В Абхазии множество красивых мест — за этим и приезжают в этот сказочный уголок. Но озеро Рица — настоящий must visit! Со мной вы отправитесь к этой жемчужине Абхазии.
А по дороге сможете посетить другие известные достопримечательности, насладиться удивительными пейзажами и познакомимся с местными традициями.
А по дороге сможете посетить другие известные достопримечательности, насладиться удивительными пейзажами и познакомимся с местными традициями.
Описание экскурсииПрограмма • Водопады «Мужские и Девичьи слёзы», у которых вы узнаете старинную легенду и сможете загадать желание, выполнив местный ритуал.
- Голубое озеро, где часто отдыхают павлины. Спрятанное среди скал, это чудо природы поражает уникальным лазурным цветом воды.
- «Прощай Родина» — смотровая площадка высотой 300 метров над уровнем моря. Вы узнаете, как Чабгарский карниз получил новое название и насладитесь завораживающим видом на Юпшарские ворота и Кавказские горы.
- Юпшарский каньон — живописное скалистое ущелье с отвесными стенами высотой почти 500 метров, через которое бежит шумная речка Юпшара.
- Озеро Рица — вишенка на торте нашего путешествия по Рицинскому заповеднику. Говорят, что горное озеро обладает сказочным магнетизмом. Проверим это! Вы отдохнете на берегу, любуясь панорамами, а если захотите, прокатитесь на лодочке по зеркальной глади.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы"
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Бзыбский мост
- Озеро Рица
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Дегустации
Что не входит в цену
- Доп. трансфер. Стоимость указана при начале экскурсии в Гагре. Также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу - 1500 рублей.
- Экологический сбор в Рицинском национальном парке: 700 руб. /взрослый 200 руб. /детский от 8 до 12 лет.
- Обед, по желанию
- Тарзанка, по желанию (1000 руб. /чел.)
- Экскурсию можно продлить: съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина. В этом случае доплата 2500 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Замечательный экскурсовод Иснат! Понравилось все, спасибо большое! Замечательно провели время, душевно пообщались! Конечно, в программе есть обязательные маркетинговые пункты, но нас это не напрягает. Уважаемые гости, будьте доброжелательны и позитивны, и Абхазия откроется для Вас с наилучшей стороны!
П. С. Иснат, отдельное огромное спасибо за вечер!!!:)
П. С. Иснат, отдельное огромное спасибо за вечер!!!:)
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Д
Замечательный экскурсовод Иснат! Понравилось все, спасибо большое! Замечательно провели время, душевно пообщались! Конечно, в программе есть обязательные маркетинговые пункты, но нас это не напрягает. Уважаемые гости, будьте доброжелательны и позитивны, и Абхазия откроется для Вас с наилучшей стороны!
П. С. Иснат, отдельное огромное спасибо за вечер!!!:)
П. С. Иснат, отдельное огромное спасибо за вечер!!!:)
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О
Первозданная и дикая природа - все великолепно! Праздник удадся. Настроение - восторженное! Исат очень комуникабельный! Ему отдельное СПАСИБО!
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О
Первозданная и дикая природа - все великолепно! Праздник удадся. Настроение - восторженное! Исат очень комуникабельный! Ему отдельное СПАСИБО!
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Д
Большое спасибо за отличную экскурсию! Все прошло замечательно, отдельно хочется отметить клиентоорентированный подход гида Исната.
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F
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Входит в следующие категории Гагры
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