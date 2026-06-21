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в тему. Обстановка сразу развеялась, все в группе общались между собой легко и непринуждённо.

Сама экскурсия очень многогранна. Начиная от Старой Гагры, до самой Рицы и обратно. Великолепнейшие виды, влюбляющие в себя навсегда! Заряжайте до отказа телефоны, потому что фото можно делать бесконечно. Для тех, кто в Абхазии первый раз - это то, что нужно!

Хочется отметить аккуратную манеру вождения Гайка и заботу о своих пассажирах. Очень внимательно и заботливо к каждому на протяжении всего пути.

Непременно рекомендуем и благодарим за прекрасно проведённое время в приятной компании и прекрасные впечатления! Если экскурсия - только Гайк! 😉