами: каньоны, водопады, Голубое озеро и сама Рица. Остановок было достаточно, чтобы нафотографироваться и просто полюбоваться.
Очень рекомендуем и гида, и маршрут!
Очень рекомендуем и гида, и маршрут!
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О
Экскурсия очень понравилась, посетили красивые места, по времени все четко рассчитано, гид Эрик очень душевный, отзывчивый человек, рассказывал интересно. Компания тоже подобралась по душе. Спасибо за отлично проведённый день!
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Т
Экскурсия организована шикарно.
Мини группа, это очень хорошо.
По дороге Гид - Эрик, рассказывал историю об Абхазии. Тут все связано с историей. Посетили много мест, останавливались у рек, они прекрасны. А природа, просто завораживает рядом горы и снежные шапки и тут же зелёные деревья.
Хочу выразить огромную благодарность компании и гиду.
Рекомендую 👍
Мини группа, это очень хорошо.
По дороге Гид - Эрик, рассказывал историю об Абхазии. Тут все связано с историей. Посетили много мест, останавливались у рек, они прекрасны. А природа, просто завораживает рядом горы и снежные шапки и тут же зелёные деревья.
Хочу выразить огромную благодарность компании и гиду.
Рекомендую 👍
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Н
Прекрасная экскурсия: ярко, насыщенно, динамично. Море впечатлений и хорошего настроения!
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