Путешествие к озеру Рица

Абхазия - обладательница красивейших горных пейзажей и лазурного моря

Абхазия — обладательница красивейших горных пейзажей и лазурного моря.

Вы увидите озёра Голубое и Рица, навестите водопад «Мужские и Девичьи слёзы» и Юпшарский каньон, а также узнаете об истории, традициях и культуре абхазов.
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица
Путешествие к озеру Рица

Что вас ожидает 🤩

  • Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Бзыбский мост
  • Озеро Рица
Абхазия — обладательница красивейших горных пейзажей и лазурного моря. Вы увидите озёра Голубое и Рица, навестите водопад «Мужские и Девичьи слёзы» и Юпшарский каньон, а также узнаете об истории, традициях и культуре абхазов.
Водопад «Мужские и Девичьи слёзы», у которого вы узнаете старинную легенду и сможете загадать желание, выполнив местный ритуал.
Голубое озеро, где часто отдыхают павлины. Спрятанное среди скал, это чудо природы поражает уникальным лазурным цветом воды.
«Прощай Родина» — смотровая площадка высотой 300 метров над уровнем моря. Вы узнаете, как Чабгарский карниз получил новое название и насладитесь завораживающим видом на Юпшарские ворота и Кавказские горы.
Юпшарский каньон — живописное скалистое ущелье с отвесными стенами высотой почти 500 метров, через которое бежит шумная речка Юпшара.
Озеро Рица, вишенка на торте нашего путешествия по Рицинскому заповеднику. Говорят, что горное озеро обладает сказочным магнетизмом. Проверим это! Вы отдохнете на берегу, любуясь панорамами, а если захотите, прокатитесь на лодочке по зеркальной глади.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Дегустации
Что не входит
  • Экосбор в Рицинском национальном парке (700 руб. /взр., 200 руб. /дети 8-12 лет)
  • По желанию (доплата 1000 руб. с группы):
  • Тарзанка (1000 руб. /чел.)
  • Водопады «Молочный» и «Птичий клюв»
  • Дача Сталина (200 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо
  • Что выбрали нас! В ближайшее время с вами свяжется диспетчер для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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