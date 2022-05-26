Абхазия — обладательница красивейших горных пейзажей и лазурного моря. Вы увидите озёра Голубое и Рица, навестите водопад «Мужские и Девичьи слёзы» и Юпшарский каньон, а также узнаете об истории, традициях и культуре абхазов.

Водопад «Мужские и Девичьи слёзы», у которого вы узнаете старинную легенду и сможете загадать желание, выполнив местный ритуал.

Голубое озеро, где часто отдыхают павлины. Спрятанное среди скал, это чудо природы поражает уникальным лазурным цветом воды.

«Прощай Родина» — смотровая площадка высотой 300 метров над уровнем моря. Вы узнаете, как Чабгарский карниз получил новое название и насладитесь завораживающим видом на Юпшарские ворота и Кавказские горы.

Юпшарский каньон — живописное скалистое ущелье с отвесными стенами высотой почти 500 метров, через которое бежит шумная речка Юпшара.

Озеро Рица, вишенка на торте нашего путешествия по Рицинскому заповеднику. Говорят, что горное озеро обладает сказочным магнетизмом. Проверим это! Вы отдохнете на берегу, любуясь панорамами, а если захотите, прокатитесь на лодочке по зеркальной глади.