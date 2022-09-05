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Д Денис Замечательный экскурсовод Иснат! Понравилось все, спасибо большое! Замечательно провели время, душевно пообщались! Конечно, в программе есть обязательные маркетинговые пункты, но нас это не напрягает. Уважаемые гости, будьте доброжелательны и позитивны, и Абхазия откроется для Вас с наилучшей стороны!



П. С. Иснат, отдельное огромное спасибо за вечер!!!:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Денис Замечательный экскурсовод Иснат! Понравилось все, спасибо большое! Замечательно провели время, душевно пообщались! Конечно, в программе есть обязательные маркетинговые пункты, но нас это не напрягает. Уважаемые гости, будьте доброжелательны и позитивны, и Абхазия откроется для Вас с наилучшей стороны!



П. С. Иснат, отдельное огромное спасибо за вечер!!!:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олейникова Первозданная и дикая природа - все великолепно! Праздник удадся. Настроение - восторженное! Исат очень комуникабельный! Ему отдельное СПАСИБО! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олейникова Первозданная и дикая природа - все великолепно! Праздник удадся. Настроение - восторженное! Исат очень комуникабельный! Ему отдельное СПАСИБО! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Большое спасибо за отличную экскурсию! Все прошло замечательно, отдельно хочется отметить клиентоорентированный подход гида Исната. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет